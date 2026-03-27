World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 27, 2026, 9:07 PM

Friday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Friday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Semifinals

Jiri Lehecka (21), Czechia, def. Arthur Fils (28), France, 6-2, 6-2.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Alexander Zverev (3), Germany, 6-3, 7-6 (4).

Men’s Doubles

Semifinals

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, 6-2, 6-3.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. John-Patrick Smith, Australia, and Sander Arends, Netherlands, 6-3, 6-4.

Women’s Doubles

Semifinals

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (3), Brazil, 4-6, 6-4, 10-3.

