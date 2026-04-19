JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

Sunday
At El Caballero Country Club
Tarzana, Calif.
Purse: $3.8 million
Yardage: 6,679; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Hannah Green, $712,500
|67-69-67-68—271
|-17
|Jin Hee Im, $388,849
|67-68-69-67—271
|-17
|Sei Young Kim, $388,849
|65-65-71-70—271
|-17
|Ina Yoon, $252,937
|68-64-71-69—272
|-16
|Hae-Ran Ryu, $185,078
|70-70-68-66—274
|-14
|Patty Tavatanakit, $185,078
|65-72-67-70—274
|-14
|Chisato Iwai, $130,789
|63-68-75-70—276
|-12
|Minami Katsu, $130,789
|67-69-72-68—276
|-12
|Melanie Green, $104,878
|67-68-69-73—277
|-11
|Jing Yan, $104,878
|70-67-70-70—277
|-11
|Jenny Bae, $89,452
|68-68-70-72—278
|-10
|Suvichaya Vinijchaitham, $89,452
|65-71-67-75—278
|-10
|Allisen Corpuz, $74,030
|67-70-69-73—279
|-9
|Akie Iwai, $74,030
|70-69-69-71—279
|-9
|Jennifer Kupcho, $74,030
|69-70-68-72—279
|-9
|Alison Lee, $74,030
|69-69-74-67—279
|-9
|Asterisk Talley, $0
|70-70-69-70—279
|-9
|Celine Boutier, $58,073
|67-74-71-68—280
|-8
|Manon De Roey, $58,073
|66-74-69-71—280
|-8
|Lucy Li, $58,073
|73-68-67-72—280
|-8
|Yu Liu, $58,073
|68-71-71-70—280
|-8
|Anna Nordqvist, $58,073
|70-68-69-73—280
|-8
|Jessica Porvasnik, $58,073
|66-69-68-77—280
|-8
|Na Rin An, $48,060
|69-73-68-71—281
|-7
|Robyn Choi, $48,060
|68-73-68-72—281
|-7
|Nataliya Guseva, $48,060
|66-75-71-69—281
|-7
|Mi Hyang Lee, $48,060
|68-70-67-76—281
|-7
|Lauren Coughlin, $38,094
|66-76-69-71—282
|-6
|Jodi Ewart Shadoff, $38,094
|68-71-67-76—282
|-6
|Wei-Ling Hsu, $38,094
|72-69-70-71—282
|-6
|Megan Khang, $38,094
|72-68-72-70—282
|-6
|Grace Kim, $38,094
|70-72-71-69—282
|-6
|Alexa Pano, $38,094
|69-72-69-72—282
|-6
|Kum Kang Park, $38,094
|66-72-71-73—282
|-6
|Dewi Weber, $38,094
|72-67-67-76—282
|-6
|Ingrid Lindblad, $30,970
|69-72-68-74—283
|-5
|Lottie Woad, $30,970
|70-71-65-77—283
|-5
|Camille Boyd, $30,970
|67-74-74-69—284
|-4
|Aphrodite Deng, $30,970
|68-72-71-73—284
|-4
|Gurleen Kaur, $30,970
|68-71-73-72—284
|-4
|Mary Liu, $0
|70-71-72-71—284
|-4
|Pornanong Phatlum, $30,970
|70-72-67-75—284
|-4
|Frida Kinhult, $23,690
|69-69-73-74—285
|-3
|Yan Liu, $23,690
|69-71-73-72—285
|-3
|Lilia Vu, $23,690
|68-74-71-72—285
|-3
|Peiyun Chien, $20,235
|69-71-71-75—286
|-2
|Chella Choi, $20,235
|66-73-74-73—286
|-2
|Hira Naveed, $20,235
|70-71-69-76—286
|-2
|Jasmine Suwannapura, $20,235
|66-71-73-76—286
|-2
|Miyu Yamashita, $20,235
|67-72-74-73—286
|-2
|Aditi Ashok, $16,322
|70-72-69-76—287
|-1
|Saki Baba, $16,322
|67-73-76-71—287
|-1
|Isabella Fierro, $16,322
|69-72-73-73—287
|-1
|Ayaka Furue, $16,322
|69-71-75-72—287
|-1
|Dongeun Lee, $16,322
|74-68-72-73—287
|-1
|Azahara Munoz, $16,322
|72-70-73-72—287
|-1
|Ryann O’Toole, $16,322
|73-69-75-70—287
|-1
|Karis Davidson, $13,818
|68-74-76-70—288
|E
|Soo Bin Joo, $13,818
|69-71-70-78—288
|E
|Paula Reto, $13,818
|68-73-68-79—288
|E
|Ilhee Lee, $12,834
|70-72-71-76—289
|+1
|You Min Hwang, $12,339
|70-71-72-77—290
|+2
|Polly Mack, $11,969
|66-73-76-76—291
|+3
|Maja Stark, $11,969
|67-75-70-79—291
|+3
|Jin Young Ko, $11,598
|71-71-77-73—292
|+4
