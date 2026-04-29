All Times EDT Sunday’s Games Tri-City 9, Vancouver 5 Hillsboro 3, Eugene 1 Spokane 7, Everett 6, 10 innings Tuesday’s…

All Times EDT

Sunday’s Games

Tri-City 9, Vancouver 5

Hillsboro 3, Eugene 1

Spokane 7, Everett 6, 10 innings

Tuesday’s Games

Everett 8, Tri-City 3

Hillsboro 5, Vancouver 3

Wednesday’s Games

Spokane at Eugene, 2:05 p.m.

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

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