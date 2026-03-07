Live Radio
World Baseball Classic Glance

The Associated Press

March 7, 2026, 4:03 PM

All Times GMT

GROUP A

W L Pct.
Canada 1 0 1.000
Puerto Rico 1 0 1.000
Cuba 1 0 1.000
Panama 0 1 .000
Colombia 0 2 .000

GROUP B

W L Pct.
United States 1 0 1.000
Italy 1 0 1.000
Mexico 1 0 1.000
Britain 0 1 .000
Brazil 0 2 .000

GROUP C

W L Pct.
Australia 2 0 1.000
Japan 2 0 1.000
South Korea 1 1 .500
Taiwan 1 2 .333
Czech Republic 0 3 .000

GROUP D

W L Pct.
Venezuela 1 0 1.000
Dominican Republic 1 0 1.000
Netherlands 1 1 .500
Israel 0 0 .000
Nicaragua 0 2 .000

___

Thursday, March 5

Australia 3, Taiwan 0

South Korea 11, Czech Republic 4

Friday, March 6

Australia 5, Czech Republic 1

Japan 13, Taiwan 0, 7 innings

Cuba 3, Panama 1

Venezuela 6, Netherlands 2

Mexico 8, Britain 2

Puerto Rico 5, Colombia 0

Saturday, March 7

Dominican Republic 12, Nicaragua 3

United States 15, Brazil 5

Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings

Japan 8, South Korea 6

Canada 8, Colombia 2

Netherlands 4, Nicaragua 3

Italy 8, Brazil 0

Sunday, March 8

Israel at Venezuela, 0000 GMT

Britain at United States, 0100 GMT

Taiwan at South Korea, 0300 GMT

Australia at Japan, 1000 GMT

Colombia at Cuba, 1600 GMT

Netherlands at Dominican Republic, 1600 GMT

Britain at Italy, 1700 GMT

Panama at Canada, 2300 GMT

Nicaragua at Israel, 2300 GMT

Monday, March 9

Brazil at Mexico, 0000 GMT

South Korea at Australia, 1000 GMT

Colombia at Panama, 1600 GMT

Dominican Republic at Israel, 1600 GMT

Brazil at Britain, 1700 GMT

Venezuela at Nicaragua, 2300 GMT

Cuba at Puerto Rico, 2300 GMT

Tuesday, March 10

Mexico at United States, 0000 GMT

Czech Republic at Japan, 1000 GMT

Canada at Puerto Rico, 2300 GMT

Israel at Netherlands, 2300 GMT

Wednesday, March 11

Italy at United States, 0100 GMT

Canada at Cuba, 1900 GMT

Italy at Mexico, 2300 GMT

Thursday, March 12

Dominican Republic at Venezuela, 0000 GMT

Friday, March 13

Pool C Runner-Up at Pool D Winner, 2230 GMT

Saturday, March 14

Pool A Runner-Up at Pool B Winner, 0000 GMT

Pool B Runner-Up at Pool A Winner, 1900 GMT

Sunday, March 15

Pool D Runner-Up at Pool C Winner, 0100 GMT

Monday, March 16

Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 0000 GMT

Tuesday, March 17

Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 0000 GMT

Wednesday, March 18

Finalist 2 at Finalist 1, 0000 GMT

