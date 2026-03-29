World Tour Miami Open Results

Sunday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Sunday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Championship
Jannik Sinner (2), Italy, def. Jiri Lehecka (21), Czechia, 6-4, 6-4.
Women’s Doubles
Championship
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, 7-6 (0), 6-1.
