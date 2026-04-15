All Times EDT Sunday’s Games Vancouver 8, Eugene 5 Hillsboro 5, Spokane 2 Tri-City 5, Everett 2 Tuesday’s Games Spokane…

All Times EDT

Sunday’s Games

Vancouver 8, Eugene 5

Hillsboro 5, Spokane 2

Tri-City 5, Everett 2

Tuesday’s Games

Spokane 5, Vancouver 3

Tri-City 7, Hillsboro 1

Eugene 7, Everett 1

Wednesday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Thursday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

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