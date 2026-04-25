All Times EDT
Thursday’s Games
Eugene 3, Hillsboro 1
Everett 11, Spokane 3
Vancouver 5, Tri-City 3
Friday’s Games
Tri-City 3, Vancouver 0
Eugene 9, Hillsboro 4
Everett 2, Spokane 1
Saturday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Eugene at Hillsboro, 8:03 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Eugene at Hillsboro, 4:05 p.m.
Spokane at Everett, 7:05 p.m.
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