World Baseball Classic Glance

All Times GMT
GROUP A
|W
|L
|Pct.
|Puerto Rico
|2
|0
|1.000
|Cuba
|2
|0
|1.000
|Canada
|1
|0
|1.000
|Panama
|0
|2
|.000
|Colombia
|0
|3
|.000
GROUP B
|W
|L
|Pct.
|United States
|2
|0
|1.000
|Italy
|2
|0
|1.000
|Mexico
|1
|0
|1.000
|Britain
|0
|3
|.000
|Brazil
|0
|2
|.000
GROUP C
|W
|L
|Pct.
|Japan
|3
|0
|1.000
|Australia
|2
|1
|.667
|Taiwan
|2
|2
|.500
|South Korea
|1
|2
|.333
|Czech Republic
|0
|3
|.000
GROUP D
|W
|L
|Pct.
|Dominican Republic
|2
|0
|1.000
|Venezuela
|2
|0
|1.000
|Netherlands
|1
|2
|.333
|Israel
|0
|1
|.000
|Nicaragua
|0
|2
|.000
Thursday, March 5
Australia 3, Taiwan 0
South Korea 11, Czech Republic 4
Friday, March 6
Australia 5, Czech Republic 1
Japan 13, Taiwan 0, 7 innings
Cuba 3, Panama 1
Venezuela 6, Netherlands 2
Mexico 8, Britain 2
Puerto Rico 5, Colombia 0
Saturday, March 7
Dominican Republic 12, Nicaragua 3
United States 15, Brazil 5
Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings
Japan 8, South Korea 6
Canada 8, Colombia 2
Netherlands 4, Nicaragua 3
Italy 8, Brazil 0
Sunday, March 8
Venezuela 11, Israel 3
United States 9, Britain 1
Taiwan 5, South Korea 4, 10 innings
Japan 4, Australia 3
Cuba 7, Colombia 4
Dominican Republic 12, Netherlands 1
Italy 7, Britain 4
Panama at Canada, 2300 GMT
Nicaragua at Israel, 2300 GMT
Monday, March 9
Brazil at Mexico, 0000 GMT
South Korea at Australia, 1000 GMT
Colombia at Panama, 1600 GMT
Dominican Republic at Israel, 1600 GMT
Brazil at Britain, 1700 GMT
Venezuela at Nicaragua, 2300 GMT
Cuba at Puerto Rico, 2300 GMT
Tuesday, March 10
Mexico at United States, 0000 GMT
Czech Republic at Japan, 1000 GMT
Canada at Puerto Rico, 2300 GMT
Israel at Netherlands, 2300 GMT
Wednesday, March 11
Italy at United States, 0100 GMT
Canada at Cuba, 1900 GMT
Italy at Mexico, 2300 GMT
Thursday, March 12
Dominican Republic at Venezuela, 0000 GMT
Friday, March 13
Pool C Runner-Up at Pool D Winner, 2230 GMT
Saturday, March 14
Pool A Runner-Up at Pool B Winner, 0000 GMT
Pool B Runner-Up at Pool A Winner, 1900 GMT
Sunday, March 15
Pool D Runner-Up at Pool C Winner, 0100 GMT
Monday, March 16
Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 0000 GMT
Tuesday, March 17
Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 0000 GMT
Wednesday, March 18
Finalist 2 at Finalist 1, 0000 GMT
