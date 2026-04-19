All Times EDT Friday’s Games Tri-City 7, Hillsboro 2 Everett 7, Eugene 4 Spokane 1, Vancouver 0, 10 innings Saturday’s…

All Times EDT

Friday’s Games

Tri-City 7, Hillsboro 2

Everett 7, Eugene 4

Spokane 1, Vancouver 0, 10 innings

Saturday’s Games

Eugene 9, Everett 3

Vancouver 11, Spokane 1

Hillsboro 5, Tri-City 4

Sunday’s Games

Everett at Eugene, 4:05 p.m.

Vancouver at Spokane, 4:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 4:30 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

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