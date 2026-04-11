NHRA NHRA Winternationals Pairings

Saturday
At In-N-Out Pomona Dragstrip
Pomona, Calif.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Leah Pruett, 3.724 seconds, 329.75 mph vs. Bye; 2. Josh Hart, 3.733, 336.15 vs. 15. Cameron Ferre, 5.785, 98.91; 3. Shawn Langdon, 3.745, 338.51 vs. 14. Tony Schumacher, 4.618, 152.80; 4. Doug Kalitta, 3.747, 338.34 vs. 13. Ron August, 4.613, 165.92; 5. Shawn Reed, 3.755, 330.31 vs. 12. Clay Millican, 4.022, 236.38; 6. Billy Torrence, 3.774, 334.65 vs. 11. Antron Brown, 3.953, 267.22; 7. Tony Stewart, 3.783, 332.18 vs. 10. Will Smith, 3.870, 324.20; 8. Maddi Gordon, 3.798, 327.98 vs. 9. Justin Ashley, 3.826, 327.98.
Funny Car
1. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.896, 335.32 vs. 16. Blake Alexander, Dodge Charger, 4.143, 316.97; 2. Ron Capps, GR Supra, 3.919, 330.88 vs. 15. Dylan Winefsky, Charger, 4.112, 290.82; 3. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.925, 329.99 vs. 14. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 4.073, 288.70; 4. Matt Hagan, Charger, 3.940, 329.58 vs. 13. Spencer Hyde, Mustang, 4.057, 312.06; 5. Austin Prock, Mustang, 3.967, 323.58 vs. 12. Jason Rupert, Mustang, 4.057, 318.09; 6. Chad Green, Mustang, 3.970, 322.65 vs. 11. Paul Lee, Charger, 4.024, 317.87; 7. Alexis DeJoria, Camaro, 3.979, 328.46 vs. 10. Dave Richards, Mustang, 4.010, 317.27; 8. Jack Beckman, Camaro, 3.984, 325.61 vs. 9. Jim Campbell, Mustang, 3.992, 317.34.
Did Not Qualify: 17. Jeff Arend, 4.160, 291.76; 18. Cruz Pedregon, 4.317, 217.04.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.516, 209.69 vs. 16. Kenny Delco, Camaro, 6.583, 208.84; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.525, 209.43 vs. 15. Matt Hartford, Camaro, 6.575, 209.98; 3. Dave Connolly, Camaro, 6.536, 210.01 vs. 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.572, 209.20; 4. Greg Stanfield, Camaro, 6.541, 209.56 vs. 13. Stephen Bell, Camaro, 6.567, 208.68; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.542, 209.65 vs. 12. Jeg Coughlin, Camaro, 6.565, 209.23; 6. Cody Anderson, Camaro, 6.547, 209.43 vs. 11. Erica Enders, Camaro, 6.554, 210.41; 7. Eric Latino, Camaro, 6.550, 209.65 vs. 10. Chris Vang, Camaro, 6.553, 208.33; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.553, 209.85 vs. 9. Matt Latino, Camaro, 6.553, 209.52.
Did Not Qualify: 17. Chris McGaha, 6.586, 209.59; 18. Joey Grose, 6.604, 208.46; 19. Mason McGaha, 6.611, 209.23.
