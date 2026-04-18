RBC Heritage Par Scores

Saturday
At Harbour Town Golf Links
Hilton Head, S.C.
Purse: $20 million
Yardage: 7,243; Par: 71
Third Round
|Matt Fitzpatrick
|65-63-68—196
|-17
|Scottie Scheffler
|68-67-64—199
|-14
|Brian Harman
|71-66-63—200
|-13
|Si Woo Kim
|66-68-66—200
|-13
|Sepp Straka
|66-67-67—200
|-13
|Ludvig Aberg
|63-70-68—201
|-12
|Patrick Cantlay
|69-64-68—201
|-12
|Andrew Novak
|65-71-65—201
|-12
|Aldrich Potgieter
|67-67-67—201
|-12
|Gary Woodland
|65-70-66—201
|-12
|Bud Cauley
|68-69-65—202
|-11
|Pierceson Coody
|69-68-65—202
|-11
|Harris English
|64-68-70—202
|-11
|Viktor Hovland
|64-65-73—202
|-11
|Kurt Kitayama
|69-65-68—202
|-11
|Steven Fisk
|69-67-67—203
|-10
|Rickie Fowler
|65-69-69—203
|-10
|Patrick Rodgers
|69-68-66—203
|-10
|Sam Burns
|70-69-65—204
|-9
|Ryan Fox
|65-72-67—204
|-9
|Lucas Glover
|69-67-68—204
|-9
|Joe Highsmith
|67-68-69—204
|-9
|Collin Morikawa
|67-68-69—204
|-9
|Sami Valimaki
|68-67-69—204
|-9
|Akshay Bhatia
|73-63-69—205
|-8
|Robert MacIntyre
|66-68-71—205
|-8
|Xander Schauffele
|69-68-68—205
|-8
|Cameron Young
|71-67-67—205
|-8
|Chandler Blanchet
|71-71-64—206
|-7
|Keegan Bradley
|67-67-72—206
|-7
|Michael Brennan
|65-69-72—206
|-7
|Jacob Bridgeman
|75-65-66—206
|-7
|Wyndham Clark
|68-68-70—206
|-7
|Russell Henley
|68-68-70—206
|-7
|Shane Lowry
|70-69-67—206
|-7
|Matthew McCarty
|69-71-66—206
|-7
|J.J. Spaun
|69-69-68—206
|-7
|Min Woo Lee
|70-70-67—207
|-6
|Sam Stevens
|70-69-68—207
|-6
|Karl Vilips
|70-67-70—207
|-6
|Daniel Berger
|66-74-68—208
|-5
|Ben Griffin
|69-67-72—208
|-5
|Sungjae Im
|66-72-70—208
|-5
|Maverick McNealy
|74-67-67—208
|-5
|Andrew Putnam
|71-68-69—208
|-5
|Jordan Spieth
|69-72-67—208
|-5
|Sahith Theegala
|69-67-72—208
|-5
|Corey Conners
|67-69-73—209
|-4
|John Keefer
|69-70-70—209
|-4
|Adam Schenk
|74-68-67—209
|-4
|Jordan L. Smith
|69-72-68—209
|-4
|Nick Taylor
|69-70-70—209
|-4
|Matt Wallace
|69-72-68—209
|-4
|Ryan Gerard
|73-72-65—210
|-3
|Chris Gotterup
|70-72-69—211
|-2
|Harry Hall
|70-69-72—211
|-2
|Ryo Hisatsune
|75-69-67—211
|-2
|Tom Hoge
|71-70-70—211
|-2
|Nicolai Hojgaard
|73-68-70—211
|-2
|David Lipsky
|72-71-68—211
|-2
|Sudarshan Yellamaraju
|74-66-71—211
|-2
|Tommy Fleetwood
|76-67-69—212
|-1
|Alex Noren
|73-73-66—212
|-1
|J.T. Poston
|71-73-68—212
|-1
|Michael Thorbjornsen
|70-68-74—212
|-1
|Nicolas Echavarria
|75-70-68—213
|E
|Garrick Higgo
|72-69-72—213
|E
|William Mouw
|68-73-72—213
|E
|Brian Campbell
|68-72-74—214
|+1
|Ricky Castillo
|72-70-72—214
|+1
|Jason Day
|70-72-72—214
|+1
|Max Homa
|70-70-74—214
|+1
|Michael Kim
|69-73-72—214
|+1
|Denny McCarthy
|74-70-70—214
|+1
|Marco Penge
|73-73-68—214
|+1
|Jake Knapp
|71-75-69—215
|+2
|Jhonattan Vegas
|77-69-69—215
|+2
|Austin Smotherman
|74-73-69—216
|+3
|Billy Horschel
|71-76-72—219
|+6
|Taylor Pendrith
|74-75-72—221
|+8
|Justin Thomas
|76-75-70—221
|+8
|Tony Finau
|75-75-75—225
|+12
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.