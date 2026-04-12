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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

April 12, 2026, 12:54 AM

All Times EDT

Friday’s Games

Eugene 6, Vancouver 5, 10 innings

Hillsboro 11, Spokane 9

Everett 14, Tri-City 5

Saturday’s Games

Eugene 3, Vancouver 2

Spokane 6, Hillsboro 3

Everett 3, Tri-City 1

Sunday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Spokane, 2:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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