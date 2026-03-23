Women’s National Invitation Tournament Glance

All Times EDT
First Round
Thursday, March 19
At Mercyhurst Athletic Center
Erie, Pa.
Binghamton 81, Mercyhurst Lakers 60
At Firestone Fieldhouse
Malibu, Calif.
Pepperdine 71, UC Davis 68
At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum
Winston-Salem, N.C.
Md.-Eastern Shore 59, Wake Forest 48
At Convocation Center Ohio
Athens, Ohio
UMBC 62, Ohio 58, OT
At Clune Arena
Colorado Springs, Colo.
N. Colorado 79, Air Force 72
At Chiles Center
Portland, Ore.
Portland 62, Sam Houston St. 59
At War Memorial at the Sobrato Center
San Francisco
San Francisco 80, Utah Valley St. 50
At Reilly Center
St. Bonaventure, N.Y.
St. Bonaventure 69, Drexel 67, OT
At Charles E. Smith Center
Washington
George Washington 63, Bradley 60
At OceanFirst Bank Center
West Long Branch, N.J.
Monmouth (NJ) 72, Lehigh 62
At F&M Bank Arena
Clarksville, Tenn.
Texas Rio Grande Valley 71, Austin Peay 59
At Hammel Court
North Andover, Mass.
NJIT 68, Merrimack Warriors 65
Friday, March 20
At Dedmon Center
Radford, Va.
Radford 77, Morehead St. 58
At Ocean Bank Convocation Center
Miami
FIU 76, Stetson 73, OT
Saturday, March 21
At Davey L. Whitney Complex
Lorman, Miss.
South Alabama 73, Alcorn St. 65
At Joseph G. Echols Memorial Hall
Norfolk, Va.
Loyola Chicago 58, Norfolk St. 54
Second Round
Sunday, March 22
At Firestone Fieldhouse
Malibu, Calif.
Pepperdine 85, S. Utah 80
At Sanford Coyote Sports Center
Vermillion, S.D.
South Dakota 80, N. Colorado 60
At Chiles Center
Portland, Ore.
Portland 78, Lamar 68
At Worthington Arena
Bozeman, Mont.
Montana St. 69, San Francisco 53
At CEFCU Arena
Normal, Ill.
Illinois St. 81, Texas Rio Grande Valley 52
At Christl Arena
West Point, N.Y.
Army 59, NJIT 52
Monday, March 23
At John Glaser Arena
Philadelphia
La Salle (18-13) vs. Binghamton, 6 p.m.
At Cam Henderson Center
Huntington, W.Va.
Marshall (23-9) vs. UMBC, 6 p.m.
At First National Bank Arena
Jonesboro, Ark.
Arkansas St. (24-9) vs. Radford, 8 p.m.
At Murphy Center
Murfreesboro, Tenn.
Middle Tennessee (16-15) vs. St. Bonaventure, 7:30 p.m.
At Alico Arena
Fort Myers, Fla.
Florida Gulf Coast (16-15) vs. Loyola Chicago, 7 p.m.
At Wolstein Center
Cleveland
Cleveland St. (24-9) vs. Monmouth (NJ), 7 p.m.
At Liberty Arena
Evansville, Ind.
Southern Indiana Screaming Eagles (21-10) vs. George Washington, 7 p.m.
Tuesday, March 24
At Beeghly Center
Youngstown, Ohio
Youngstown St. (24-9) vs. Md.-Eastern Shore, 6:30 p.m.
At Hilliard Gates Sports Center
Fort Wayne, Ind.
Fort Wayne (20-13) vs. South Alabama, 7 p.m.
At Moody Coliseum (Abilene)
Abilene, Texas
Abilene Christian (23-10) vs. FIU, 7 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 25
At TBD
Pepperdine vs. South Dakota, TBA
Portland vs. Montana St., TBA
Florida Gulf Coast-Loyola Chicago winner vs. Southern Indiana Screaming Eagles-George Washington winner, TBA
Abilene Christian-FIU winner vs. Illinois St., TBA
Army vs. La Salle-Binghamton winner, TBA
Youngstown St.-Md.-Eastern Shore winner vs. Marshall-UMBC winner, TBA
Fort Wayne-South Alabama winner vs. Arkansas St.-Radford winner, TBA
Middle Tennessee-St. Bonaventure winner vs. Cleveland St.-Monmouth (NJ) winner, TBA
Semifinals
Saturday, March 28
Pepperdine-South Dakota winner vs. Portland-Montana St. winner, TBA
Quarterfinal winners, TBA
Quarterfinal winners, TBA
Quarterfinal winners, TBA
Championship
Tuesday, March 31
Semifinal winners, TBA
Semifinal winners, TBA
Saturday, April 4
TBD vs. Army_La Salle-Binghamton_Youngstown St.-Md.-Eastern Shore_Marshall-UMBC_TBD winner, 3 p.m.
