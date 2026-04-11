All Times EDT Thursday’s Games Hillsboro 6, Spokane 4, 10 innings Everett 8, Tri-City 4 Vancouver 14, Eugene 5 Friday’s…

All Times EDT

Thursday’s Games

Hillsboro 6, Spokane 4, 10 innings

Everett 8, Tri-City 4

Vancouver 14, Eugene 5

Friday’s Games

Eugene 6, Vancouver 5, 10 innings

Hillsboro 11, Spokane 9

Everett 14, Tri-City 5

Saturday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Everett, 7:05 p.m.

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