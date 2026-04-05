Aramco Championship Par Scores

Sunday
At Shadow Creek Golf Course
Las Vegas
Purse: $4 million
Yardage: 6,765; Par: 72
Final Round
|Lauren Coughlin, $600,000
|67-69-73-72—281
|-7
|Nelly Korda, $313,951
|68-74-69-75—286
|-2
|Leona Maguire, $313,951
|70-71-74-71—286
|-2
|Miyu Yamashita, $204,218
|67-75-71-74—287
|-1
|Karis Davidson, $149,430
|72-75-70-71—288
|E
|Akie Iwai, $149,430
|72-71-76-69—288
|E
|Nanna Koerstz Madsen, $105,597
|72-70-71-76—289
|+1
|Ruoning Yin, $105,597
|71-75-76-67—289
|+1
|Carlota Ciganda, $84,677
|75-72-72-71—290
|+2
|Nasa Hataoka, $84,677
|67-78-73-72—290
|+2
|Allisen Corpuz, $72,222
|71-74-76-70—291
|+3
|Lydia Ko, $72,222
|75-76-68-72—291
|+3
|Anna Huang, $63,357
|72-71-73-76—292
|+4
|Hyo Joo Kim, $63,357
|68-73-79-72—292
|+4
|Charley Hull, $56,184
|70-78-75-70—293
|+5
|Angel Yin, $56,184
|72-71-76-74—293
|+5
|Pajaree Anannarukarn, $46,888
|74-74-77-69—294
|+6
|Jenny Shin, $46,888
|73-77-73-71—294
|+6
|Chiara Tamburlini, $46,888
|76-75-73-70—294
|+6
|Jeeno Thitikul, $46,888
|72-74-78-70—294
|+6
|Jing Yan, $46,888
|68-75-78-73—294
|+6
|Ina Yoon, $46,888
|70-74-75-75—294
|+6
|Hye Jin Choi, $38,803
|74-73-75-73—295
|+7
|Erika Hara, $38,803
|72-78-69-76—295
|+7
|Brooke Henderson, $38,803
|77-71-75-72—295
|+7
|Andrea Lee, $38,803
|69-75-78-73—295
|+7
|Aditi Ashok, $30,757
|74-71-76-75—296
|+8
|Grace Kim, $30,757
|72-72-77-75—296
|+8
|Jin Young Ko, $30,757
|71-74-76-75—296
|+8
|Jennifer Kupcho, $30,757
|75-72-72-77—296
|+8
|Lucy Li, $30,757
|78-73-71-74—296
|+8
|Yan Liu, $30,757
|72-78-74-72—296
|+8
|Gabriela Ruffels, $30,757
|72-74-76-74—296
|+8
|Patty Tavatanakit, $30,757
|72-73-75-76—296
|+8
|Gemma Dryburgh, $23,510
|69-78-80-70—297
|+9
|Ayaka Furue, $23,510
|73-77-78-69—297
|+9
|You Min Hwang, $23,510
|73-77-78-69—297
|+9
|Jin Hee Im, $23,510
|72-76-72-77—297
|+9
|Auston Kim, $23,510
|74-77-74-72—297
|+9
|Somi Lee, $20,720
|74-77-73-74—298
|+10
|Casandra Alexander, $17,704
|71-73-75-80—299
|+11
|Celine Boutier, $17,704
|75-76-72-76—299
|+11
|Sei Young Kim, $17,704
|72-79-76-72—299
|+11
|Mi Hyang Lee, $17,704
|74-75-76-74—299
|+11
|Julia Lopez Ramirez, $17,704
|72-77-75-75—299
|+11
|Cassie Porter, $17,704
|72-76-79-72—299
|+11
|Lottie Woad, $17,704
|72-77-78-72—299
|+11
|Gaby Lopez, $14,543
|71-77-74-78—300
|+12
|Brianna Navarrosa, $14,543
|73-78-75-74—300
|+12
|Rose Zhang, $14,543
|73-78-70-79—300
|+12
|Kajsa Arewfjall, $11,954
|75-75-77-74—301
|+13
|Perrine Delacour, $11,954
|73-76-79-73—301
|+13
|Amelia Garvey, $11,954
|79-69-79-74—301
|+13
|Chisato Iwai, $11,954
|75-71-77-78—301
|+13
|Megan Khang, $11,954
|77-73-76-75—301
|+13
|A Lim Kim, $11,954
|71-76-79-75—301
|+13
|Jessica Korda, $11,954
|75-74-73-79—301
|+13
|Yealimi Noh, $11,954
|74-74-79-74—301
|+13
|Carla Tejedo, $11,954
|71-80-76-74—301
|+13
|Mimi Rhodes, $9,962
|71-80-77-74—302
|+14
|Pauline Roussin, $9,764
|73-78-73-79—303
|+15
|Anna Foster, $9,264
|74-74-79-77—304
|+16
|Caley McGinty, $9,264
|75-72-81-76—304
|+16
|Lisa Pettersson, $9,264
|80-70-77-77—304
|+16
|Weiwei Zhang, $9,264
|77-74-76-77—304
|+16
|Maddison Hinson-Tolchard, $8,567
|74-74-80-77—305
|+17
|Shannon Tan, $8,567
|75-73-79-78—305
|+17
|Pranavi Urs, $8,567
|76-75-78-76—305
|+17
|Daniela Darquea, $8,169
|75-75-79-77—306
|+18
|Luna Sobron Galmes, $7,971
|74-75-77-81—307
|+19
|Alice Hewson, $7,820
|73-77-81-77—308
|+20
|Lauren Walsh, $7,820
|70-80-80-78—308
|+20
|Avani Prashanth, $7,670
|75-76-81-77—309
|+21
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.