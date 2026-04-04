Aramco Championship Scores

The Associated Press

April 4, 2026, 9:37 PM

Saturday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

Third Round

Lauren Coughlin 67-69-73—209
Nelly Korda 68-74-69—211
Nanna Koerstz Madsen 72-70-71—213
Miyu Yamashita 67-75-71—213
Leona Maguire 70-71-74—215
Anna Huang 72-71-73—216
Karis Davidson 72-75-70—217
Nasa Hataoka 67-78-73—218
Casandra Alexander 71-73-75—219
Carlota Ciganda 75-72-72—219
Erika Hara 72-78-69—219
Akie Iwai 72-71-76—219
Lydia Ko 75-76-68—219
Jennifer Kupcho 75-72-72—219
Angel Yin 72-71-76—219
Ina Yoon 70-74-75—219
Jin Hee Im 72-76-72—220
Hyo Joo Kim 68-73-79—220
Patty Tavatanakit 72-73-75—220
Aditi Ashok 74-71-76—221
Allisen Corpuz 71-74-76—221
Grace Kim 72-72-77—221
Jin Young Ko 71-74-76—221
Jing Yan 68-75-78—221
Rose Zhang 73-78-70—221
Hye Jin Choi 74-73-75—222
Jessica Korda 75-74-73—222
Andrea Lee 69-75-78—222
Lucy Li 78-73-71—222
Gaby Lopez 71-77-74—222
Gabriela Ruffels 72-74-76—222
Ruoning Yin 71-75-76—222
Celine Boutier 75-76-72—223
Brooke Henderson 77-71-75—223
Charley Hull 70-78-75—223
Chisato Iwai 75-71-77—223
Jenny Shin 73-77-73—223
Somi Lee 74-77-73—224
Yan Liu 72-78-74—224
Julia Lopez Ramirez 72-77-75—224
Pauline Roussin 73-78-73—224
Chiara Tamburlini 76-75-73—224
Jeeno Thitikul 72-74-78—224
Pajaree Anannarukarn 74-74-77—225
Auston Kim 74-77-74—225
Mi Hyang Lee 74-75-76—225
Megan Khang 77-73-76—226
A Lim Kim 71-76-79—226
Brianna Navarrosa 73-78-75—226
Luna Sobron Galmes 74-75-77—226
Kajsa Arewfjall 75-75-77—227
Gemma Dryburgh 69-78-80—227
Anna Foster 74-74-79—227
Amelia Garvey 79-69-79—227
Sei Young Kim 72-79-76—227
Yealimi Noh 74-74-79—227
Lisa Pettersson 80-70-77—227
Cassie Porter 72-76-79—227
Shannon Tan 75-73-79—227
Carla Tejedo 71-80-76—227
Lottie Woad 72-77-78—227
Weiwei Zhang 77-74-76—227
Perrine Delacour 73-76-79—228
Ayaka Furue 73-77-78—228
Maddison Hinson-Tolchard 74-74-80—228
You Min Hwang 73-77-78—228
Caley McGinty 75-72-81—228
Mimi Rhodes 71-80-77—228
Daniela Darquea 75-75-79—229
Pranavi Urs 76-75-78—229
Lauren Walsh 70-80-80—230
Alice Hewson 73-77-81—231
Avani Prashanth 75-76-81—232

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

