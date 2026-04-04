NCAA Men’s Div. II Basketball Tournament Glance

The Associated Press

April 4, 2026, 10:02 AM

All Times EDT

First Round

Friday, March 13

West Region

At campus sites

Cal St. East Bay 83, Cal Poly Humboldt 64

Cal St. Dom. Hills 69, Alas. Anchorage 58

Saint Martin’s 75, Hawaii Pacific 68

Point Loma 76, Northwest Nazarene 61

Saturday, March 14

Atlantic Region

Gannon 83, Charleston (W.Va.) 58

California (Pa.) 96, Fayetteville St. 83

Virginia Union 52, West Liberty 46

Indiana (Pa.) 89, Fairmont St. 83

Central Region

Minn. Duluth 64, Washburn 62

St. Cloud St. 83, Missouri Western 65

Okla. Baptist 77, Harding 68

Central Mo. 88, Rogers St. 77

East Region

Daemen 111, Goldey-Beacom 78

Saint Michael’s 87, Bentley 80

Felician 75, Adelphi 53

Saint Anselm 92, Assumption 81

Midwest Region

Walsh 77, William Jewell 70

Northern Mich. 86, Rockhurst 85

Grand Valley St. 59, Ashland 45

Michigan Tech 83, Lake Erie 73

South Region

Nova Southeastern 94, Morehouse 60

Montevallo 88, Fla. Southern 81

UAH 92, Palm Beach Atl. 73

West Ala. 58, West Florida 53

South Central Region

DBU 99, Colorado Mesa 66

St. Edward’s 83, Western N.M. 71

St. Mary’s (Texas) 73, Eastern N.M. 70, OT

Black Hills St. 67, Lubbock Christian 64

Southeast Region

Young Harris 72, Anderson (S.C.) 69

Lenoir-Rhyne 80, UNG 67

Lander 76, Lincoln Memorial 71

Columbus St. 78, Catawba 75

Second Round

Saturday, March 14

West Region

Cal St. East Bay 76, Cal St. Dom. Hills 67

Point Loma 66, Saint Martin’s 57

Sunday, March 15

Atlantic Region

Gannon 89, California (Pa.) 73

Indiana (Pa.) 66, Virginia Union 62, OT

Central Region

Minn. Duluth 61, St. Cloud St. 55

Okla. Baptist 75, Central Mo. 63

East Region

Daemen 85, Saint Michael’s 62

Saint Anselm 99, Felician 77

Midwest Region

Walsh 86, Northern Mich. 68

Michigan Tech 69, Grand Valley St. 67

South Region

Nova Southeastern 98, Montevallo 85

UAH 83, West Ala. 74

South Central Region

DBU 70, St. Edward’s 56

Black Hills St. 78, St. Mary’s (Texas) 60

Southeast Region

Lenoir-Rhyne 84, Young Harris 78

Lander 74, Columbus St. 66

Third Round

Monday, March 16

West Region

Cal St. East Bay 73, Point Loma 58

Tuesday, March 17

Atlantic Region

Gannon 81, Indiana (Pa.) 74

Central Region

Okla. Baptist 80, Minn. Duluth 76

East Region

Daemen 94, Saint Anselm 73

Midwest Region

Michigan Tech 87, Walsh 70

South Region

Nova Southeastern 79, UAH 63

South Central Region

Black Hills St. 76, DBU 62

Southeast Region

Lander 86, Lenoir-Rhyne 62

Quarterfinals

Wednesday, March 25

At Evansville, Ind.

Nova Southeastern 76, Black Hills St. 66

Lander 77, Daemen 74

Okla. Baptist 78, Cal St. East Bay 55

Gannon 75, Michigan Tech 49

Semifinals

Friday, March 27

Lander 91, Nova Southeastern 81

Gannon 98, Okla. Baptist 80

Championship

Sunday, April 5

Gannon vs. Lander, 1 p.m.

