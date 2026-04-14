NBA Play-In Glance

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NBA Play-in Tournament
Tuesday, April 14
Game 1 – Charlotte vs. Miami, 7:30 p.m.
Game 2 – Portland vs. Phoenix, 10 p.m.
Seven vs. Eight seed Wednesday, April 15
Game 3 – Orlando vs. Philadelphia, 7:30 p.m.
Game 4 – Golden State vs. Los Angeles Clippers, 10 p.m.
Friday, April 17
Game 5 – Winner Game 1 vs. Loser Game 3, 7:30 p.m.
Game 6 – Winner Game 4 vs. Loser Game 2, 10 p.m.
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