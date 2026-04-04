NCAA Division I Hockey Glance

The Associated Press

April 4, 2026, 10:02 AM

All Times EDT

ALBANY REGIONAL

At MVP Arena

Albany, N.Y.

First Round

Friday, March 27

Michigan 5, Bentley Falcons 1

Minn. Duluth 3, Penn St. 1

Championship

Sunday, March 29

Michigan 4, Minn. Duluth 3

LOVELAND REGIONAL

At Blue Arena

Loveland, Colo.

First Round

Friday, March 27

W. Michigan 3, Minnesota State Mavericks 1

Denver 5, Cornell 0

Championship

Sunday, March 29

Denver 6, W. Michigan 2

WORCESTER REGIONAL

At DCU Center

Worcester, Mass.

First Round

Thursday, March 26

Michigan St. 2, UConn 1

Wisconsin 5, Dartmouth 1

Championship

Saturday, March 28

Wisconsin 4, Michigan St. 3, OT

SIOUX REGIONAL

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Thursday, March 26

Quinnipiac 5, Providence 2

North Dakota 3, Merrimack Warriors 0

Championship

Saturday, March 28

North Dakota 5, Quinnipiac 0

FROZEN FOUR

At T-Mobile Arena

Las Vegas

National Semifinals

Thursday, April 9

Michigan vs. Denver, 8:30 p.m.

North Dakota vs. Wisconsin, 5 p.m.

National Championship

Saturday, April 11

Semifinal winners, 5:30 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

