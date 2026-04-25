Mitsubishi Electric Classic Par Scores

The Associated Press

April 25, 2026, 6:10 PM

Saturday

At TPC Sugarloaf

Duluth, Ga.

Purse: $2 million

Yardage: 7,205; Par: 72

Second Round

Zach Johnson 66-66—132 -12
Retief Goosen 66-66—132 -12
Ben Crane 66-69—135 -9
David Duval 68-68—136 -8
George McNeill 68-68—136 -8
Alex Cejka 67-69—136 -8
Soren Kjeldsen 70-66—136 -8
Rory Sabbatini 70-67—137 -7
Thongchai Jaidee 65-72—137 -7
Miguel Angel Jimenez 69-68—137 -7
Ernie Els 70-68—138 -6
Paul Stankowski 67-71—138 -6
Shane Bertsch 69-69—138 -6
Stewart Cink 67-71—138 -6
Brandt Jobe 70-68—138 -6
Stephen Ames 74-65—139 -5
Darren Fichardt 70-69—139 -5
Jerry Kelly 67-72—139 -5
Timothy O’Neal 67-72—139 -5
Scott Parel 70-69—139 -5
Joe Durant 69-71—140 -4
Matt Gogel 70-70—140 -4
Fredrik Jacobson 69-71—140 -4
Richard Green 69-71—140 -4
Chris DiMarco 71-70—141 -3
Tommy Gainey 71-70—141 -3
Cameron Percy 70-71—141 -3
John Rollins 72-69—141 -3
Doug Barron 73-69—142 -2
Tom Pernice 73-69—142 -2
Kevin Sutherland 73-69—142 -2
Y.E. Yang 76-66—142 -2
Michael Wright 70-72—142 -2
Stuart Appleby 71-72—143 -1
Angel Cabrera 74-69—143 -1
Tim Petrovic 73-70—143 -1
Ryan Armour 71-72—143 -1
Tag Ridings 72-71—143 -1
Boo Weekley 75-68—143 -1
K.J. Choi 67-77—144 E
Colin Montgomerie 72-72—144 E
Ken Duke 75-69—144 E
Harrison Frazar 69-75—144 E
Ricardo Gonzalez 72-72—144 E
Paul Goydos 73-71—144 E
Jay Haas 72-72—144 E
Jason Caron 70-74—144 E
Vaughn Taylor 72-72—144 E
Kirk Triplett 75-69—144 E
Steve Flesch 72-73—145 +1
Dicky Pride 73-72—145 +1
Mario Tiziani 73-72—145 +1
Darren Clarke 71-74—145 +1
Jeff Maggert 70-75—145 +1
Bo Van Pelt 74-71—145 +1
Scott McCarron 75-71—146 +2
Brian Gay 72-74—146 +2
Billy Andrade 72-74—146 +2
Chad Campbell 72-74—146 +2
Robert Karlsson 72-74—146 +2
Lee Janzen 71-75—146 +2
Mark Hensby 82-65—147 +3
Charlie Wi 74-73—147 +3
Ken Tanigawa 75-73—148 +4
Woody Austin 72-76—148 +4
Duffy Waldorf 73-75—148 +4
Hiroyuki Fujita 70-78—148 +4
Jose Maria Olazabal 74-75—149 +5
David Morland 72-77—149 +5
Kenny Perry 76-73—149 +5
Greg Chalmers 73-77—150 +6
John Senden 72-79—151 +7
Heath Slocum 73-78—151 +7
Steve Pate 78-73—151 +7
Tim Herron 73-79—152 +8
Bob Estes 73-80—153 +9
Brett Quigley 78-78—156 +12
Mark Calcavecchia 81-80—161 +17

Related News

Recommended

