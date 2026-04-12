All Times EDT
Saturday’s Games
Eugene 3, Vancouver 2
Spokane 6, Hillsboro 3
Everett 3, Tri-City 1
Sunday’s Games
Vancouver 8, Eugene 5
Hillsboro 5, Spokane 2
Tri-City 5, Everett 2
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Spokane, 2:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Wednesday’s Games
Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
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