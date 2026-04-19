JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

The Associated Press

April 19, 2026, 10:54 PM

Sunday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Hannah Green, $712,500 67-69-67-68—271
Jin Hee Im, $388,849 67-68-69-67—271
Sei Young Kim, $388,849 65-65-71-70—271
Ina Yoon, $252,937 68-64-71-69—272
Hae-Ran Ryu, $185,078 70-70-68-66—274
Patty Tavatanakit, $185,078 65-72-67-70—274
Chisato Iwai, $130,789 63-68-75-70—276
Minami Katsu, $130,789 67-69-72-68—276
Melanie Green, $104,878 67-68-69-73—277
Jing Yan, $104,878 70-67-70-70—277
Jenny Bae, $89,452 68-68-70-72—278
Suvichaya Vinijchaitham, $89,452 65-71-67-75—278
Allisen Corpuz, $74,030 67-70-69-73—279
Akie Iwai, $74,030 70-69-69-71—279
Jennifer Kupcho, $74,030 69-70-68-72—279
Alison Lee, $74,030 69-69-74-67—279
Asterisk Talley, $0 70-70-69-70—279
Celine Boutier, $58,073 67-74-71-68—280
Manon De Roey, $58,073 66-74-69-71—280
Lucy Li, $58,073 73-68-67-72—280
Yu Liu, $58,073 68-71-71-70—280
Anna Nordqvist, $58,073 70-68-69-73—280
Jessica Porvasnik, $58,073 66-69-68-77—280
Na Rin An, $48,060 69-73-68-71—281
Robyn Choi, $48,060 68-73-68-72—281
Nataliya Guseva, $48,060 66-75-71-69—281
Mi Hyang Lee, $48,060 68-70-67-76—281
Lauren Coughlin, $38,094 66-76-69-71—282
Jodi Ewart Shadoff, $38,094 68-71-67-76—282
Wei-Ling Hsu, $38,094 72-69-70-71—282
Megan Khang, $38,094 72-68-72-70—282
Grace Kim, $38,094 70-72-71-69—282
Alexa Pano, $38,094 69-72-69-72—282
Kum Kang Park, $38,094 66-72-71-73—282
Dewi Weber, $38,094 72-67-67-76—282
Ingrid Lindblad, $30,970 69-72-68-74—283
Lottie Woad, $30,970 70-71-65-77—283
Camille Boyd, $30,970 67-74-74-69—284
Aphrodite Deng, $30,970 68-72-71-73—284
Gurleen Kaur, $30,970 68-71-73-72—284
Mary Liu, $0 70-71-72-71—284
Pornanong Phatlum, $30,970 70-72-67-75—284
Frida Kinhult, $23,690 69-69-73-74—285
Yan Liu, $23,690 69-71-73-72—285
Lilia Vu, $23,690 68-74-71-72—285
Peiyun Chien, $20,235 69-71-71-75—286
Chella Choi, $20,235 66-73-74-73—286
Hira Naveed, $20,235 70-71-69-76—286
Jasmine Suwannapura, $20,235 66-71-73-76—286
Miyu Yamashita, $20,235 67-72-74-73—286
Aditi Ashok, $16,322 70-72-69-76—287
Saki Baba, $16,322 67-73-76-71—287
Isabella Fierro, $16,322 69-72-73-73—287
Ayaka Furue, $16,322 69-71-75-72—287
Dongeun Lee, $16,322 74-68-72-73—287
Azahara Munoz, $16,322 72-70-73-72—287
Ryann O’Toole, $16,322 73-69-75-70—287
Karis Davidson, $13,818 68-74-76-70—288
Soo Bin Joo, $13,818 69-71-70-78—288
Paula Reto, $13,818 68-73-68-79—288
Ilhee Lee, $12,834 70-72-71-76—289
You Min Hwang, $12,339 70-71-72-77—290
Polly Mack, $11,969 66-73-76-76—291
Maja Stark, $11,969 67-75-70-79—291
Jin Young Ko, $11,598 71-71-77-73—292

