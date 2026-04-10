Masters starting times for Saturday’s third round

AUGUSTA, Ga. (AP) — Starting times (EDT) for Saturday in the 90th Masters at Augusta National:
9:31 a.m. — Kurt Kitayama, Alex Noren
9:42 a.m. — Charl Schwartzel, Rasmus Hojgaard
9:53 a.m. — Jon Rahm, Si Woo Kim
10:04 a.m. — Brian Harman, Corey Conners
10:15 a.m. — Sergio Garcia, Maverick McNealy
10:26 a.m. — Keegan Bradley, Viktor Hovland
10:37 a.m. — Justin Thomas, Gary Woodland
10:48 a.m. — Samuel Stevens, Adam Scott
11:10 a.m. — Marco Penge, Matt McCarty
11:21 a.m. — Jordan Spieth, Sepp Straka
11:32 a.m. — Aaron Rai, Jacob Bridgeman
11:43 a.m. — Patrick Cantlay, Sungjae Im
11:54 a.m. — Dustin Johnson, Russell Henley
12:05 p.m. — Harris English, Ryan Gerard
12:16 p.m. — Ludvig Aberg, Scottie Scheffler
12:38 p.m. — Collin Morikawa, Brian Campbell
12:49 p.m. — Nick Taylor, Matt Fitzpatrick
1:00 p.m. — Hideki Matsuyama, Michael Brennan
1:11 p.m. — Jake Knapp, Xander Schauffele
1:22 p.m. — Ben Griffin, Max Homa
1:33 p.m. — Chris Gotterup, Brooks Koepka
1:55 p.m. — Jason Day, Cameron Young
2:06 p.m. — Haotong Li, Kristoffer Reitan
2:17 p.m. — Wyndham Clark, Tyrrell Hatton
2:28 p.m. — Shane Lowry, Tommy Fleetwood
2:39 p.m. — Patrick Reed, Justin Rose
2:50 p.m. — Rory McIlroy, Sam Burns
