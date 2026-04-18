RBC Heritage Scores

The Associated Press

April 18, 2026, 6:19 PM

Saturday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

Third Round

Matt Fitzpatrick 65-63-68—196
Scottie Scheffler 68-67-64—199
Brian Harman 71-66-63—200
Si Woo Kim 66-68-66—200
Sepp Straka 66-67-67—200
Ludvig Aberg 63-70-68—201
Patrick Cantlay 69-64-68—201
Andrew Novak 65-71-65—201
Aldrich Potgieter 67-67-67—201
Gary Woodland 65-70-66—201
Bud Cauley 68-69-65—202
Pierceson Coody 69-68-65—202
Harris English 64-68-70—202
Viktor Hovland 64-65-73—202
Kurt Kitayama 69-65-68—202
Steven Fisk 69-67-67—203
Rickie Fowler 65-69-69—203
Patrick Rodgers 69-68-66—203
Sam Burns 70-69-65—204
Ryan Fox 65-72-67—204
Lucas Glover 69-67-68—204
Joe Highsmith 67-68-69—204
Collin Morikawa 67-68-69—204
Sami Valimaki 68-67-69—204
Akshay Bhatia 73-63-69—205
Robert MacIntyre 66-68-71—205
Xander Schauffele 69-68-68—205
Cameron Young 71-67-67—205
Chandler Blanchet 71-71-64—206
Keegan Bradley 67-67-72—206
Michael Brennan 65-69-72—206
Jacob Bridgeman 75-65-66—206
Wyndham Clark 68-68-70—206
Russell Henley 68-68-70—206
Shane Lowry 70-69-67—206
Matthew McCarty 69-71-66—206
J.J. Spaun 69-69-68—206
Min Woo Lee 70-70-67—207
Sam Stevens 70-69-68—207
Karl Vilips 70-67-70—207
Daniel Berger 66-74-68—208
Ben Griffin 69-67-72—208
Sungjae Im 66-72-70—208
Maverick McNealy 74-67-67—208
Andrew Putnam 71-68-69—208
Jordan Spieth 69-72-67—208
Sahith Theegala 69-67-72—208
Corey Conners 67-69-73—209
John Keefer 69-70-70—209
Adam Schenk 74-68-67—209
Jordan L. Smith 69-72-68—209
Nick Taylor 69-70-70—209
Matt Wallace 69-72-68—209
Ryan Gerard 73-72-65—210
Chris Gotterup 70-72-69—211
Harry Hall 70-69-72—211
Ryo Hisatsune 75-69-67—211
Tom Hoge 71-70-70—211
Nicolai Hojgaard 73-68-70—211
David Lipsky 72-71-68—211
Sudarshan Yellamaraju 74-66-71—211
Tommy Fleetwood 76-67-69—212
Alex Noren 73-73-66—212
J.T. Poston 71-73-68—212
Michael Thorbjornsen 70-68-74—212
Nicolas Echavarria 75-70-68—213
Garrick Higgo 72-69-72—213
William Mouw 68-73-72—213
Brian Campbell 68-72-74—214
Ricky Castillo 72-70-72—214
Jason Day 70-72-72—214
Max Homa 70-70-74—214
Michael Kim 69-73-72—214
Denny McCarthy 74-70-70—214
Marco Penge 73-73-68—214
Jake Knapp 71-75-69—215
Jhonattan Vegas 77-69-69—215
Austin Smotherman 74-73-69—216
Billy Horschel 71-76-72—219
Taylor Pendrith 74-75-72—221
Justin Thomas 76-75-70—221
Tony Finau 75-75-75—225

