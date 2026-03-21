World Tour Miami Open Results

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Friday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Terence Atmane, France, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-4, 6-2.
Rei Sakamoto, Japan, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 3-6, 7-6 (7).
Marton Fucsovics, Hungary, def. Christopher O’Connell, Australia, 7-6 (6), 6-3.
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Valentin Royer, France, 7-5, 6-7 (9), 7-6 (5).
Adam Walton, Australia, def. Sebastian Baez, Argentina, 6-2, 6-2.
Gabriel Diallo, Canada, def. Yibing Wu, China, 6-2, 7-6 (3).
Arthur Cazaux, France, def. Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, 7-5, 6-4.
Alexander Shevchenko, Russia, def. Matteo Arnaldi, Italy, 7-6 (5), 6-7 (5), 6-2.
Men’s Singles
Round of 64
Ethan Quinn, United States, def. Casper Ruud (11), Norway, 6-4, 7-6 (7).
Tommy Paul (22), United States, def. Adrian Mannarino, France, 6-2, 2-6, 6-4.
Reilly Opelka, United States, def. Jack Draper (25), Britain, 7-6 (3), 7-6 (0).
Karen Khachanov (14), Russia, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-3, 6-3.
Matteo Berrettini, Italy, def. Alexander Bublik (10), Kazakhstan, 6-4, 6-4.
Arthur Fils (28), France, def. Darwin Blanch, United States, 6-2, 6-3.
Taylor Fritz (6), United States, def. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 6-3, 6-7 (2), 6-3.
Sebastian Korda (32), United States, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-0, 6-3.
Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Joao Fonseca, Brazil, 6-4, 6-4.
Raphael Collignon, Belgium, def. Flavio Cobolli (13), Italy, 7-5, 6-3.
Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Alex de Minaur (5), Australia, 6-3, 7-6 (3).
Jiri Lehecka (21), Czechia, def. Moise Kouame, France, 6-2, 7-5.
Valentin Vacherot (24), Monaco, def. Mariano Navone, Argentina, 6-3, 6-4.
Martin Landaluce, Spain, def. Luciano Darderi (17), Italy, 6-3, 6-7 (4), 6-4.
Women’s Singles
Round of 64
Victoria Mboko (10), Canada, def. Anna Blinkova, Russia, 6-2, 6-0.
Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-3, 6-2.
Anastasia Zakharova, Russia, def. Anna Kalinskaya (22), Russia, 3-6, 6-1, 7-5.
Sorana Cirstea, Romania, def. Linda Noskova (14), Czechia, 6-2, 3-6, 6-4.
Amanda Anisimova (6), United States, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-1, 5-7, 6-4.
Alycia Parks, United States, def. Maria Sakkari (33), Greece, 6-3, 6-3.
Diana Shnaider (20), Russia, def. Tereza Valentova, Czechia, 7-6 (7), 7-6 (3).
Katie Boulter, Britain, def. Clara Tauson (17), Denmark, 6-7 (4), 6-4, 1-0, ret.
Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Cristina Bucsa (30), Spain, 6-2, 3-2, ret.
Elise Mertens (21), Belgium, def. Elvina Kalieva, United States, 6-2, 6-0.
Jasmine Paolini (7), Italy, def. Taylor Townsend, United States, 6-3, 1-6, 6-2.
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Camila Osorio, Colombia, 4-6, 6-2, 7-5.
Coco Gauff (4), United States, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 3-6, 6-4, 6-3.
Jelena Ostapenko (25), Latvia, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-4, 6-4.
Hailey Baptiste, United States, def. Liudmila Samsonova (19), Russia, 6-3, 7-5.
Ekaterina Alexandrova (11), Russia, def. Lilli Tagger, Austria, 6-3, 6-3.
Elina Svitolina (9), Ukraine, def. Emerson Jones, Australia, 6-2, 6-4.
Marta Kostyuk (27), Ukraine, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-4.
Caty McNally, United States, def. Wang Xinyu (29), China, 6-4, 1-6, 6-0.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Ann Li, United States, 7-6 (5), 6-4.
Jaqueline Cristian (34), Romania, def. Peyton Stearns, United States, 6-4, 7-5.
Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-3, 6-3.
