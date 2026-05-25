NCAA Division I Baseball Regionals Glance

All times EDT
Double Elimination; x-if necessary
Atlanta Regional
Atlanta
Friday, May 29
Game 1 – Georgia Tech (48-9) vs. UIC (27-27-1), Noon
Game 2 – The Citadel (35-24) vs. Oklahoma (32-21), 5 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Athens Regional
Athens, Ga.
Friday, May 29
Game 1 – Liberty (41-19) vs. Boston College (36-21), 2 p.m.
Game 2 – Georgia (46-12) vs. LIU (30-20), 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Auburn Regional
Auburn, Ala.
Friday, May 29
Game 1 – Auburn (38-19) vs. Milwaukee (25-31), 1 p.m.
Game 2 – NC State (32-22) vs. UCF (31-21), 6 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Austin Regional
Austin, Texas
Friday, May 29
Game 1 – Texas (40-13) vs. Holy Cross (25-28), 1 p.m.
Game 2 – Tarleton St. (37-19) vs. UC Santa Barbara (38-18), 6 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Chapel Hill Regional
Chapel Hill, N.C.
Friday, May 29
Game 1 – East Carolina (36-22-1) vs. Tennessee (38-20), Noon
Game 2 – North Carolina (45-11-1) vs. VCU (37-23), 5 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
College Station Regional
College Station, Texas
Friday, May 29
Game 1 – Texas A&M (39-14) vs. Lamar University (34-25), 4 p.m.
Game 2 – Texas St. (36-24) vs. Southern California (43-15), 9 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Eugene Regional
Eugene, Ore.
Friday, May 29
Game 1 – Washington St. (30-26) vs. Oregon St. (43-12), 3 p.m.
Game 2 – Oregon (40-16) vs. Yale (30-13-1), 8 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Gainesville Regional
Gainesville, Fla.
Friday, May 29
Game 1 – Florida (39-19) vs. Rider (33-18), 1 p.m.
Game 2 – Troy (32-29) vs. Miami (FL) (38-18), 6 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Hattiesburg Regional
Hattiesburg, Miss.
Friday, May 29
Game 1 – Southern Miss. (44-15) vs. Little Rock (36-26), 2 p.m.
Game 2 – Jacksonville St. (46-13) vs. Virginia (36-21), 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Lawrence Regional
Lawrence, Kan.
Friday, May 29
Game 1 – Kansas (42-16) vs. Northeastern (38-20), 1 p.m.
Game 2 – Missouri St. (34-19) vs. Arkansas (39-20), 6 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Lincoln Regional
Lincoln, Neb.
Friday, May 29
Game 1 – Nebraska (42-15) vs. South Dakota St. (24-31), 4 p.m.
Game 2 – Arizona St. (37-19) vs. Ole Miss (36-21), 9 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Los Angeles Regional
Los Angeles
Friday, May 29
Game 1 – UCLA (51-6) vs. Saint Mary’s (CA) (34-25), 3 p.m.
Game 2 – Cal Poly (36-22) vs. Virginia Tech (30-24), 8 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Morgantown Regional
Morgantown, W.Va.
Friday, May 29
Game 1 – Kentucky (31-21) vs. Wake Forest (38-19), Noon
Game 2 – West Virginia (39-14) vs. Binghamton (31-20), 5 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Starkville Regional
Starkville, Miss.
Friday, May 29
Game 1 – Mississippi St. (40-17) vs. Lipscomb (29-24), 2 p.m.
Game 2 – Louisiana (39-23) vs. Cincinnati (37-20), 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Tallahassee Regional
Tallahassee, Fla.
Friday, May 29
Game 1 – Florida St. (38-17) vs. St. John’s (NY) (33-24), 3 p.m.
Game 2 – NIU (35-17) vs. Coastal Carolina (37-21), 8 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
Tuscaloosa Regional
Tuscaloosa, Ala.
Friday, May 29
Game 1 – USC Upstate (33-28) vs. Oklahoma St. (37-20), 2 p.m.
Game 2 – Alabama (37-19) vs. Alabama St. (34-21), 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser
Sunday, May 31
Game 5 – Game 4 winner vs. Game 3 loser
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner
Monday, June 1
x-Game 7 – Rematch Game 6
