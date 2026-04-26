All Times EDT
Friday’s Games
Tri-City 3, Vancouver 0
Eugene 9, Hillsboro 4
Everett 2, Spokane 1
Saturday’s Games
Tri-City 3, Vancouver 2
Eugene 5, Hillsboro 2
Spokane 6, Everett 2
Sunday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Eugene at Hillsboro, 4:05 p.m.
Spokane at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Everett at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.
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