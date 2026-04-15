All Times EDT
Sunday’s Games
Vancouver 8, Eugene 5
Hillsboro 5, Spokane 2
Tri-City 5, Everett 2
Tuesday’s Games
Spokane 5, Vancouver 3
Tri-City 7, Hillsboro 1
Eugene 7, Everett 1
Wednesday’s Games
Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Thursday’s Games
Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
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