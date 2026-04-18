NBA Playoff Glance
By The Associated Press
All Times EDT
PLAY-IN TOURNAMENT
Tuesday, April 14
Eastern Conference
Game 1 – Charlotte 127, Miami 126, OT
Western Conference
Game 2 – Portland 114, Phoenix 110
Wednesday, April 15
Eastern Conference
Game 3 – Philadelphia 109, Orlando 97
Western Conference
Game 4 – Golden State 126, Los Angeles Clippers 121
Friday, April 17
Eastern Conference
Game 5 – Orlando 121, Charlotte 90
Western Conference
Game 6 – Phoenix 121, Golden State 90
FIRST ROUND
(Best-of-7; x-if necessary)
Eastern Conference
(1) Detroit vs. (8) Orlando
Game 1 — Orlando at Detroit, Sunday, April 19, 6:30 p.m. (NBC)
Game 2 — Orlando at Detroit, Wednesday, April 22, 7 p.m. (ESPN)
Game 3 — Detroit at Orlando, Saturday, April 25, 1 p.m. (PEACOCK)
Game 4 — Detroit at Orlando, TBD
x-Game 5 — Orlando at Detroit, TBD
x-Game 6 — Detroit at Orlando, TBD
x-Game 7 — Orlando at Detroit, TBD
(2) Boston vs. (7) Philadelphia
Game 1 — Philadelphia at Boston, Sunday, April 19, 1 p.m. (ABC)
Game 2 — Philadelphia at Boston, Tuesday, April 21, 7 p.m. (PEACOCK)
Game 3 — Boston at Philadelphia, Friday, April 24, 7 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 4 — Boston at Philadelphia, Sunday, April 26, 7 p.m. (NBC)
x-Game 5 — Philadelphia at Boston, TBD
x-Game 6 — Boston at Philadelphia, TBD
x-Game 7 — Philadelphia at Boston, TBD
(3) New York vs. (6) Atlanta
Game 1 — Atlanta at New York, Saturday, April 18, 6 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 2 — Atlanta at New York, Monday, April 20, 8 p.m. (NBC)
Game 3 — New York at Atlanta, Thursday, April 23, 7 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 4 — New York at Atlanta, Saturday, April 25, 6 p.m. (NBC)
x-Game 5 — Atlanta at New York, TBD
x-Game 6 — New York at Atlanta, TBD
x-Game 7 — Atlanta at New York, TBD
(4) Cleveland vs. (5) Toronto
Game 1 — Toronto at Cleveland, Saturday, April 18, 1 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 2 — Toronto at Cleveland, Monday, April 20, 7 p.m. (PEACOCK)
Game 3 — Cleveland at Toronto, Thursday, April 23, 8 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 4 — Cleveland at Toronto, Sunday, April 26, 1 p.m. (NBC)
x-Game 5 — Toronto at Cleveland, TBD
x-Game 6 — Cleveland at Toronto, TBD
x-Game 7 — Toronto at Cleveland, TBD
Western Conference
(1) Oklahoma City vs. (8) Phoenix
Game 1 — Phoenix at Oklahoma City, Sunday, April 19, 3:30 p.m. (ABC)
Game 2 — Phoenix at Oklahoma City, Wednesday, April 22, 9:30 p.m. (ESPN)
Game 3 — Oklahoma City at Phoenix, Saturday, April 25, 3:30 p.m. (NBC)
Game 4 — Oklahoma City at Phoenix, TBD
x-Game 5 — Phoenix at Oklahoma City, TBD
x-Game 6 — Oklahoma City at Phoenix, TBD
x-Game 7 — Phoenix at Oklahoma City, TBD
(2) San Antonio vs. (7) Portland
Game 1 — Portland at San Antonio, Sunday, April 19, 9 p.m. (NBC)
Game 2 — Portland at San Antonio, Tuesday, April 21, 8 p.m. (NBC)
Game 3 — San Antonio at Portland, Friday, April 24, 10:30 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 4 — San Antonio at Portland, Sunday, April 26, 3:30 p.m. (ESPN)
x-Game 5 — Portland at San Antonio, TBD
x-Game 6 — San Antonio at Portland, TBD
x-Game 7 — Portland at San Antonio, TBD
(3) Denver vs. (6) Minnesota
Game 1 — Minnesota at Denver, Saturday, April 18, 3:30 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 2 — Minnesota at Denver, Monday, April 20, 10:30 p.m. (NBC)
Game 3 — Denver at Minnesota, Thursday, April 23, 9:30 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 4 — Denver at Minnesota, Saturday, April 25, 8:30 p.m. (ABC)
x-Game 5 — Minnesota at Denver, TBD
x-Game 6 — Denver at Minnesota, TBD
x-Game 7 — Minnesota at Denver, TBD
(4) L.A. Lakers vs. (5) Houston
Game 1 — Houston at L.A. Lakers, Saturday, April 18, 8:30 p.m. (ABC)
Game 2 — Houston at L.A. Lakers, Tuesday, April 21, 10:30 p.m. (NBC)
Game 3 — L.A. Lakers at Houston, Friday, April 24, 8 p.m. (PRIME VIDEO)
Game 4 — L.A. Lakers at Houston, Sunday, April 26, 9:30 p.m. (NBC)
x-Game 5 — Houston at L.A. Lakers, TBD
x-Game 6 — L.A. Lakers at Houston, TBD
x-Game 7 — Houston at L.A. Lakers, TBD
CONFERENCE SEMIFINALS
(Best-of-7; x-if necessary)
Teams TBD
Begins Saturday, May 2
Dates/Times will be updated after completion of previous round
CONFERENCE FINALS
(Best-of-7; x-if necessary)
Teams TBD
Dates/Times will be updated after completion of previous round
Eastern Conference
Begins Tuesday, May 19
Western Conference
Begins Wednesday, May 20
FINALS
(Best-of-7; x-if necessary)
Game 1 — Thursday, June 3: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
Game 2 — Friday, June 5: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
Game 3 — Monday, June 8: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
Game 4 — Wednesday, June 10: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
x-Game 5 — Saturday, June 13: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
x-Game 6 — Tuesday, June 16: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
x-Game 7 — Friday, June 19: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)
