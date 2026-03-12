World Baseball Classic Glance

All Times GMT
GROUP A
|W
|L
|Pct.
|Canada
|3
|1
|.750
|Puerto Rico
|3
|1
|.750
|Cuba
|2
|2
|.500
|Colombia
|1
|3
|.250
|Panama
|1
|3
|.250
GROUP B
|W
|L
|Pct.
|Italy
|4
|0
|1.000
|United States
|3
|1
|.750
|Mexico
|2
|2
|.500
|Britain
|1
|3
|.250
|Brazil
|0
|4
|.000
GROUP C
|W
|L
|Pct.
|Japan
|4
|0
|1.000
|South Korea
|2
|2
|.500
|Australia
|2
|2
|.500
|Taiwan
|2
|2
|.500
|Czech Republic
|0
|4
|.000
GROUP D
|W
|L
|Pct.
|Dominican Republic
|4
|0
|1.000
|Venezuela
|3
|1
|.750
|Israel
|2
|2
|.500
|Netherlands
|1
|3
|.250
|Nicaragua
|0
|4
|.000
___
Thursday, March 5
Australia 3, Taiwan 0
South Korea 11, Czech Republic 4
Friday, March 6
Australia 5, Czech Republic 1
Japan 13, Taiwan 0, 7 innings
Cuba 3, Panama 1
Venezuela 6, Netherlands 2
Mexico 8, Britain 2
Puerto Rico 5, Colombia 0
Saturday, March 7
Dominican Republic 12, Nicaragua 3
United States 15, Brazil 5
Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings
Japan 8, South Korea 6
Canada 8, Colombia 2
Netherlands 4, Nicaragua 3
Italy 8, Brazil 0
Sunday, March 8
Venezuela 11, Israel 3
United States 9, Britain 1
Taiwan 5, South Korea 4, 10 innings
Japan 4, Australia 3
Cuba 7, Colombia 4
Dominican Republic 12, Netherlands 1, 7 innings
Italy 7, Britain 4
Panama 4, Canada 3
Israel 5, Nicaragua 0
Monday, March 9
Mexico 16, Brazil 0, 6 innings
South Korea 7, Australia 2
Colombia 4, Panama 3
Dominican Republic 10, Israel 1
Britain 8, Brazil 1
Venezuela 4, Nicaragua 0
Puerto Rico 4, Cuba 1
Tuesday, March 10
United States 5, Mexico 3
Japan 9, Czech Republic 0
Canada 3, Puerto Rico 2
Israel 6, Netherlands 2
Wednesday, March 11
Italy 8, United States 6
Canada 7, Cuba 2
Italy 9, Mexico 1
Thursday, March 12
Dominican Republic 7, Venezuela 5
Friday, March 13
South Korea at Dominican Republic, 2230 GMT
Saturday, March 14
United States at Canada, 0000 GMT
Puerto Rico at Italy, 1900 GMT
Sunday, March 15
Venezuela at Japan, 0100 GMT
Monday, March 16
Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 0000 GMT
Tuesday, March 17
Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 0000 GMT
Wednesday, March 18
Finalist 2 at Finalist 1, 0000 GMT
