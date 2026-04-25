NFL Draft Early Entries Fared

The Associated Press

April 25, 2026, 7:13 PM

April 23-25

Met the three-year eligibility rule

Keith Abney, db, Arizona State, Detroit-fifth (157).

C.J. Allen, lb, Georgia, Indianapolis-second (53).

Aaron Anderson, wr, LSU, not selected.

Chase Bisontis, g, Texas A&M, Arizona-second (34).

Denzel Boston, wr, Washington, Cleveland-second (39).

Zachariah Branch, wr, Georgia, Atlanta-third (79).

Arion Carter, lb, Tennessee, not selected.

Kage Casey, t Boise State, Denver-fourth (111).

Brandon Cisse, db, South Carolina, Green Bay-second (52).

K.C. Concepcion, wr, Texas A&M, Cleveland-first (24).

Dylan Devezin, rb, Notre Dame, not selected.

Caleb Downs, db, Ohio State, Dallas-first (11).

Charles Du, db, Notre Dame, not selected.

Logan Fano, de, Utah, not selected.

Spencer Fano, ot, Utah, Cleveland-first (9).

Jalen Farmer, g, Kentucky, Indianapolis-fourth (113).

Keldric Faulk, de, Auburn, Tennessee-first (31).

Monroe Freeling, ot, Georgia, Carolina-first (19).

Anthony Hill Jr., lb, Texas, Tennessee-second (60).

Colton Hood, db, Tennessee, N.Y. Giants-second (37).

Olaivavega Ioane, g, Penn State, Baltimore-first (14).

Emmett Johnson, rb, Nebraska, Kansas City-fifth (161).

Max Klare, te, Ohio State, L.A. Rams-second (61).

Ja’Kobi Lane, wr, Southern Cal, Baltimore-third (80).

Makai Lemon, wr, Southern Cal, Philadelphia-first (20).

Caleb Lomu, t, Utah, New England-first (28).

Kyle Louis, lb, Pittsburgh, Miami-fourth (138).

Jeremiyah Love, rb, Notre Dame, Arizona-first (3).

Jermod McCoy, db, Tennessee, Las Vegas-fourth (101).

Kayden McDonald, dt, Ohio State, Houston-second (36).

Kamari Ramsey, db, Southern Cal, Houston-fifth (141).

Arvell Reese, lb, Ohio State, N.Y. Giants-first (5).

Jimmy Rolder, lb, Michigan, Detroit-fourth (118).

Kenyon Sadiq, te, Oregon, N.Y. Jets-first (16).

Genesis Smith, db, Arizona, L.A. Chargers-fourth (131).

Carnell Tate, wr, Ohio State, Tennessee-first (4).

Avieon Terrell, db, Clemson, Atlanta-second (48).

Dillon Thieneman, db, Oregon, Chicago-first (25).

Josiah Trotter, lb, Missouri, Tampa Bay-second (46).

Jordyn Tyson, wr, Arizona State, New Orleans-first (8).

Taurean York, lb, Texas A&M, not selected.

Graduated, eligible for selection

Jude Bowry, t, Boston College, Buffalo-fourth (102).

Parker Brailsford, c, Alabama, Cleveland-fifth (146).

Chris Brazzell II, wr, Tennessee, Carolina-third (83).

Ryan Eckley, p. Michigan State, Baltimore-sixth (211).

Jack Endries, te, Texas, Cincinnati-seventh (221).

Jalon Kilgore, db, South Carolina, Buffalo-fifth (167).

Marlin Klein, te, Michigan, Houston-second (59).

Connor Lew, c, Auburn, Cincinnati-fourth (128).

Christen Miller, dt, Georgia, New Orleans-second (42).

Brian Parker, c, Duke, Cincinnati-sixth (189).

T.J. Parker, de, Clemson, Buffalo-second (35)

Harold Perkins Jr., lb, LSU, Atlanta-sixth (215).

Jadarian Price, rb, Notre Dame, Seattle-first (32).

Kadyn Proctor, t, Alabama, Miami-first (12).

Billy Schrauth, g, Notre Dame, Tampa Bay-fifth (160).

Ty Simpson, qb, Alabama, L.A. Rams-first (13).

Aamil Wagner, t, Notre Dame, not selected.

Antonio Williams, de, Duke, not selected.

Wesley Williams, de, Duke, Jacksonville-fourth (119).

Peter Woods, dt, Clemson, Kansas City-first (29).

Collin Wright, db, Stanford, not selected.

