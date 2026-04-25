All Times EDT Thursday’s Games Eugene 3, Hillsboro 1 Everett 11, Spokane 3 Vancouver 5, Tri-City 3 Friday’s Games Tri-City…

All Times EDT

Thursday’s Games

Eugene 3, Hillsboro 1

Everett 11, Spokane 3

Vancouver 5, Tri-City 3

Friday’s Games

Tri-City 3, Vancouver 0

Eugene 9, Hillsboro 4

Everett 2, Spokane 1

Saturday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 8:03 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Everett, 7:05 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.