Masters Tournament Scores

Friday At Augusta National Augusta, Ga. Yardage: 7,565; Par: 72 Second Round Rory McIlroy, Northern Ireland 67-65—132 Sam Burns, United…
Friday
At Augusta National
Augusta, Ga.
Yardage: 7,565; Par: 72
Second Round
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|67-65—132
|Sam Burns, United States
|67-71—138
|Patrick Reed, United States
|69-69—138
|Tommy Fleetwood, England
|71-68—139
|Shane Lowry, Ireland
|70-69—139
|Justin Rose, England
|70-69—139
|Wyndham Clark, United States
|72-68—140
|Jason Day, Australia
|69-71—140
|Tyrrell Hatton, England
|74-66—140
|Hao-Tong Li, China
|71-69—140
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-68—140
|Cameron Young, United States
|73-67—140
|Chris Gotterup, United States
|72-69—141
|Ben Griffin, United States
|72-69—141
|Brooks Koepka, United States
|72-69—141
|Max Homa, United States
|72-70—142
|Jake Knapp, United States
|73-69—142
|Hideki Matsuyama, Japan
|72-70—142
|Xander Schauffele, United States
|70-72—142
|Michael Brennan, United States
|72-71—143
|Matt Fitzpatrick, England
|74-69—143
|Collin Morikawa, United States
|74-69—143
|Nick Taylor, Canada
|71-72—143
|Ludvig Aberg, Sweden
|74-70—144
|Brian Campbell, United States
|71-73—144
|Patrick Cantlay, United States
|77-67—144
|Harris English, United States
|73-71—144
|Ryan Gerard, United States
|72-72—144
|Russell Henley, United States
|73-71—144
|Dustin Johnson, United States
|73-71—144
|Scottie Scheffler, United States
|70-74—144
|Jacob Bridgeman, United States
|71-74—145
|Sungjae Im, South Korea
|76-69—145
|Matthew McCarty, United States
|72-73—145
|Marco Penge, England
|76-69—145
|Aaron Rai, England
|71-74—145
|Jordan Spieth, United States
|72-73—145
|Sepp Straka, Austria
|73-72—145
|Keegan Bradley, United States
|72-74—146
|Viktor Hovland, Norway
|75-71—146
|Adam Scott, Australia
|72-74—146
|Sam Stevens, United States
|72-74—146
|Justin Thomas, United States
|72-74—146
|Gary Woodland, United States
|71-75—146
|Sergio Garcia, Spain
|72-75—147
|Maverick McNealy, United States
|77-70—147
|Corey Conners, Canada
|75-73—148
|Brian Harman, United States
|79-69—148
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|78-70—148
|Si Woo Kim, South Korea
|75-73—148
|Kurt Kitayama, United States
|69-79—148
|Alex Noren, Sweden
|77-71—148
|Jon Rahm, Spain
|78-70—148
|Charl Schwartzel, South Africa
|75-73—148
Missed Cut
|Ryan Fox, New Zealand
|77-72—149
|Harry Hall, England
|77-72—149
|J.J. Spaun, United States
|74-75—149
|Bubba Watson, United States
|76-73—149
|Danny Willett, England
|76-73—149
|Akshay Bhatia, United States
|73-77—150
|Bryson DeChambeau, United States
|76-74—150
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|76-74—150
|Zach Johnson, United States
|75-75—150
|Robert MacIntyre, Scotland
|80-71—151
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|75-76—151
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|77-74—151
|Andrew Novak, United States
|75-76—151
|Cameron Smith, Australia
|74-77—151
|Daniel Berger, United States
|76-76—152
|Ethan Fang, United States
|74-78—152
|Jackson Herrington, United States
|76-76—152
|Casey Jarvis, South Africa
|77-75—152
|Michael Kim, United States
|75-77—152
|Fred Couples, United States
|78-75—153
|Mason Howell, United States
|77-76—153
|Jose Maria Olazabal, Spain
|74-79—153
|Vijay Singh, Fiji
|79-75—154
|Mike Weir, Canada
|81-73—154
|John Keefer, United States
|76-79—155
|Fifa Laopakdee, Thailand
|80-75—155
|Min Woo Lee, Australia
|78-77—155
|Carlos Ortiz, Mexico
|80-75—155
|Sami Valimaki, Finland
|80-75—155
|Max Greyserman, United States
|79-77—156
|Nicolas Echavarria, Colombia
|79-78—157
|Brandon Holtz, United States
|81-78—159
|Naoyuki Kataoka, Japan
|84-75—159
|Aldrich Potgieter, South Africa
|84-75—159
|Mateo Pulcini, Argentina
|81-78—159
|Angel Cabrera, Argentina
|79-81—160
|Davis Riley, United States
|82-80—162
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.