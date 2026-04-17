JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

Friday
At El Caballero Country Club
Tarzana, Calif.
Purse: $3.8 million
Yardage: 6,679; Par: 72
Second Round
|Sei Young Kim
|65-65—130
|Chisato Iwai
|63-68—131
|Ina Yoon
|68-64—132
|Melanie Green
|67-68—135
|Jin Hee Im
|67-68—135
|Jessica Porvasnik
|66-69—135
|Jenny Bae
|68-68—136
|Hannah Green
|67-69—136
|Minami Katsu
|67-69—136
|Suvichaya Vinijchaitham
|65-71—136
|Allisen Corpuz
|67-70—137
|Jasmine Suwannapura
|66-71—137
|Patty Tavatanakit
|65-72—137
|Jing Yan
|70-67—137
|Frida Kinhult
|69-69—138
|Mi Hyang Lee
|68-70—138
|Alison Lee
|69-69—138
|Anna Nordqvist
|70-68—138
|Kum Kang Park
|66-72—138
|Chella Choi
|66-73—139
|Jodi Ewart Shadoff
|68-71—139
|Akie Iwai
|70-69—139
|Gurleen Kaur
|68-71—139
|Jennifer Kupcho
|69-70—139
|Yu Liu
|68-71—139
|Polly Mack
|66-73—139
|Dewi Weber
|72-67—139
|Miyu Yamashita
|67-72—139
|Saki Baba
|67-73—140
|Peiyun Chien
|69-71—140
|Manon De Roey
|66-74—140
|Aphrodite Deng
|68-72—140
|Ayaka Furue
|69-71—140
|Soo Bin Joo
|69-71—140
|Megan Khang
|72-68—140
|Yan Liu
|69-71—140
|Hae-Ran Ryu
|70-70—140
|Asterisk Talley
|70-70—140
|Celine Boutier
|67-74—141
|Camille Boyd
|67-74—141
|Robyn Choi
|68-73—141
|Isabella Fierro
|69-72—141
|Nataliya Guseva
|66-75—141
|Wei-Ling Hsu
|72-69—141
|You Min Hwang
|70-71—141
|Lucy Li
|73-68—141
|Ingrid Lindblad
|69-72—141
|Mary Liu
|70-71—141
|Hira Naveed
|70-71—141
|Alexa Pano
|69-72—141
|Paula Reto
|68-73—141
|Lottie Woad
|70-71—141
|Na Rin An
|69-73—142
|Aditi Ashok
|70-72—142
|Lauren Coughlin
|66-76—142
|Karis Davidson
|68-74—142
|Grace Kim
|70-72—142
|Jin Young Ko
|71-71—142
|Dongeun Lee
|74-68—142
|Ilhee Lee
|70-72—142
|Azahara Munoz
|72-70—142
|Ryann O’Toole
|73-69—142
|Pornanong Phatlum
|70-72—142
|Maja Stark
|67-75—142
|Lilia Vu
|68-74—142
|In Gee Chun
|71-72—143
|Brooke Henderson
|71-72—143
|Esther Henseleit
|73-70—143
|Nanna Koerstz Madsen
|69-74—143
|Aline Krauter
|72-71—143
|Andrea Lee
|69-74—143
|Somi Lee
|73-70—143
|Jeong Eun Lee5
|70-73—143
|Bianca Pagdanganan
|68-75—143
|Mimi Rhodes
|74-69—143
|Yani Tseng
|73-70—143
|Amy Yang
|69-74—143
|Yuri Yoshida
|69-74—143
|Arpichaya Yubol
|70-73—143
|Celine Borge
|72-72—144
|Helen Briem
|73-71—144
|Erika Hara
|74-70—144
|Yu-Sang Hou
|71-73—144
|Jiwon Jeon
|73-71—144
|Gina Kim
|70-74—144
|Ruixin Liu
|69-75—144
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|70-74—144
|Leona Maguire
|74-70—144
|Carolina Melgrati
|74-70—144
|Yuna Nishimura
|71-73—144
|Yealimi Noh
|74-70—144
|Natasha Andrea Oon
|66-78—144
|Cassie Porter
|71-73—144
|Pauline Roussin
|67-77—144
|Sophia Schubert
|72-72—144
|Kate Smith-Stroh
|73-71—144
|Gigi Stoll
|72-72—144
|Chiara Tamburlini
|72-72—144
|Albane Valenzuela
|72-72—144
|Ruoning Yin
|69-75—144
|Gemma Dryburgh
|71-74—145
|Jeongeun Lee6
|73-72—145
|Stephanie Meadow
|71-74—145
|Nastasia Nadaud
|72-73—145
|Hinako Shibuno
|73-72—145
|Bailey Tardy
|71-74—145
|Laetitia Beck
|72-74—146
|Anne Chen
|67-79—146
|Perrine Delacour
|73-73—146
|Benedetta Moresco
|72-74—146
|Jenny Shin
|73-73—146
|Carla Tejedo
|73-73—146
|Caroline Canales
|71-76—147
|Gabriela Ruffels
|74-73—147
|Kokona Sakurai
|72-75—147
|Riley Smyth
|73-74—147
|Yana Wilson
|72-75—147
|Juniper Jang
|71-77—148
|Maude-Aimee Leblanc
|73-75—148
|Julia Lopez Ramirez
|68-80—148
|Lizette Salas
|72-76—148
|Chanettee Wannasaen
|73-75—148
|Michelle Zhang
|72-76—148
|Rose Zhang
|71-77—148
|Hailee Cooper
|76-73—149
|Brianna Do
|73-76—149
|MinJi Kang
|73-76—149
|Yuka Saso
|69-80—149
|Lauren Walsh
|74-75—149
|Miranda Wang
|73-76—149
|Yahui Zhang
|76-73—149
|Ana Belac
|78-72—150
|Linnea Strom
|73-77—150
|Stephanie Kyriacou
|72-79—151
|Ssu-Chia Cheng
|74-78—152
|Isi Gabsa
|78-74—152
|Caley McGinty
|72-80—152
|Briana Chacon
|78-76—154
|Haeji Kang
|77-77—154
|Emma McMyler
|76-79—155
|Leah John
|80-79—159
|Hye Jin Choi
|73-WD
|Hyo Joo Kim
|68-WD
|Minjee Lee
|69-WD
