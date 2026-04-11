Masters starting times for Sunday’s final round

The Associated Press

April 11, 2026, 8:07 PM

AUGUSTA, Ga. (AP) — Starting times (EDT) for Sunday’s final round in the 90th Masters at Augusta National:

9:06 a.m. — Aaron Rai, Charl Schwartzel

9:17 a.m. — Gary Woodland, Kurt Kitayama

9:28 a.m. — Jon Rahm, Sergio Garcia

9:39 a.m. — Si Woo Kim, Rasmus Hojgaard

9:50 a.m. — Keegan Bradley, Dustin Johnson

10:01 a.m. — Matt McCarty, Corey Conners

10:12 a.m. — Viktor Hovland, Justin Thomas

10:23 a.m. — Alex Noren, Maverick McNealy

10:45 a.m. — Adam Scott, Marco Penge

10:56 a.m. — Harris English, Samuel Stevens

11:07 a.m. — Brian Harman, Jordan Spieth

11:18 a.m. — Sungjae Im, Hideki Matsuyama

11:29 a.m. — Sepp Straka, Jacob Bridgeman

11:40 a.m. — Chris Gotterup, Kristoffer Reitan

11:51 a.m. — Michael Brennan, Max Homa

12:13 p.m. — Nick Taylor, Matt Fitzpatrick

12:24 p.m. — Ludvig Aberg, Brian Campbell

12:35 p.m. — Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood

12:46 p.m. — Brooks Koepka, Wyndham Clark

12:57 p.m. — Ryan Gerard, Xander Schauffele

1:08 p.m. — Jake Knapp, Ben Griffin

1:30 p.m. — Patrick Reed, Collin Morikawa

1:41 p.m. — Patrick Cantlay, Russell Henley

1:52 p.m. — Scottie Scheffler, Haotong Li

2:03 p.m. — Jason Day, Justin Rose

2:14 p.m. — Sam Burns, Shane Lowry

2:25 p.m. — Cameron Young, Rory McIlroy

