ECHL Glance

The Associated Press

April 2, 2026, 10:03 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 65 43 16 3 3 92 210 154
Maine 63 38 17 6 2 84 199 150
Reading 65 34 22 7 2 77 186 184
Adirondack 63 34 21 7 1 76 180 176
Trois-Rivieres 64 30 27 3 4 67 176 185
Worcester 64 28 29 5 2 63 166 197
Norfolk 64 26 34 4 0 56 185 219
Greensboro 64 18 39 6 1 43 169 239

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 66 44 13 6 3 97 223 135
Atlanta 65 42 20 2 1 87 189 159
South Carolina 66 41 21 1 3 86 200 188
Savannah 66 31 31 3 1 66 193 192
Jacksonville 65 26 30 8 1 61 163 207
Greenville 63 25 30 7 1 58 164 185
Orlando 66 26 35 4 1 57 167 205

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 65 39 15 6 5 89 224 176
Fort Wayne 62 39 16 9 0 87 221 168
Indy 64 30 25 9 1 70 165 172
Kalamazoo 63 31 26 3 3 68 204 218
Cincinnati 64 32 28 4 0 68 196 222
Bloomington 63 32 28 2 3 65 196 201
Iowa 64 21 37 4 2 48 167 227

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 65 51 10 2 2 106 234 140
Idaho 66 40 19 6 1 87 230 200
Allen 64 36 23 5 0 77 233 194
Tahoe 66 32 28 3 3 70 237 240
Wichita 64 25 29 5 4 60 175 201
Rapid City 65 27 32 5 1 60 201 229
Utah 66 25 32 8 1 59 214 240
Tulsa 64 23 36 5 0 51 166 230

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Toledo 5, Indy 4

Trois-Rivieres 3, Maine 2

Wheeling 8, Fort Wayne 5

Tulsa 5, Rapid City 0

Idaho 4, Kansas City 3

Utah 6, Wichita 3

Cincinnati 4, Tahoe 3

Adirondack at Maine, ppd

Thursday’s Games

Allen 8, Greensboro 5

Florida 3, Jacksonville 2

Orlando 4, South Carolina 0

Greenville 4, Atlanta 0

Worcester 5, Reading 3

Friday’s Games

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.

Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.

Reading at Worcester, 7:05 p.m.

Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.

Savannah at Atlanta, ppd

Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Indy at Bloomington, 8 p.m.

Greensboro at Allen, 8:10 p.m.

Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Utah, 9:10 p.m.

Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Kalamazoo at Indy, 4 p.m.

Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.

Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.

Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.

Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Greensboro at Allen, 8:10 p.m.

Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Utah, 9:10 p.m.

Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Reading at Worcester, 3:05 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 5 p.m.

