Live Radio
Home » Sports » JM Eagle LA Championship…

JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

The Associated Press

April 17, 2026, 10:42 PM

Friday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Second Round

Sei Young Kim 65-65—130
Chisato Iwai 63-68—131
Ina Yoon 68-64—132
Melanie Green 67-68—135
Jin Hee Im 67-68—135
Jessica Porvasnik 66-69—135
Jenny Bae 68-68—136
Hannah Green 67-69—136
Minami Katsu 67-69—136
Suvichaya Vinijchaitham 65-71—136
Allisen Corpuz 67-70—137
Jasmine Suwannapura 66-71—137
Patty Tavatanakit 65-72—137
Jing Yan 70-67—137
Frida Kinhult 69-69—138
Mi Hyang Lee 68-70—138
Alison Lee 69-69—138
Anna Nordqvist 70-68—138
Kum Kang Park 66-72—138
Chella Choi 66-73—139
Jodi Ewart Shadoff 68-71—139
Akie Iwai 70-69—139
Gurleen Kaur 68-71—139
Jennifer Kupcho 69-70—139
Yu Liu 68-71—139
Polly Mack 66-73—139
Dewi Weber 72-67—139
Miyu Yamashita 67-72—139
Saki Baba 67-73—140
Peiyun Chien 69-71—140
Manon De Roey 66-74—140
Aphrodite Deng 68-72—140
Ayaka Furue 69-71—140
Soo Bin Joo 69-71—140
Megan Khang 72-68—140
Yan Liu 69-71—140
Hae-Ran Ryu 70-70—140
Asterisk Talley 70-70—140
Celine Boutier 67-74—141
Camille Boyd 67-74—141
Robyn Choi 68-73—141
Isabella Fierro 69-72—141
Nataliya Guseva 66-75—141
Wei-Ling Hsu 72-69—141
You Min Hwang 70-71—141
Lucy Li 73-68—141
Ingrid Lindblad 69-72—141
Mary Liu 70-71—141
Hira Naveed 70-71—141
Alexa Pano 69-72—141
Paula Reto 68-73—141
Lottie Woad 70-71—141
Na Rin An 69-73—142
Aditi Ashok 70-72—142
Lauren Coughlin 66-76—142
Karis Davidson 68-74—142
Grace Kim 70-72—142
Jin Young Ko 71-71—142
Dongeun Lee 74-68—142
Ilhee Lee 70-72—142
Azahara Munoz 72-70—142
Ryann O’Toole 73-69—142
Pornanong Phatlum 70-72—142
Maja Stark 67-75—142
Lilia Vu 68-74—142
In Gee Chun 71-72—143
Brooke Henderson 71-72—143
Esther Henseleit 73-70—143
Nanna Koerstz Madsen 69-74—143
Aline Krauter 72-71—143
Andrea Lee 69-74—143
Somi Lee 73-70—143
Jeong Eun Lee5 70-73—143
Bianca Pagdanganan 68-75—143
Mimi Rhodes 74-69—143
Yani Tseng 73-70—143
Amy Yang 69-74—143
Yuri Yoshida 69-74—143
Arpichaya Yubol 70-73—143
Celine Borge 72-72—144
Helen Briem 73-71—144
Erika Hara 74-70—144
Yu-Sang Hou 71-73—144
Jiwon Jeon 73-71—144
Gina Kim 70-74—144
Ruixin Liu 69-75—144
Carolina Lopez-Chacarra Coto 70-74—144
Leona Maguire 74-70—144
Carolina Melgrati 74-70—144
Yuna Nishimura 71-73—144
Yealimi Noh 74-70—144
Natasha Andrea Oon 66-78—144
Cassie Porter 71-73—144
Pauline Roussin 67-77—144
Sophia Schubert 72-72—144
Kate Smith-Stroh 73-71—144
Gigi Stoll 72-72—144
Chiara Tamburlini 72-72—144
Albane Valenzuela 72-72—144
Ruoning Yin 69-75—144
Gemma Dryburgh 71-74—145
Jeongeun Lee6 73-72—145
Stephanie Meadow 71-74—145
Nastasia Nadaud 72-73—145
Hinako Shibuno 73-72—145
Bailey Tardy 71-74—145
Laetitia Beck 72-74—146
Anne Chen 67-79—146
Perrine Delacour 73-73—146
Benedetta Moresco 72-74—146
Jenny Shin 73-73—146
Carla Tejedo 73-73—146
Caroline Canales 71-76—147
Gabriela Ruffels 74-73—147
Kokona Sakurai 72-75—147
Riley Smyth 73-74—147
Yana Wilson 72-75—147
Juniper Jang 71-77—148
Maude-Aimee Leblanc 73-75—148
Julia Lopez Ramirez 68-80—148
Lizette Salas 72-76—148
Chanettee Wannasaen 73-75—148
Michelle Zhang 72-76—148
Rose Zhang 71-77—148
Hailee Cooper 76-73—149
Brianna Do 73-76—149
MinJi Kang 73-76—149
Yuka Saso 69-80—149
Lauren Walsh 74-75—149
Miranda Wang 73-76—149
Yahui Zhang 76-73—149
Ana Belac 78-72—150
Linnea Strom 73-77—150
Stephanie Kyriacou 72-79—151
Ssu-Chia Cheng 74-78—152
Isi Gabsa 78-74—152
Caley McGinty 72-80—152
Briana Chacon 78-76—154
Haeji Kang 77-77—154
Emma McMyler 76-79—155
Leah John 80-79—159
Hye Jin Choi 73-WD
Hyo Joo Kim 68-WD
Minjee Lee 69-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up