All Times EDT
Sunday’s Games
Tri-City 9, Vancouver 5
Hillsboro 3, Eugene 1
Spokane 7, Everett 6, 10 innings
Tuesday’s Games
Everett 8, Tri-City 3
Hillsboro 5, Vancouver 3
Wednesday’s Games
Spokane at Eugene, 2:05 p.m.
Everett at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Everett at Tri-City, 9:30 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.