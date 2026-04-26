All Times EDT Friday’s Games Tri-City 3, Vancouver 0 Eugene 9, Hillsboro 4 Everett 2, Spokane 1 Saturday’s Games Tri-City…

All Times EDT

Friday’s Games

Tri-City 3, Vancouver 0

Eugene 9, Hillsboro 4

Everett 2, Spokane 1

Saturday’s Games

Tri-City 3, Vancouver 2

Eugene 5, Hillsboro 2

Spokane 6, Everett 2

Sunday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.