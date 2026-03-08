Live Radio
World Baseball Classic Glance

The Associated Press

March 8, 2026, 3:03 PM

All Times EDT

GROUP A

W L Pct.
Puerto Rico 2 0 1.000
Cuba 2 0 1.000
Canada 1 0 1.000
Panama 0 2 .000
Colombia 0 3 .000

GROUP B

W L Pct.
United States 2 0 1.000
Italy 2 0 1.000
Mexico 1 0 1.000
Brazil 0 2 .000
Britain 0 3 .000

GROUP C

W L Pct.
Japan 3 0 1.000
Australia 2 1 .667
Taiwan 2 2 .500
South Korea 1 2 .333
Czech Republic 0 3 .000

GROUP D

W L Pct.
Dominican Republic 2 0 1.000
Venezuela 2 0 1.000
Netherlands 1 2 .333
Israel 0 1 .000
Nicaragua 0 2 .000

___

Wednesday, March 4

Australia 3, Taiwan 0

Thursday, March 5

South Korea 11, Czech Republic 4

Australia 5, Czech Republic 1

Friday, March 6

Japan 13, Taiwan 0, 7 innings

Cuba 3, Panama 1

Venezuela 6, Netherlands 2

Mexico 8, Britain 2

Puerto Rico 5, Colombia 0

Dominican Republic 12, Nicaragua 3

United States 15, Brazil 5

Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings

Saturday, March 7

Japan 8, South Korea 6

Canada 8, Colombia 2

Netherlands 4, Nicaragua 3

Italy 8, Brazil 0

Venezuela 11, Israel 3

United States 9, Britain 1

Taiwan 5, South Korea 4, 10 innings

Sunday, March 8

Japan 4, Australia 3

Cuba 7, Colombia 4

Dominican Republic 12, Netherlands 1

Britain at Italy, 1 p.m.

Panama at Canada, 7 p.m.

Nicaragua at Israel, 7 p.m.

Brazil at Mexico, 8 p.m.

Monday, March 9

South Korea at Australia, 6 a.m.

Colombia at Panama, 12 p.m.

Dominican Republic at Israel, 12 p.m.

Brazil at Britain, 1 p.m.

Venezuela at Nicaragua, 7 p.m.

Cuba at Puerto Rico, 7 p.m.

Mexico at United States, 8 p.m.

Tuesday, March 10

Czech Republic at Japan, 6 a.m.

Canada at Puerto Rico, 7 p.m.

Israel at Netherlands, 7 p.m.

Italy at United States, 9 p.m.

Wednesday, March 11

Canada at Cuba, 3 p.m.

Italy at Mexico, 7 p.m.

Dominican Republic at Venezuela, 8 p.m.

Friday, March 13

Pool C Runner-Up at Pool D Winner, 6:30 p.m.

Pool A Runner-Up at Pool B Winner, 8 p.m.

Saturday, March 14

Pool B Runner-Up at Pool A Winner, 3 p.m.

Pool D Runner-Up at Pool C Winner, 9 p.m.

Sunday, March 15

Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 8 p.m.

Monday, March 16

Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 8 p.m.

Tuesday, March 17

Finalist 2 at Finalist 1, 8 p.m.

