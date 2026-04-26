Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

Sunday
At TPC Sugarloaf
Duluth, Ga.
Purse: $2 million
Yardage: 7,205; Par: 72
Final Round
|Retief Goosen, $300,000
|66-66-66—198
|Zach Johnson, $144,000
|66-66-69—201
|Stewart Cink, $120,000
|67-71-63—201
|Stephen Ames, $176,000
|74-65-63—202
|Thongchai Jaidee, $96,000
|65-72-66—203
|George McNeill, $72,000
|68-68-68—204
|Brandt Jobe, $35,000
|70-68-67—205
|Michael Wright, $35,000
|70-72-63—205
|Tommy Gainey, $80,000
|71-70-65—206
|David Duval, $60,000
|68-68-70—206
|Darren Fichardt, $60,000
|70-69-67—206
|Ben Crane, $48,000
|66-69-71—206
|Ernie Els, $48,000
|70-68-68—206
|Y.E. Yang, $48,000
|76-66-64—206
|Alex Cejka, $40,000
|67-69-70—206
|Miguel Angel Jimenez, $32,000
|69-68-69—206
|Shane Bertsch, $28,200
|69-69-69—207
|Jerry Kelly, $38,000
|67-72-69—208
|Doug Barron, $28,200
|73-69-66—208
|Soren Kjeldsen, $22,600
|70-66-72—208
|Scott Parel, $18,600
|70-69-69—208
|Angel Cabrera, $28,200
|74-69-66—209
|Fredrik Jacobson, $24,800
|69-71-69—209
|Matt Gogel, $18,600
|70-70-70—210
|Richard Green, $14,700
|69-71-70—210
|Boo Weekley, $13,500
|75-68-67—210
|Rory Sabbatini, $22,600
|70-67-74—211
|Chris DiMarco, $20,500
|71-70-70—211
|Dicky Pride, $20,500
|73-72-66—211
|Joe Durant, $16,600
|69-71-71—211
|Tag Ridings, $14,700
|72-71-68—211
|Colin Montgomerie, $16,600
|72-72-68—212
|Paul Stankowski, $16,600
|67-71-74—212
|John Rollins, $13,500
|72-69-71—212
|Kirk Triplett, $12,600
|75-69-69—213
|Stuart Appleby, $10,425
|71-72-70—213
|Cameron Percy, $10,425
|70-71-72—213
|Tim Petrovic, $10,425
|73-70-70—213
|Bo Van Pelt, $10,425
|74-71-68—213
|Timothy O’Neal, $6,800
|67-72-74—213
|Jason Caron, $10,425
|70-74-70—214
|Harrison Frazar, $10,425
|69-75-70—214
|Ricardo Gonzalez, $10,425
|72-72-70—214
|K.J. Choi, $10,425
|67-77-71—215
|Paul Goydos, $7,800
|73-71-71—215
|Tom Pernice, $7,800
|73-69-73—215
|Kevin Sutherland, $7,800
|73-69-73—215
|Steve Flesch, $8,600
|72-73-71—216
|Jay Haas, $6,800
|72-72-73—217
|Darren Clarke, $6,000
|71-74-72—217
|Ken Tanigawa, $6,000
|75-73-69—217
|Ryan Armour, $4,900
|71-72-74—217
|Vaughn Taylor, $4,500
|72-72-74—218
|Robert Karlsson, $4,100
|72-74-72—218
|Charlie Wi, $3,500
|74-73-71—218
|Scott McCarron, $5,400
|75-71-73—219
|Brian Gay, $4,900
|72-74-73—219
|Ken Duke, $4,500
|75-69-75—219
|Hiroyuki Fujita, $3,500
|70-78-71—219
|Jeff Maggert, $3,500
|70-75-74—219
|Mario Tiziani, $4,100
|73-72-75—220
|John Senden, $3,500
|72-79-70—221
|Mark Hensby, $3,000
|82-65-74—221
|Kenny Perry, $2,800
|76-73-72—221
|David Morland, $2,300
|72-77-72—221
|Greg Chalmers, $2,300
|73-77-72—222
|Bob Estes, $2,300
|73-80-69—222
|Steve Pate, $2,300
|78-73-71—222
|Billy Andrade, $1,700
|72-74-76—222
|Lee Janzen, $1,700
|71-75-76—222
|Woody Austin, $1,880
|72-76-75—223
|Jose Maria Olazabal, $1,460
|74-75-75—224
|Duffy Waldorf, $1,460
|73-75-76—224
|Chad Campbell, $1,280
|72-74-78—224
|Tim Herron, $1,280
|73-79-72—224
|Brett Quigley, $1,160
|78-78-71—227
|Heath Slocum, $1,080
|73-78-77—228
|Mark Calcavecchia, $1,000
|81-80-79—240
