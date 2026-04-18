RBC Heritage Par Scores

The Associated Press

April 18, 2026, 6:19 PM

Saturday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

Third Round

Matt Fitzpatrick 65-63-68—196 -17
Scottie Scheffler 68-67-64—199 -14
Brian Harman 71-66-63—200 -13
Si Woo Kim 66-68-66—200 -13
Sepp Straka 66-67-67—200 -13
Ludvig Aberg 63-70-68—201 -12
Patrick Cantlay 69-64-68—201 -12
Andrew Novak 65-71-65—201 -12
Aldrich Potgieter 67-67-67—201 -12
Gary Woodland 65-70-66—201 -12
Bud Cauley 68-69-65—202 -11
Pierceson Coody 69-68-65—202 -11
Harris English 64-68-70—202 -11
Viktor Hovland 64-65-73—202 -11
Kurt Kitayama 69-65-68—202 -11
Steven Fisk 69-67-67—203 -10
Rickie Fowler 65-69-69—203 -10
Patrick Rodgers 69-68-66—203 -10
Sam Burns 70-69-65—204 -9
Ryan Fox 65-72-67—204 -9
Lucas Glover 69-67-68—204 -9
Joe Highsmith 67-68-69—204 -9
Collin Morikawa 67-68-69—204 -9
Sami Valimaki 68-67-69—204 -9
Akshay Bhatia 73-63-69—205 -8
Robert MacIntyre 66-68-71—205 -8
Xander Schauffele 69-68-68—205 -8
Cameron Young 71-67-67—205 -8
Chandler Blanchet 71-71-64—206 -7
Keegan Bradley 67-67-72—206 -7
Michael Brennan 65-69-72—206 -7
Jacob Bridgeman 75-65-66—206 -7
Wyndham Clark 68-68-70—206 -7
Russell Henley 68-68-70—206 -7
Shane Lowry 70-69-67—206 -7
Matthew McCarty 69-71-66—206 -7
J.J. Spaun 69-69-68—206 -7
Min Woo Lee 70-70-67—207 -6
Sam Stevens 70-69-68—207 -6
Karl Vilips 70-67-70—207 -6
Daniel Berger 66-74-68—208 -5
Ben Griffin 69-67-72—208 -5
Sungjae Im 66-72-70—208 -5
Maverick McNealy 74-67-67—208 -5
Andrew Putnam 71-68-69—208 -5
Jordan Spieth 69-72-67—208 -5
Sahith Theegala 69-67-72—208 -5
Corey Conners 67-69-73—209 -4
John Keefer 69-70-70—209 -4
Adam Schenk 74-68-67—209 -4
Jordan L. Smith 69-72-68—209 -4
Nick Taylor 69-70-70—209 -4
Matt Wallace 69-72-68—209 -4
Ryan Gerard 73-72-65—210 -3
Chris Gotterup 70-72-69—211 -2
Harry Hall 70-69-72—211 -2
Ryo Hisatsune 75-69-67—211 -2
Tom Hoge 71-70-70—211 -2
Nicolai Hojgaard 73-68-70—211 -2
David Lipsky 72-71-68—211 -2
Sudarshan Yellamaraju 74-66-71—211 -2
Tommy Fleetwood 76-67-69—212 -1
Alex Noren 73-73-66—212 -1
J.T. Poston 71-73-68—212 -1
Michael Thorbjornsen 70-68-74—212 -1
Nicolas Echavarria 75-70-68—213 E
Garrick Higgo 72-69-72—213 E
William Mouw 68-73-72—213 E
Brian Campbell 68-72-74—214 +1
Ricky Castillo 72-70-72—214 +1
Jason Day 70-72-72—214 +1
Max Homa 70-70-74—214 +1
Michael Kim 69-73-72—214 +1
Denny McCarthy 74-70-70—214 +1
Marco Penge 73-73-68—214 +1
Jake Knapp 71-75-69—215 +2
Jhonattan Vegas 77-69-69—215 +2
Austin Smotherman 74-73-69—216 +3
Billy Horschel 71-76-72—219 +6
Taylor Pendrith 74-75-72—221 +8
Justin Thomas 76-75-70—221 +8
Tony Finau 75-75-75—225 +12

