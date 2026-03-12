Live Radio
World Baseball Classic Glance

World Baseball Classic Glance

The Associated Press

March 12, 2026, 10:05 AM

All Times GMT

GROUP A

W L Pct.
Canada 3 1 .750
Puerto Rico 3 1 .750
Cuba 2 2 .500
Colombia 1 3 .250
Panama 1 3 .250

GROUP B

W L Pct.
Italy 4 0 1.000
United States 3 1 .750
Mexico 2 2 .500
Britain 1 3 .250
Brazil 0 4 .000

GROUP C

W L Pct.
Japan 4 0 1.000
South Korea 2 2 .500
Australia 2 2 .500
Taiwan 2 2 .500
Czech Republic 0 4 .000

GROUP D

W L Pct.
Dominican Republic 4 0 1.000
Venezuela 3 1 .750
Israel 2 2 .500
Netherlands 1 3 .250
Nicaragua 0 4 .000

___

Thursday, March 5

Australia 3, Taiwan 0

South Korea 11, Czech Republic 4

Friday, March 6

Australia 5, Czech Republic 1

Japan 13, Taiwan 0, 7 innings

Cuba 3, Panama 1

Venezuela 6, Netherlands 2

Mexico 8, Britain 2

Puerto Rico 5, Colombia 0

Saturday, March 7

Dominican Republic 12, Nicaragua 3

United States 15, Brazil 5

Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings

Japan 8, South Korea 6

Canada 8, Colombia 2

Netherlands 4, Nicaragua 3

Italy 8, Brazil 0

Sunday, March 8

Venezuela 11, Israel 3

United States 9, Britain 1

Taiwan 5, South Korea 4, 10 innings

Japan 4, Australia 3

Cuba 7, Colombia 4

Dominican Republic 12, Netherlands 1, 7 innings

Italy 7, Britain 4

Panama 4, Canada 3

Israel 5, Nicaragua 0

Monday, March 9

Mexico 16, Brazil 0, 6 innings

South Korea 7, Australia 2

Colombia 4, Panama 3

Dominican Republic 10, Israel 1

Britain 8, Brazil 1

Venezuela 4, Nicaragua 0

Puerto Rico 4, Cuba 1

Tuesday, March 10

United States 5, Mexico 3

Japan 9, Czech Republic 0

Canada 3, Puerto Rico 2

Israel 6, Netherlands 2

Wednesday, March 11

Italy 8, United States 6

Canada 7, Cuba 2

Italy 9, Mexico 1

Thursday, March 12

Dominican Republic 7, Venezuela 5

Friday, March 13

South Korea at Dominican Republic, 2230 GMT

Saturday, March 14

United States at Canada, 0000 GMT

Puerto Rico at Italy, 1900 GMT

Sunday, March 15

Venezuela at Japan, 0100 GMT

Monday, March 16

Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 0000 GMT

Tuesday, March 17

Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 0000 GMT

Wednesday, March 18

Finalist 2 at Finalist 1, 0000 GMT

