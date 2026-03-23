Live Radio
Home » Sports » Women's National Invitation Tournament Glance

Women’s National Invitation Tournament Glance

The Associated Press

March 23, 2026, 10:03 AM

All Times EDT

First Round

Thursday, March 19

At Mercyhurst Athletic Center

Erie, Pa.

Binghamton 81, Mercyhurst Lakers 60

At Firestone Fieldhouse

Malibu, Calif.

Pepperdine 71, UC Davis 68

At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum

Winston-Salem, N.C.

Md.-Eastern Shore 59, Wake Forest 48

At Convocation Center Ohio

Athens, Ohio

UMBC 62, Ohio 58, OT

At Clune Arena

Colorado Springs, Colo.

N. Colorado 79, Air Force 72

At Chiles Center

Portland, Ore.

Portland 62, Sam Houston St. 59

At War Memorial at the Sobrato Center

San Francisco

San Francisco 80, Utah Valley St. 50

At Reilly Center

St. Bonaventure, N.Y.

St. Bonaventure 69, Drexel 67, OT

At Charles E. Smith Center

Washington

George Washington 63, Bradley 60

At OceanFirst Bank Center

West Long Branch, N.J.

Monmouth (NJ) 72, Lehigh 62

At F&M Bank Arena

Clarksville, Tenn.

Texas Rio Grande Valley 71, Austin Peay 59

At Hammel Court

North Andover, Mass.

NJIT 68, Merrimack Warriors 65

Friday, March 20

At Dedmon Center

Radford, Va.

Radford 77, Morehead St. 58

At Ocean Bank Convocation Center

Miami

FIU 76, Stetson 73, OT

Saturday, March 21

At Davey L. Whitney Complex

Lorman, Miss.

South Alabama 73, Alcorn St. 65

At Joseph G. Echols Memorial Hall

Norfolk, Va.

Loyola Chicago 58, Norfolk St. 54

Second Round

Sunday, March 22

At Firestone Fieldhouse

Malibu, Calif.

Pepperdine 85, S. Utah 80

At Sanford Coyote Sports Center

Vermillion, S.D.

South Dakota 80, N. Colorado 60

At Chiles Center

Portland, Ore.

Portland 78, Lamar 68

At Worthington Arena

Bozeman, Mont.

Montana St. 69, San Francisco 53

At CEFCU Arena

Normal, Ill.

Illinois St. 81, Texas Rio Grande Valley 52

At Christl Arena

West Point, N.Y.

Army 59, NJIT 52

Monday, March 23

At John Glaser Arena

Philadelphia

La Salle (18-13) vs. Binghamton, 6 p.m.

At Cam Henderson Center

Huntington, W.Va.

Marshall (23-9) vs. UMBC, 6 p.m.

At First National Bank Arena

Jonesboro, Ark.

Arkansas St. (24-9) vs. Radford, 8 p.m.

At Murphy Center

Murfreesboro, Tenn.

Middle Tennessee (16-15) vs. St. Bonaventure, 7:30 p.m.

At Alico Arena

Fort Myers, Fla.

Florida Gulf Coast (16-15) vs. Loyola Chicago, 7 p.m.

At Wolstein Center

Cleveland

Cleveland St. (24-9) vs. Monmouth (NJ), 7 p.m.

At Liberty Arena

Evansville, Ind.

Southern Indiana Screaming Eagles (21-10) vs. George Washington, 7 p.m.

Tuesday, March 24

At Beeghly Center

Youngstown, Ohio

Youngstown St. (24-9) vs. Md.-Eastern Shore, 6:30 p.m.

At Hilliard Gates Sports Center

Fort Wayne, Ind.

Fort Wayne (20-13) vs. South Alabama, 7 p.m.

At Moody Coliseum (Abilene)

Abilene, Texas

Abilene Christian (23-10) vs. FIU, 7 p.m.

Quarterfinals

Wednesday, March 25

At TBD

Pepperdine vs. South Dakota, TBA

Portland vs. Montana St., TBA

Florida Gulf Coast-Loyola Chicago winner vs. Southern Indiana Screaming Eagles-George Washington winner, TBA

Abilene Christian-FIU winner vs. Illinois St., TBA

Army vs. La Salle-Binghamton winner, TBA

Youngstown St.-Md.-Eastern Shore winner vs. Marshall-UMBC winner, TBA

Fort Wayne-South Alabama winner vs. Arkansas St.-Radford winner, TBA

Middle Tennessee-St. Bonaventure winner vs. Cleveland St.-Monmouth (NJ) winner, TBA

Semifinals

Saturday, March 28

Pepperdine-South Dakota winner vs. Portland-Montana St. winner, TBA

Quarterfinal winners, TBA

Quarterfinal winners, TBA

Quarterfinal winners, TBA

Championship

Tuesday, March 31

Semifinal winners, TBA

Semifinal winners, TBA

Saturday, April 4

TBD vs. Army_La Salle-Binghamton_Youngstown St.-Md.-Eastern Shore_Marshall-UMBC_TBD winner, 3 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up