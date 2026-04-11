Masters starting times for Sunday’s final round

AUGUSTA, Ga. (AP) — Starting times (EDT) for Sunday’s final round in the 90th Masters at Augusta National:
9:06 a.m. — Aaron Rai, Charl Schwartzel
9:17 a.m. — Gary Woodland, Kurt Kitayama
9:28 a.m. — Jon Rahm, Sergio Garcia
9:39 a.m. — Si Woo Kim, Rasmus Hojgaard
9:50 a.m. — Keegan Bradley, Dustin Johnson
10:01 a.m. — Matt McCarty, Corey Conners
10:12 a.m. — Viktor Hovland, Justin Thomas
10:23 a.m. — Alex Noren, Maverick McNealy
10:45 a.m. — Adam Scott, Marco Penge
10:56 a.m. — Harris English, Samuel Stevens
11:07 a.m. — Brian Harman, Jordan Spieth
11:18 a.m. — Sungjae Im, Hideki Matsuyama
11:29 a.m. — Sepp Straka, Jacob Bridgeman
11:40 a.m. — Chris Gotterup, Kristoffer Reitan
11:51 a.m. — Michael Brennan, Max Homa
12:13 p.m. — Nick Taylor, Matt Fitzpatrick
12:24 p.m. — Ludvig Aberg, Brian Campbell
12:35 p.m. — Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood
12:46 p.m. — Brooks Koepka, Wyndham Clark
12:57 p.m. — Ryan Gerard, Xander Schauffele
1:08 p.m. — Jake Knapp, Ben Griffin
1:30 p.m. — Patrick Reed, Collin Morikawa
1:41 p.m. — Patrick Cantlay, Russell Henley
1:52 p.m. — Scottie Scheffler, Haotong Li
2:03 p.m. — Jason Day, Justin Rose
2:14 p.m. — Sam Burns, Shane Lowry
2:25 p.m. — Cameron Young, Rory McIlroy
