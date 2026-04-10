Live Radio
Home » Sports » Masters starting times for…

Masters starting times for Saturday’s third round

The Associated Press

April 10, 2026, 8:04 PM

AUGUSTA, Ga. (AP) — Starting times (EDT) for Saturday in the 90th Masters at Augusta National:

9:31 a.m. — Kurt Kitayama, Alex Noren

9:42 a.m. — Charl Schwartzel, Rasmus Hojgaard

9:53 a.m. — Jon Rahm, Si Woo Kim

10:04 a.m. — Brian Harman, Corey Conners

10:15 a.m. — Sergio Garcia, Maverick McNealy

10:26 a.m. — Keegan Bradley, Viktor Hovland

10:37 a.m. — Justin Thomas, Gary Woodland

10:48 a.m. — Samuel Stevens, Adam Scott

11:10 a.m. — Marco Penge, Matt McCarty

11:21 a.m. — Jordan Spieth, Sepp Straka

11:32 a.m. — Aaron Rai, Jacob Bridgeman

11:43 a.m. — Patrick Cantlay, Sungjae Im

11:54 a.m. — Dustin Johnson, Russell Henley

12:05 p.m. — Harris English, Ryan Gerard

12:16 p.m. — Ludvig Aberg, Scottie Scheffler

12:38 p.m. — Collin Morikawa, Brian Campbell

12:49 p.m. — Nick Taylor, Matt Fitzpatrick

1:00 p.m. — Hideki Matsuyama, Michael Brennan

1:11 p.m. — Jake Knapp, Xander Schauffele

1:22 p.m. — Ben Griffin, Max Homa

1:33 p.m. — Chris Gotterup, Brooks Koepka

1:55 p.m. — Jason Day, Cameron Young

2:06 p.m. — Haotong Li, Kristoffer Reitan

2:17 p.m. — Wyndham Clark, Tyrrell Hatton

2:28 p.m. — Shane Lowry, Tommy Fleetwood

2:39 p.m. — Patrick Reed, Justin Rose

2:50 p.m. — Rory McIlroy, Sam Burns

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up