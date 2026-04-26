Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

The Associated Press

April 26, 2026, 8:16 PM

Sunday

At TPC Sugarloaf

Duluth, Ga.

Purse: $2 million

Yardage: 7,205; Par: 72

Final Round

Retief Goosen, $300,000 66-66-66—198
Zach Johnson, $144,000 66-66-69—201
Stewart Cink, $120,000 67-71-63—201
Stephen Ames, $176,000 74-65-63—202
Thongchai Jaidee, $96,000 65-72-66—203
George McNeill, $72,000 68-68-68—204
Brandt Jobe, $35,000 70-68-67—205
Michael Wright, $35,000 70-72-63—205
Tommy Gainey, $80,000 71-70-65—206
David Duval, $60,000 68-68-70—206
Darren Fichardt, $60,000 70-69-67—206
Ben Crane, $48,000 66-69-71—206
Ernie Els, $48,000 70-68-68—206
Y.E. Yang, $48,000 76-66-64—206
Alex Cejka, $40,000 67-69-70—206
Miguel Angel Jimenez, $32,000 69-68-69—206
Shane Bertsch, $28,200 69-69-69—207
Jerry Kelly, $38,000 67-72-69—208
Doug Barron, $28,200 73-69-66—208
Soren Kjeldsen, $22,600 70-66-72—208
Scott Parel, $18,600 70-69-69—208
Angel Cabrera, $28,200 74-69-66—209
Fredrik Jacobson, $24,800 69-71-69—209
Matt Gogel, $18,600 70-70-70—210
Richard Green, $14,700 69-71-70—210
Boo Weekley, $13,500 75-68-67—210
Rory Sabbatini, $22,600 70-67-74—211
Chris DiMarco, $20,500 71-70-70—211
Dicky Pride, $20,500 73-72-66—211
Joe Durant, $16,600 69-71-71—211
Tag Ridings, $14,700 72-71-68—211
Colin Montgomerie, $16,600 72-72-68—212
Paul Stankowski, $16,600 67-71-74—212
John Rollins, $13,500 72-69-71—212
Kirk Triplett, $12,600 75-69-69—213
Stuart Appleby, $10,425 71-72-70—213
Cameron Percy, $10,425 70-71-72—213
Tim Petrovic, $10,425 73-70-70—213
Bo Van Pelt, $10,425 74-71-68—213
Timothy O’Neal, $6,800 67-72-74—213
Jason Caron, $10,425 70-74-70—214
Harrison Frazar, $10,425 69-75-70—214
Ricardo Gonzalez, $10,425 72-72-70—214
K.J. Choi, $10,425 67-77-71—215
Paul Goydos, $7,800 73-71-71—215
Tom Pernice, $7,800 73-69-73—215
Kevin Sutherland, $7,800 73-69-73—215
Steve Flesch, $8,600 72-73-71—216
Jay Haas, $6,800 72-72-73—217
Darren Clarke, $6,000 71-74-72—217
Ken Tanigawa, $6,000 75-73-69—217
Ryan Armour, $4,900 71-72-74—217
Vaughn Taylor, $4,500 72-72-74—218
Robert Karlsson, $4,100 72-74-72—218
Charlie Wi, $3,500 74-73-71—218
Scott McCarron, $5,400 75-71-73—219
Brian Gay, $4,900 72-74-73—219
Ken Duke, $4,500 75-69-75—219
Hiroyuki Fujita, $3,500 70-78-71—219
Jeff Maggert, $3,500 70-75-74—219
Mario Tiziani, $4,100 73-72-75—220
John Senden, $3,500 72-79-70—221
Mark Hensby, $3,000 82-65-74—221
Kenny Perry, $2,800 76-73-72—221
David Morland, $2,300 72-77-72—221
Greg Chalmers, $2,300 73-77-72—222
Bob Estes, $2,300 73-80-69—222
Steve Pate, $2,300 78-73-71—222
Billy Andrade, $1,700 72-74-76—222
Lee Janzen, $1,700 71-75-76—222
Woody Austin, $1,880 72-76-75—223
Jose Maria Olazabal, $1,460 74-75-75—224
Duffy Waldorf, $1,460 73-75-76—224
Chad Campbell, $1,280 72-74-78—224
Tim Herron, $1,280 73-79-72—224
Brett Quigley, $1,160 78-78-71—227
Heath Slocum, $1,080 73-78-77—228
Mark Calcavecchia, $1,000 81-80-79—240

Related News

Recommended

