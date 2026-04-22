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Most career wins, regular season and playoffs

The Associated Press

April 22, 2026, 1:24 AM

LeBron James, 1234 wins, 1914 games played

Kareem Abdul-Jabbar, 1228, 1797

Tim Duncan, 1158, 1643

Robert Parish, 1121, 1795

Karl Malone, 1050, 1669

John Stockton, 1042, 1686

Tony Parker, 1029, 1480

Derek Fisher, 1014, 1546

Dirk Nowitzki, 985, 1667

Kobe Bryant, 971, 1566

Shaquille O’Neal, 948, 1423

Scottie Pippen, 946, 1386

John Havlicek, 932, 1442

Chris Paul, 931, 1519

Sam Perkins, 912, 1453

Gary Payton, 903, 1489

Clifford Robinson, 900, 1521

Robert Horry, 898, 1351

Manu Ginobili, 897, 1275

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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