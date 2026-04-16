RBC Heritage Par Scores

The Associated Press

April 16, 2026, 6:20 PM

Thursday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

First Round

Ludvig Aberg 33-30—63 -8
Harris English 34-30—64 -7
Viktor Hovland 32-32—64 -7
Michael Brennan 32-33—65 -6
Matt Fitzpatrick 33-32—65 -6
Rickie Fowler 32-33—65 -6
Ryan Fox 32-33—65 -6
Andrew Novak 34-31—65 -6
Gary Woodland 33-32—65 -6
Daniel Berger 33-33—66 -5
Sungjae Im 31-35—66 -5
Si Woo Kim 34-32—66 -5
Robert MacIntyre 33-33—66 -5
Sepp Straka 33-33—66 -5
Keegan Bradley 34-33—67 -4
Corey Conners 35-32—67 -4
Joe Highsmith 35-32—67 -4
Collin Morikawa 34-33—67 -4
Aldrich Potgieter 33-34—67 -4
Brian Campbell 34-34—68 -3
Bud Cauley 34-34—68 -3
Wyndham Clark 36-32—68 -3
Russell Henley 33-35—68 -3
William Mouw 34-34—68 -3
Scottie Scheffler 35-33—68 -3
Sami Valimaki 36-32—68 -3
Patrick Cantlay 33-36—69 -2
Pierceson Coody 34-35—69 -2
Steven Fisk 36-33—69 -2
Lucas Glover 34-35—69 -2
Ben Griffin 37-32—69 -2
John Keefer 34-35—69 -2
Michael Kim 38-31—69 -2
Kurt Kitayama 33-36—69 -2
Matthew McCarty 36-33—69 -2
Patrick Rodgers 36-33—69 -2
Xander Schauffele 32-37—69 -2
Jordan L. Smith 34-35—69 -2
J.J. Spaun 35-34—69 -2
Jordan Spieth 35-34—69 -2
Nick Taylor 35-34—69 -2
Sahith Theegala 32-37—69 -2
Matt Wallace 35-34—69 -2
Sam Burns 36-34—70 -1
Jason Day 35-35—70 -1
Chris Gotterup 34-36—70 -1
Harry Hall 33-37—70 -1
Max Homa 36-34—70 -1
Min Woo Lee 33-37—70 -1
Shane Lowry 35-35—70 -1
Sam Stevens 33-37—70 -1
Michael Thorbjornsen 35-35—70 -1
Karl Vilips 37-33—70 -1
Chandler Blanchet 37-34—71 E
Brian Harman 38-33—71 E
Tom Hoge 34-37—71 E
Billy Horschel 35-36—71 E
Jake Knapp 34-37—71 E
J.T. Poston 38-33—71 E
Andrew Putnam 39-32—71 E
Cameron Young 36-35—71 E
Ricky Castillo 36-36—72 +1
Garrick Higgo 36-36—72 +1
David Lipsky 36-36—72 +1
Akshay Bhatia 38-35—73 +2
Ryan Gerard 37-36—73 +2
Nicolai Hojgaard 36-37—73 +2
Alex Noren 37-36—73 +2
Marco Penge 35-38—73 +2
Denny McCarthy 39-35—74 +3
Maverick McNealy 37-37—74 +3
Taylor Pendrith 36-38—74 +3
Adam Schenk 39-35—74 +3
Austin Smotherman 38-36—74 +3
Sudarshan Yellamaraju 38-36—74 +3
Jacob Bridgeman 37-38—75 +4
Nicolas Echavarria 40-35—75 +4
Tony Finau 38-37—75 +4
Ryo Hisatsune 39-36—75 +4
Tommy Fleetwood 37-39—76 +5
Justin Thomas 38-38—76 +5
Jhonattan Vegas 36-41—77 +6

Related News

Recommended

