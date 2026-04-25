NFL Draft Early Entries Fared

April 23-25
Met the three-year eligibility rule
Keith Abney, db, Arizona State, Detroit-fifth (157).
C.J. Allen, lb, Georgia, Indianapolis-second (53).
Aaron Anderson, wr, LSU, not selected.
Chase Bisontis, g, Texas A&M, Arizona-second (34).
Denzel Boston, wr, Washington, Cleveland-second (39).
Zachariah Branch, wr, Georgia, Atlanta-third (79).
Arion Carter, lb, Tennessee, not selected.
Kage Casey, t Boise State, Denver-fourth (111).
Brandon Cisse, db, South Carolina, Green Bay-second (52).
K.C. Concepcion, wr, Texas A&M, Cleveland-first (24).
Dylan Devezin, rb, Notre Dame, not selected.
Caleb Downs, db, Ohio State, Dallas-first (11).
Charles Du, db, Notre Dame, not selected.
Logan Fano, de, Utah, not selected.
Spencer Fano, ot, Utah, Cleveland-first (9).
Jalen Farmer, g, Kentucky, Indianapolis-fourth (113).
Keldric Faulk, de, Auburn, Tennessee-first (31).
Monroe Freeling, ot, Georgia, Carolina-first (19).
Anthony Hill Jr., lb, Texas, Tennessee-second (60).
Colton Hood, db, Tennessee, N.Y. Giants-second (37).
Olaivavega Ioane, g, Penn State, Baltimore-first (14).
Emmett Johnson, rb, Nebraska, Kansas City-fifth (161).
Max Klare, te, Ohio State, L.A. Rams-second (61).
Ja’Kobi Lane, wr, Southern Cal, Baltimore-third (80).
Makai Lemon, wr, Southern Cal, Philadelphia-first (20).
Caleb Lomu, t, Utah, New England-first (28).
Kyle Louis, lb, Pittsburgh, Miami-fourth (138).
Jeremiyah Love, rb, Notre Dame, Arizona-first (3).
Jermod McCoy, db, Tennessee, Las Vegas-fourth (101).
Kayden McDonald, dt, Ohio State, Houston-second (36).
Kamari Ramsey, db, Southern Cal, Houston-fifth (141).
Arvell Reese, lb, Ohio State, N.Y. Giants-first (5).
Jimmy Rolder, lb, Michigan, Detroit-fourth (118).
Kenyon Sadiq, te, Oregon, N.Y. Jets-first (16).
Genesis Smith, db, Arizona, L.A. Chargers-fourth (131).
Carnell Tate, wr, Ohio State, Tennessee-first (4).
Avieon Terrell, db, Clemson, Atlanta-second (48).
Dillon Thieneman, db, Oregon, Chicago-first (25).
Josiah Trotter, lb, Missouri, Tampa Bay-second (46).
Jordyn Tyson, wr, Arizona State, New Orleans-first (8).
Taurean York, lb, Texas A&M, not selected.
Graduated, eligible for selection
Jude Bowry, t, Boston College, Buffalo-fourth (102).
Parker Brailsford, c, Alabama, Cleveland-fifth (146).
Chris Brazzell II, wr, Tennessee, Carolina-third (83).
Ryan Eckley, p. Michigan State, Baltimore-sixth (211).
Jack Endries, te, Texas, Cincinnati-seventh (221).
Jalon Kilgore, db, South Carolina, Buffalo-fifth (167).
Marlin Klein, te, Michigan, Houston-second (59).
Connor Lew, c, Auburn, Cincinnati-fourth (128).
Christen Miller, dt, Georgia, New Orleans-second (42).
Brian Parker, c, Duke, Cincinnati-sixth (189).
T.J. Parker, de, Clemson, Buffalo-second (35)
Harold Perkins Jr., lb, LSU, Atlanta-sixth (215).
Jadarian Price, rb, Notre Dame, Seattle-first (32).
Kadyn Proctor, t, Alabama, Miami-first (12).
Billy Schrauth, g, Notre Dame, Tampa Bay-fifth (160).
Ty Simpson, qb, Alabama, L.A. Rams-first (13).
Aamil Wagner, t, Notre Dame, not selected.
Antonio Williams, de, Duke, not selected.
Wesley Williams, de, Duke, Jacksonville-fourth (119).
Peter Woods, dt, Clemson, Kansas City-first (29).
Collin Wright, db, Stanford, not selected.
