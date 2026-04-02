Aramco Championship Scores

The Associated Press

April 2, 2026, 10:10 PM

Thursday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

First Round

Lauren Coughlin 35-32—67
Nasa Hataoka 33-34—67
Miyu Yamashita 32-35—67
Hyo Joo Kim 34-34—68
Nelly Korda 32-36—68
Jing Yan 33-35—68
Gemma Dryburgh 34-35—69
Cara Gainer 35-34—69
Andrea Lee 35-34—69
Hannah Screen 33-36—69
Charley Hull 34-36—70
Leona Maguire 34-36—70
Lauren Walsh 32-38—70
Ina Yoon 35-35—70
Casandra Alexander 36-35—71
Helen Briem 36-35—71
Allisen Corpuz 33-38—71
A Lim Kim 35-36—71
Jin Young Ko 35-36—71
Gaby Lopez 37-34—71
Brooke Matthews 36-35—71
Mimi Rhodes 35-36—71
Emma Spitz 34-37—71
Rio Takeda 36-35—71
Carla Tejedo 33-38—71
Ruoning Yin 36-35—71
Karis Davidson 36-36—72
Linn Grant 36-36—72
Erika Hara 36-36—72
Anna Huang 38-34—72
Jin Hee Im 36-36—72
Akie Iwai 38-34—72
Sei Young Kim 36-36—72
Grace Kim 37-35—72
Nanna Koerstz Madsen 36-36—72
Yan Liu 35-37—72
Julia Lopez Ramirez 38-34—72
Cassie Porter 33-39—72
Gabriela Ruffels 35-37—72
Patty Tavatanakit 37-35—72
Jeeno Thitikul 36-36—72
Lottie Woad 38-34—72
Angel Yin 36-36—72
Saki Baba 35-38—73
Kelsey Bennett 35-38—73
Trichat Cheenglab 37-36—73
Perrine Delacour 37-36—73
Ayaka Furue 34-39—73
Nataliya Guseva 37-36—73
Alice Hewson 37-36—73
You Min Hwang 38-35—73
Brianna Navarrosa 36-37—73
Alessia Nobilio 35-38—73
Pauline Roussin 34-39—73
Hae-Ran Ryu 33-40—73
Jenny Shin 35-38—73
Rose Zhang 33-40—73
Pajaree Anannarukarn 37-37—74
Aditi Ashok 34-40—74
Jenny Bae 38-36—74
Hye Jin Choi 36-38—74
Anna Foster 37-37—74
Maddison Hinson-Tolchard 36-38—74
Auston Kim 38-36—74
Somi Lee 36-38—74
Mi Hyang Lee 37-37—74
Yealimi Noh 37-37—74
Anna Nordqvist 39-35—74
Mao Saigo 39-35—74
Luna Sobron Galmes 39-35—74
Kajsa Arewfjall 37-38—75
Celine Boutier 36-39—75
Carlota Ciganda 37-38—75
Diksha Dagar 36-39—75
Daniela Darquea 34-41—75
Dorthea Forbrigd 35-40—75
Annabell Fuller 36-39—75
Hannah Green 36-39—75
Chisato Iwai 35-40—75
Frida Kinhult 39-36—75
Lydia Ko 36-39—75
Jessica Korda 36-39—75
Sara Kouskova 38-37—75
Jennifer Kupcho 38-37—75
Caley McGinty 37-38—75
Avani Prashanth 36-39—75
Smilla Sonderby 38-37—75
Shannon Tan 37-38—75
Miranda Wang 37-38—75
Peiyun Chien 38-38—76
Gurleen Kaur 38-38—76
Chiara Tamburlini 39-37—76
Pranavi Urs 38-38—76
Chanettee Wannasaen 38-38—76
Robyn Choi 38-39—77
Alessandra Fanali 41-36—77
Laura Fuenfstueck 35-42—77
Leonie Harm 38-39—77
Brooke Henderson 38-39—77
Esther Henseleit 37-40—77
Minami Katsu 37-40—77
Megan Khang 38-39—77
Yu Liu 37-40—77
Yuri Yoshida 39-38—77
Weiwei Zhang 41-36—77
Manon De Roey 37-41—78
Lindy Duncan 39-39—78
Ariya Jutanugarn 40-38—78
Stephanie Kyriacou 40-38—78
Lucy Li 38-40—78
Moa Folke 37-42—79
Amelia Garvey 39-40—79
Darcey Harry 39-40—79
Nuria Iturrioz 38-41—79
Momoka Kobori 39-40—79
Minjee Lee 38-41—79
Nastasia Nadaud 38-41—79
Lisa Pettersson 35-45—80
Wei-Ling Hsu 40-41—81
Anne Van Dam 36-45—81

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

