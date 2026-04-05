Aramco Championship Par Scores

The Associated Press

April 5, 2026, 10:32 PM

Sunday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

Final Round

Lauren Coughlin, $600,000 67-69-73-72—281 -7
Nelly Korda, $313,951 68-74-69-75—286 -2
Leona Maguire, $313,951 70-71-74-71—286 -2
Miyu Yamashita, $204,218 67-75-71-74—287 -1
Karis Davidson, $149,430 72-75-70-71—288 E
Akie Iwai, $149,430 72-71-76-69—288 E
Nanna Koerstz Madsen, $105,597 72-70-71-76—289 +1
Ruoning Yin, $105,597 71-75-76-67—289 +1
Carlota Ciganda, $84,677 75-72-72-71—290 +2
Nasa Hataoka, $84,677 67-78-73-72—290 +2
Allisen Corpuz, $72,222 71-74-76-70—291 +3
Lydia Ko, $72,222 75-76-68-72—291 +3
Anna Huang, $63,357 72-71-73-76—292 +4
Hyo Joo Kim, $63,357 68-73-79-72—292 +4
Charley Hull, $56,184 70-78-75-70—293 +5
Angel Yin, $56,184 72-71-76-74—293 +5
Pajaree Anannarukarn, $46,888 74-74-77-69—294 +6
Jenny Shin, $46,888 73-77-73-71—294 +6
Chiara Tamburlini, $46,888 76-75-73-70—294 +6
Jeeno Thitikul, $46,888 72-74-78-70—294 +6
Jing Yan, $46,888 68-75-78-73—294 +6
Ina Yoon, $46,888 70-74-75-75—294 +6
Hye Jin Choi, $38,803 74-73-75-73—295 +7
Erika Hara, $38,803 72-78-69-76—295 +7
Brooke Henderson, $38,803 77-71-75-72—295 +7
Andrea Lee, $38,803 69-75-78-73—295 +7
Aditi Ashok, $30,757 74-71-76-75—296 +8
Grace Kim, $30,757 72-72-77-75—296 +8
Jin Young Ko, $30,757 71-74-76-75—296 +8
Jennifer Kupcho, $30,757 75-72-72-77—296 +8
Lucy Li, $30,757 78-73-71-74—296 +8
Yan Liu, $30,757 72-78-74-72—296 +8
Gabriela Ruffels, $30,757 72-74-76-74—296 +8
Patty Tavatanakit, $30,757 72-73-75-76—296 +8
Gemma Dryburgh, $23,510 69-78-80-70—297 +9
Ayaka Furue, $23,510 73-77-78-69—297 +9
You Min Hwang, $23,510 73-77-78-69—297 +9
Jin Hee Im, $23,510 72-76-72-77—297 +9
Auston Kim, $23,510 74-77-74-72—297 +9
Somi Lee, $20,720 74-77-73-74—298 +10
Casandra Alexander, $17,704 71-73-75-80—299 +11
Celine Boutier, $17,704 75-76-72-76—299 +11
Sei Young Kim, $17,704 72-79-76-72—299 +11
Mi Hyang Lee, $17,704 74-75-76-74—299 +11
Julia Lopez Ramirez, $17,704 72-77-75-75—299 +11
Cassie Porter, $17,704 72-76-79-72—299 +11
Lottie Woad, $17,704 72-77-78-72—299 +11
Gaby Lopez, $14,543 71-77-74-78—300 +12
Brianna Navarrosa, $14,543 73-78-75-74—300 +12
Rose Zhang, $14,543 73-78-70-79—300 +12
Kajsa Arewfjall, $11,954 75-75-77-74—301 +13
Perrine Delacour, $11,954 73-76-79-73—301 +13
Amelia Garvey, $11,954 79-69-79-74—301 +13
Chisato Iwai, $11,954 75-71-77-78—301 +13
Megan Khang, $11,954 77-73-76-75—301 +13
A Lim Kim, $11,954 71-76-79-75—301 +13
Jessica Korda, $11,954 75-74-73-79—301 +13
Yealimi Noh, $11,954 74-74-79-74—301 +13
Carla Tejedo, $11,954 71-80-76-74—301 +13
Mimi Rhodes, $9,962 71-80-77-74—302 +14
Pauline Roussin, $9,764 73-78-73-79—303 +15
Anna Foster, $9,264 74-74-79-77—304 +16
Caley McGinty, $9,264 75-72-81-76—304 +16
Lisa Pettersson, $9,264 80-70-77-77—304 +16
Weiwei Zhang, $9,264 77-74-76-77—304 +16
Maddison Hinson-Tolchard, $8,567 74-74-80-77—305 +17
Shannon Tan, $8,567 75-73-79-78—305 +17
Pranavi Urs, $8,567 76-75-78-76—305 +17
Daniela Darquea, $8,169 75-75-79-77—306 +18
Luna Sobron Galmes, $7,971 74-75-77-81—307 +19
Alice Hewson, $7,820 73-77-81-77—308 +20
Lauren Walsh, $7,820 70-80-80-78—308 +20
Avani Prashanth, $7,670 75-76-81-77—309 +21

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

