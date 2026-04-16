RBC Heritage Par Scores

Thursday
At Harbour Town Golf Links
Hilton Head, S.C.
Purse: $20 million
Yardage: 7,243; Par: 71
First Round
|Ludvig Aberg
|33-30—63
|-8
|Harris English
|34-30—64
|-7
|Viktor Hovland
|32-32—64
|-7
|Michael Brennan
|32-33—65
|-6
|Matt Fitzpatrick
|33-32—65
|-6
|Rickie Fowler
|32-33—65
|-6
|Ryan Fox
|32-33—65
|-6
|Andrew Novak
|34-31—65
|-6
|Gary Woodland
|33-32—65
|-6
|Daniel Berger
|33-33—66
|-5
|Sungjae Im
|31-35—66
|-5
|Si Woo Kim
|34-32—66
|-5
|Robert MacIntyre
|33-33—66
|-5
|Sepp Straka
|33-33—66
|-5
|Keegan Bradley
|34-33—67
|-4
|Corey Conners
|35-32—67
|-4
|Joe Highsmith
|35-32—67
|-4
|Collin Morikawa
|34-33—67
|-4
|Aldrich Potgieter
|33-34—67
|-4
|Brian Campbell
|34-34—68
|-3
|Bud Cauley
|34-34—68
|-3
|Wyndham Clark
|36-32—68
|-3
|Russell Henley
|33-35—68
|-3
|William Mouw
|34-34—68
|-3
|Scottie Scheffler
|35-33—68
|-3
|Sami Valimaki
|36-32—68
|-3
|Patrick Cantlay
|33-36—69
|-2
|Pierceson Coody
|34-35—69
|-2
|Steven Fisk
|36-33—69
|-2
|Lucas Glover
|34-35—69
|-2
|Ben Griffin
|37-32—69
|-2
|John Keefer
|34-35—69
|-2
|Michael Kim
|38-31—69
|-2
|Kurt Kitayama
|33-36—69
|-2
|Matthew McCarty
|36-33—69
|-2
|Patrick Rodgers
|36-33—69
|-2
|Xander Schauffele
|32-37—69
|-2
|Jordan L. Smith
|34-35—69
|-2
|J.J. Spaun
|35-34—69
|-2
|Jordan Spieth
|35-34—69
|-2
|Nick Taylor
|35-34—69
|-2
|Sahith Theegala
|32-37—69
|-2
|Matt Wallace
|35-34—69
|-2
|Sam Burns
|36-34—70
|-1
|Jason Day
|35-35—70
|-1
|Chris Gotterup
|34-36—70
|-1
|Harry Hall
|33-37—70
|-1
|Max Homa
|36-34—70
|-1
|Min Woo Lee
|33-37—70
|-1
|Shane Lowry
|35-35—70
|-1
|Sam Stevens
|33-37—70
|-1
|Michael Thorbjornsen
|35-35—70
|-1
|Karl Vilips
|37-33—70
|-1
|Chandler Blanchet
|37-34—71
|E
|Brian Harman
|38-33—71
|E
|Tom Hoge
|34-37—71
|E
|Billy Horschel
|35-36—71
|E
|Jake Knapp
|34-37—71
|E
|J.T. Poston
|38-33—71
|E
|Andrew Putnam
|39-32—71
|E
|Cameron Young
|36-35—71
|E
|Ricky Castillo
|36-36—72
|+1
|Garrick Higgo
|36-36—72
|+1
|David Lipsky
|36-36—72
|+1
|Akshay Bhatia
|38-35—73
|+2
|Ryan Gerard
|37-36—73
|+2
|Nicolai Hojgaard
|36-37—73
|+2
|Alex Noren
|37-36—73
|+2
|Marco Penge
|35-38—73
|+2
|Denny McCarthy
|39-35—74
|+3
|Maverick McNealy
|37-37—74
|+3
|Taylor Pendrith
|36-38—74
|+3
|Adam Schenk
|39-35—74
|+3
|Austin Smotherman
|38-36—74
|+3
|Sudarshan Yellamaraju
|38-36—74
|+3
|Jacob Bridgeman
|37-38—75
|+4
|Nicolas Echavarria
|40-35—75
|+4
|Tony Finau
|38-37—75
|+4
|Ryo Hisatsune
|39-36—75
|+4
|Tommy Fleetwood
|37-39—76
|+5
|Justin Thomas
|38-38—76
|+5
|Jhonattan Vegas
|36-41—77
|+6
