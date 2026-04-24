NHRA 4-Wide Nationals Qualifying

Friday
At zMax Dragway
Concord, N.C.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.674 seconds, 339.19 mph; 2. Leah Pruett, 3.700, 333.82; 3. Doug Kalitta, 3.711, 334.73; 4. Josh Hart, 3.733, 324.59; 5. Billy Torrence, 3.748, 329.34; 6. Antron Brown, 3.761, 333.25; 7. Spencer Massey, 3.781, 327.98; 8. Jasmine Salinas, 3.783, 331.77; 9. Ida Zetterstrom, 3.789, 328.14; 10. Clay Millican, 3.792, 323.58; 11. Will Smith, 3.797, 328.22; 12. Tony Schumacher, 3.812, 328.14; 13. Maddi Gordon, 3.828, 326.32; 14. Justin Ashley, 3.877, 292.39; 15. Tony Stewart, 3.882, 277.20; 16. Dan Mercier, 3.888, 317.94. Not Qualified: 17. Scott Farley, 4.086, 268.33; 18. Keith Murt, 7.246, 84.28; 19. Shawn Reed, 11.452, 50.44.
FUNNY CAR
1. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.883, 333.91; 2. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.899, 328.70; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.901, 326.16; 4. J.R. Todd, GR Supra, 3.910, 336.40; 5. Alexis DeJoria, Camaro, 3.932, 331.20; 6. Jack Beckman, Camaro, 3.933, 314.97; 7. Dave Richards, Ford Mustang, 3.939, 332.59; 8. Chad Green, Mustang, 3.941, 321.73; 9. Spencer Hyde, Mustang, 3.981, 319.67; 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.993, 305.70; 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.001, 282.84; 12. Hunter Green, Charger, 4.049, 313.88; 13. John Smith, Charger, 4.117, 308.50; 14. Jeff Arend, Charger, 4.234, 247.47; 15. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.525, 198.96; 16. Austin Prock, Mustang, 4.977, 176.56.
PRO STOCK
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.498, 211.46; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.521, 210.77; 3. Matt Latino, Camaro, 6.527, 210.64; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.539, 209.14; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.545, 209.39; 6. Eric Latino, Camaro, 6.553, 210.87; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.553, 210.64; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.555, 208.17; 9. Erica Enders, Camaro, 6.564, 210.08; 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.566, 208.78; 11. Cody Anderson, Camaro, 6.574, 210.37; 12. Kenny Delco, Camaro, 6.577, 209.20; 13. Deric Kramer, Camaro, 6.586, 210.41; 14. Stephen Bell, Camaro, 6.588, 208.84; 15. Rodger Brogdon, Camaro, 6.594, 208.23; 16. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.618, 208.84. Not Qualified: 17. Mason McGaha, 6.622, 209.23; 18. Chris McGaha, 6.624, 209.75; 19. Shane Tucker, 6.639, 207.62; 20. Cody Coughlin, 6.777, 207.21; 21. Alan Prusiensky, 6.921, 197.31.
Pro Motorcycle
1. Matt Smith, Buell, 6.739, 203.09; 2. Ryan Oehler, Buell, 6.752, 201.55; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.756, 200.50; 4. Brayden Davis, Buell, 6.759, 200.35; 5. Angie Smith, Buell, 6.781, 201.46; 6. John Hall, Beull, 6.785, 201.46; 7. Clayton Howey, Suzuki, 6.793, 199.97; 8. Chase Van Sant, Suzuki, 6.804, 200.11; 9. Richard Gadson, Suzuki, 6.805, 195.79; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.822, 200.17; 11. Marc Ingwersen, Buell, 6.843, 198.44; 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.843, 195.99; 13. Jianna Evaristo, Buell, 6.844, 200.02; 14. Geno Scali, Suzuki, 6.934, 196.70; 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.144, 187.29; 16. Michael Ray, Buell, 10.350, 81.45.
