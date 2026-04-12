All Times EDT
Friday’s Games
Eugene 6, Vancouver 5, 10 innings
Hillsboro 11, Spokane 9
Everett 14, Tri-City 5
Saturday’s Games
Eugene 3, Vancouver 2
Spokane 6, Hillsboro 3
Everett 3, Tri-City 1
Sunday’s Games
Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Spokane, 2:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
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