Masters Tournament Scores

The Associated Press

April 10, 2026, 8:24 PM

Friday

At Augusta National

Augusta, Ga.

Yardage: 7,565; Par: 72

Second Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 67-65—132
Sam Burns, United States 67-71—138
Patrick Reed, United States 69-69—138
Tommy Fleetwood, England 71-68—139
Shane Lowry, Ireland 70-69—139
Justin Rose, England 70-69—139
Wyndham Clark, United States 72-68—140
Jason Day, Australia 69-71—140
Tyrrell Hatton, England 74-66—140
Hao-Tong Li, China 71-69—140
Kristoffer Reitan, Norway 72-68—140
Cameron Young, United States 73-67—140
Chris Gotterup, United States 72-69—141
Ben Griffin, United States 72-69—141
Brooks Koepka, United States 72-69—141
Max Homa, United States 72-70—142
Jake Knapp, United States 73-69—142
Hideki Matsuyama, Japan 72-70—142
Xander Schauffele, United States 70-72—142
Michael Brennan, United States 72-71—143
Matt Fitzpatrick, England 74-69—143
Collin Morikawa, United States 74-69—143
Nick Taylor, Canada 71-72—143
Ludvig Aberg, Sweden 74-70—144
Brian Campbell, United States 71-73—144
Patrick Cantlay, United States 77-67—144
Harris English, United States 73-71—144
Ryan Gerard, United States 72-72—144
Russell Henley, United States 73-71—144
Dustin Johnson, United States 73-71—144
Scottie Scheffler, United States 70-74—144
Jacob Bridgeman, United States 71-74—145
Sungjae Im, South Korea 76-69—145
Matthew McCarty, United States 72-73—145
Marco Penge, England 76-69—145
Aaron Rai, England 71-74—145
Jordan Spieth, United States 72-73—145
Sepp Straka, Austria 73-72—145
Keegan Bradley, United States 72-74—146
Viktor Hovland, Norway 75-71—146
Adam Scott, Australia 72-74—146
Sam Stevens, United States 72-74—146
Justin Thomas, United States 72-74—146
Gary Woodland, United States 71-75—146
Sergio Garcia, Spain 72-75—147
Maverick McNealy, United States 77-70—147
Corey Conners, Canada 75-73—148
Brian Harman, United States 79-69—148
Rasmus Hojgaard, Denmark 78-70—148
Si Woo Kim, South Korea 75-73—148
Kurt Kitayama, United States 69-79—148
Alex Noren, Sweden 77-71—148
Jon Rahm, Spain 78-70—148
Charl Schwartzel, South Africa 75-73—148

Missed Cut

Ryan Fox, New Zealand 77-72—149
Harry Hall, England 77-72—149
J.J. Spaun, United States 74-75—149
Bubba Watson, United States 76-73—149
Danny Willett, England 76-73—149
Akshay Bhatia, United States 73-77—150
Bryson DeChambeau, United States 76-74—150
Nicolai Hojgaard, Denmark 76-74—150
Zach Johnson, United States 75-75—150
Robert MacIntyre, Scotland 80-71—151
Tom McKibbin, Northern Ireland 75-76—151
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 77-74—151
Andrew Novak, United States 75-76—151
Cameron Smith, Australia 74-77—151
Daniel Berger, United States 76-76—152
Ethan Fang, United States 74-78—152
Jackson Herrington, United States 76-76—152
Casey Jarvis, South Africa 77-75—152
Michael Kim, United States 75-77—152
Fred Couples, United States 78-75—153
Mason Howell, United States 77-76—153
Jose Maria Olazabal, Spain 74-79—153
Vijay Singh, Fiji 79-75—154
Mike Weir, Canada 81-73—154
John Keefer, United States 76-79—155
Fifa Laopakdee, Thailand 80-75—155
Min Woo Lee, Australia 78-77—155
Carlos Ortiz, Mexico 80-75—155
Sami Valimaki, Finland 80-75—155
Max Greyserman, United States 79-77—156
Nicolas Echavarria, Colombia 79-78—157
Brandon Holtz, United States 81-78—159
Naoyuki Kataoka, Japan 84-75—159
Aldrich Potgieter, South Africa 84-75—159
Mateo Pulcini, Argentina 81-78—159
Angel Cabrera, Argentina 79-81—160
Davis Riley, United States 82-80—162

