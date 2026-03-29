World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 29, 2026, 7:37 PM

Sunday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Sunday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Championship

Jannik Sinner (2), Italy, def. Jiri Lehecka (21), Czechia, 6-4, 6-4.

Women’s Doubles

Championship

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, 7-6 (0), 6-1.

