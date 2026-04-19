IndyCar Grand Prix of Long Beach Results

Sunday
At Streets of Long Beach
Long Beach, Calif.
Lap length: 1.968 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Alex Palou, Dallara-Honda, 90 laps, Running.
2. (1) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 90, Running.
3. (6) Scott Dixon, Dallara-Honda, 90, Running.
4. (4) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 90, Running.
5. (2) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
6. (8) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
7. (5) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
8. (10) Graham Rahal, Dallara-Honda, 90, Running.
9. (18) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
10. (9) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 90, Running.
11. (19) Dennis Hauger, 90, Running.
12. (25) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
13. (12) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 90, Running.
14. (14) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
15. (16) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
16. (17) Louis Foster, Dallara-Honda, 90, Running.
17. (21) Mick Schumacher, 90, Running.
18. (22) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
19. (7) Will Power, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
20. (11) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
21. (23) Romain Grosjean, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
22. (20) Caio Collet, 90, Running.
23. (24) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 90, Running.
24. (13) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 89, Running.
25. (15) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 38, Did not finish.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 97.356 mph.
Time of Race: 01:49:09.5058.
Margin of Victory: 3.9663 seconds.
Cautions: 1 for 4 laps.
Lead Changes: 4 among 4 drivers.
Lap Leaders: Rosenqvist 1-30, Power 31-32, Newgarden 33-37, Rosenqvist 38-58, Palou 59.
Points: Kirkwood 156, Palou 154, Lundgaard 121, Malukas 116, Newgarden 113, O’Ward 106, McLaughlin 99, Ericsson 99, Armstrong 98, Dixon 85.
