All Times EDT
Thursday’s Games
Hillsboro 6, Spokane 4, 10 innings
Everett 8, Tri-City 4
Vancouver 14, Eugene 5
Friday’s Games
Eugene 6, Vancouver 5, 10 innings
Hillsboro 11, Spokane 9
Everett 14, Tri-City 5
Saturday’s Games
Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Hillsboro, 8:03 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Everett, 7:05 p.m.
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