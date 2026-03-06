World Baseball Classic Glance

All Times EST
GROUP A
|W
|L
|Pct.
|Cuba
|1
|0
|1.000
|Canada
|0
|0
|.000
|Colombia
|0
|0
|.000
|Puerto Rico
|0
|0
|.000
|Panama
|0
|1
|.000
GROUP B
|W
|L
|Pct.
|Mexico
|1
|0
|1.000
|Brazil
|0
|0
|.000
|Italy
|0
|0
|.000
|United States
|0
|0
|.000
|Britain
|0
|1
|.000
GROUP C
|W
|L
|Pct.
|Australia
|2
|0
|1.000
|Japan
|1
|0
|1.000
|South Korea
|1
|0
|1.000
|Czech Republic
|0
|2
|.000
|Taiwan
|0
|2
|.000
GROUP D
|W
|L
|Pct.
|Venezuela
|1
|0
|1.000
|Dominican Republic
|0
|0
|.000
|Israel
|0
|0
|.000
|Nicaragua
|0
|0
|.000
|Netherlands
|0
|1
|.000
___
Wednesday, March 4
Australia 3, Taiwan 0
Thursday, March 5
South Korea 11, Czech Republic 4
Australia 5, Czech Republic 1
Friday, March 6
Japan 13, Taiwan 0, 7 innings
Cuba 3, Panama 1
Venezuela 6, Netherlands 2
Mexico 8, Britain 2
Puerto Rico at Colombia, 6 p.m.
Nicaragua at Dominican Republic, 7 p.m.
United States at Brazil, 8 p.m.
Taiwan at Czech Republic, 10 p.m.
Saturday, March 7
South Korea at Japan, 5 a.m.
Colombia at Canada, 11 a.m.
Nicaragua at Netherlands, 12 p.m.
Brazil at Italy, 1 p.m.
Israel at Venezuela, 7 p.m.
Britain at United States, 8 p.m.
Taiwan at South Korea, 10 p.m.
Sunday, March 8
Australia at Japan, 6 a.m.
Colombia at Cuba, 12 p.m.
Netherlands at Dominican Republic, 12 p.m.
Britain at Italy, 1 p.m.
Panama at Canada, 7 p.m.
Nicaragua at Israel, 7 p.m.
Brazil at Mexico, 8 p.m.
Monday, March 9
South Korea at Australia, 6 a.m.
Colombia at Panama, 12 p.m.
Dominican Republic at Israel, 12 p.m.
Brazil at Britain, 1 p.m.
Venezuela at Nicaragua, 7 p.m.
Cuba at Puerto Rico, 7 p.m.
Mexico at United States, 8 p.m.
Tuesday, March 10
Czech Republic at Japan, 6 a.m.
Canada at Puerto Rico, 7 p.m.
Israel at Netherlands, 7 p.m.
Italy at United States, 9 p.m.
Wednesday, March 11
Canada at Cuba, 3 p.m.
Italy at Mexico, 7 p.m.
Dominican Republic at Venezuela, 8 p.m.
Friday, March 13
Pool C Runner-Up at Pool D Winner, 6:30 p.m.
Pool A Runner-Up at Pool B Winner, 8 p.m.
Saturday, March 14
Pool B Runner-Up at Pool A Winner, 3 p.m.
Pool D Runner-Up at Pool C Winner, 9 p.m.
Sunday, March 15
Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 8 p.m.
Monday, March 16
Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 8 p.m.
Tuesday, March 17
Finalist 2 at Finalist 1, 8 p.m.
