NCAA Division I Baseball Regionals Glance

The Associated Press

May 25, 2026, 1:37 PM

All times EDT

Double Elimination; x-if necessary

Atlanta Regional

Atlanta

Friday, May 29

Game 1 – Georgia Tech (48-9) vs. UIC (27-27-1), Noon

Game 2 – The Citadel (35-24) vs. Oklahoma (32-21), 5 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Athens Regional

Athens, Ga.

Friday, May 29

Game 1 – Liberty (41-19) vs. Boston College (36-21), 2 p.m.

Game 2 – Georgia (46-12) vs. LIU (30-20), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Auburn Regional

Auburn, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – Auburn (38-19) vs. Milwaukee (25-31), 1 p.m.

Game 2 – NC State (32-22) vs. UCF (31-21), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Austin Regional

Austin, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas (40-13) vs. Holy Cross (25-28), 1 p.m.

Game 2 – Tarleton St. (37-19) vs. UC Santa Barbara (38-18), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Chapel Hill Regional

Chapel Hill, N.C.

Friday, May 29

Game 1 – East Carolina (36-22-1) vs. Tennessee (38-20), Noon

Game 2 – North Carolina (45-11-1) vs. VCU (37-23), 5 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

College Station Regional

College Station, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas A&M (39-14) vs. Lamar University (34-25), 4 p.m.

Game 2 – Texas St. (36-24) vs. Southern California (43-15), 9 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Eugene Regional

Eugene, Ore.

Friday, May 29

Game 1 – Washington St. (30-26) vs. Oregon St. (43-12), 3 p.m.

Game 2 – Oregon (40-16) vs. Yale (30-13-1), 8 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Gainesville Regional

Gainesville, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – Florida (39-19) vs. Rider (33-18), 1 p.m.

Game 2 – Troy (32-29) vs. Miami (FL) (38-18), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Hattiesburg Regional

Hattiesburg, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Southern Miss. (44-15) vs. Little Rock (36-26), 2 p.m.

Game 2 – Jacksonville St. (46-13) vs. Virginia (36-21), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Lawrence Regional

Lawrence, Kan.

Friday, May 29

Game 1 – Kansas (42-16) vs. Northeastern (38-20), 1 p.m.

Game 2 – Missouri St. (34-19) vs. Arkansas (39-20), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Lincoln Regional

Lincoln, Neb.

Friday, May 29

Game 1 – Nebraska (42-15) vs. South Dakota St. (24-31), 4 p.m.

Game 2 – Arizona St. (37-19) vs. Ole Miss (36-21), 9 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Los Angeles Regional

Los Angeles

Friday, May 29

Game 1 – UCLA (51-6) vs. Saint Mary’s (CA) (34-25), 3 p.m.

Game 2 – Cal Poly (36-22) vs. Virginia Tech (30-24), 8 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Morgantown Regional

Morgantown, W.Va.

Friday, May 29

Game 1 – Kentucky (31-21) vs. Wake Forest (38-19), Noon

Game 2 – West Virginia (39-14) vs. Binghamton (31-20), 5 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Starkville Regional

Starkville, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Mississippi St. (40-17) vs. Lipscomb (29-24), 2 p.m.

Game 2 – Louisiana (39-23) vs. Cincinnati (37-20), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tallahassee Regional

Tallahassee, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – Florida St. (38-17) vs. St. John’s (NY) (33-24), 3 p.m.

Game 2 – NIU (35-17) vs. Coastal Carolina (37-21), 8 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tuscaloosa Regional

Tuscaloosa, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – USC Upstate (33-28) vs. Oklahoma St. (37-20), 2 p.m.

Game 2 – Alabama (37-19) vs. Alabama St. (34-21), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser

Sunday, May 31

Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser

Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

