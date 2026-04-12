All Times EDT Saturday’s Games Eugene 3, Vancouver 2 Spokane 6, Hillsboro 3 Everett 3, Tri-City 1 Sunday’s Games Vancouver…

All Times EDT

Saturday’s Games

Eugene 3, Vancouver 2

Spokane 6, Hillsboro 3

Everett 3, Tri-City 1

Sunday’s Games

Vancouver 8, Eugene 5

Hillsboro 5, Spokane 2

Tri-City 5, Everett 2

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Spokane, 2:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Wednesday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

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