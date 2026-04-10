Live Radio
Home » Sports » Masters Tournament Par Scores

Masters Tournament Par Scores

The Associated Press

April 10, 2026, 8:23 PM

Friday

At Augusta National

Augusta, Ga.

Yardage: 7,565; Par: 72

Second Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 67-65—132 -12
Sam Burns, United States 67-71—138 -6
Patrick Reed, United States 69-69—138 -6
Tommy Fleetwood, England 71-68—139 -5
Shane Lowry, Ireland 70-69—139 -5
Justin Rose, England 70-69—139 -5
Wyndham Clark, United States 72-68—140 -4
Jason Day, Australia 69-71—140 -4
Tyrrell Hatton, England 74-66—140 -4
Hao-Tong Li, China 71-69—140 -4
Kristoffer Reitan, Norway 72-68—140 -4
Cameron Young, United States 73-67—140 -4
Chris Gotterup, United States 72-69—141 -3
Ben Griffin, United States 72-69—141 -3
Brooks Koepka, United States 72-69—141 -3
Max Homa, United States 72-70—142 -2
Jake Knapp, United States 73-69—142 -2
Hideki Matsuyama, Japan 72-70—142 -2
Xander Schauffele, United States 70-72—142 -2
Michael Brennan, United States 72-71—143 -1
Matt Fitzpatrick, England 74-69—143 -1
Collin Morikawa, United States 74-69—143 -1
Nick Taylor, Canada 71-72—143 -1
Ludvig Aberg, Sweden 74-70—144 E
Brian Campbell, United States 71-73—144 E
Patrick Cantlay, United States 77-67—144 E
Harris English, United States 73-71—144 E
Ryan Gerard, United States 72-72—144 E
Russell Henley, United States 73-71—144 E
Dustin Johnson, United States 73-71—144 E
Scottie Scheffler, United States 70-74—144 E
Jacob Bridgeman, United States 71-74—145 +1
Sungjae Im, South Korea 76-69—145 +1
Matthew McCarty, United States 72-73—145 +1
Marco Penge, England 76-69—145 +1
Aaron Rai, England 71-74—145 +1
Jordan Spieth, United States 72-73—145 +1
Sepp Straka, Austria 73-72—145 +1
Keegan Bradley, United States 72-74—146 +2
Viktor Hovland, Norway 75-71—146 +2
Adam Scott, Australia 72-74—146 +2
Sam Stevens, United States 72-74—146 +2
Justin Thomas, United States 72-74—146 +2
Gary Woodland, United States 71-75—146 +2
Sergio Garcia, Spain 72-75—147 +3
Maverick McNealy, United States 77-70—147 +3
Corey Conners, Canada 75-73—148 +4
Brian Harman, United States 79-69—148 +4
Rasmus Hojgaard, Denmark 78-70—148 +4
Si Woo Kim, South Korea 75-73—148 +4
Kurt Kitayama, United States 69-79—148 +4
Alex Noren, Sweden 77-71—148 +4
Jon Rahm, Spain 78-70—148 +4
Charl Schwartzel, South Africa 75-73—148 +4

Missed Cut

Ryan Fox, New Zealand 77-72—149 +5
Harry Hall, England 77-72—149 +5
J.J. Spaun, United States 74-75—149 +5
Bubba Watson, United States 76-73—149 +5
Danny Willett, England 76-73—149 +5
Akshay Bhatia, United States 73-77—150 +6
Bryson DeChambeau, United States 76-74—150 +6
Nicolai Hojgaard, Denmark 76-74—150 +6
Zach Johnson, United States 75-75—150 +6
Robert MacIntyre, Scotland 80-71—151 +7
Tom McKibbin, Northern Ireland 75-76—151 +7
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 77-74—151 +7
Andrew Novak, United States 75-76—151 +7
Cameron Smith, Australia 74-77—151 +7
Daniel Berger, United States 76-76—152 +8
Ethan Fang, United States 74-78—152 +8
Jackson Herrington, United States 76-76—152 +8
Casey Jarvis, South Africa 77-75—152 +8
Michael Kim, United States 75-77—152 +8
Fred Couples, United States 78-75—153 +9
Mason Howell, United States 77-76—153 +9
Jose Maria Olazabal, Spain 74-79—153 +9
Vijay Singh, Fiji 79-75—154 +10
Mike Weir, Canada 81-73—154 +10
John Keefer, United States 76-79—155 +11
Fifa Laopakdee, Thailand 80-75—155 +11
Min Woo Lee, Australia 78-77—155 +11
Carlos Ortiz, Mexico 80-75—155 +11
Sami Valimaki, Finland 80-75—155 +11
Max Greyserman, United States 79-77—156 +12
Nicolas Echavarria, Colombia 79-78—157 +13
Brandon Holtz, United States 81-78—159 +15
Naoyuki Kataoka, Japan 84-75—159 +15
Aldrich Potgieter, South Africa 84-75—159 +15
Mateo Pulcini, Argentina 81-78—159 +15
Angel Cabrera, Argentina 79-81—160 +16
Davis Riley, United States 82-80—162 +18

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up