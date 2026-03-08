Women’s Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Thursday, March 5
Vermont 55, Albany (NY) 40
Maine 77, New Hampshire 58
Binghamton 45, Bryant 44
UMBC 66, NJIT 65
Semifinals
Monday, March 9
Maine vs. Binghamton, 6 p.m.
Vermont vs. UMBC, 6 p.m.
Championship
Friday, March 13
Vermont-UMBC-winner vs. Maine-Binghamton-winner, 5 p.m.
American Conference
At Legacy Arena at BJCC
Birmingham, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
Charlotte vs. FAU, 1 p.m.
Temple vs. Tulane, 3:30 p.m.
Second Round
Wednesday, March 11
North Texas vs. Charlotte-FAU-winner, 1 p.m.
UTSA vs. Temple-Tulane-winner, 3:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Tulsa vs. TBD, 1 p.m.
South Florida vs. TBD, 3:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Rice vs. TBD, 7 p.m.
East Carolina vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 9:30 p.m.
Atlantic 10 Conference
At Henrico Sports & Events Center
Glen Allen, Va.
First Round
Wednesday, March 4
Duquesne 60, VCU 52
Saint Louis 68, Fordham 60
Second Round
Thursday, March 5
Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59
Saint Joseph’s 66, Duquesne 45
Dayton 62, George Washington 54
La Salle 59, Saint Louis 51
Quarterfinals
Friday, March 6
Rhode Island 71, Loyola Chicago 64
Davidson 64, Saint Joseph’s 59
George Mason 87, Dayton 85
Richmond 70, La Salle 51
Semifinals
Saturday, March 7
Rhode Island 55, Davidson 46
George Mason 60, Richmond 45
Championship
Sunday, March 8
Rhode Island 53, George Mason 51
Atlantic Coast Conference
At Gas South Arena
Duluth, Ga.
First Round
Wednesday, March 4
Miami 83, Stanford 76
California 75, Wake Forest 52
Georgia Tech 72, Florida St. 60
Second Round
Thursday, March 5
Clemson 63, Virginia 50
Notre Dame 69, Miami 54
Syracuse 70, California 59
Virginia Tech 62, Georgia Tech 54
Quarterfinals
Friday, March 6
Duke 60, Clemson 46
Notre Dame 81, NC State 63
Louisville 87, Syracuse 61
North Carolina 85, Virginia Tech 68
Semifinals
Saturday, March 7
Duke 65, Notre Dame 63
Louisville 65, North Carolina 57
Championship
Sunday, March 8
Duke 70, Louisville 65
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Austin Peay 63, Lipscomb 56
Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28
West Georgia Wolves 76, North Florida 71
North Alabama 57, Queens University Royals 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Austin Peay 45, E. Kentucky 41
Stetson 70, Florida Gulf Coast 63
Jacksonville 86, West Georgia Wolves 77
Cent. Arkansas 67, North Alabama 56
Semifinals
Saturday, March 7
Austin Peay 68, Stetson 52
Jacksonville 67, Cent. Arkansas 58
Championship
Monday, March 9
Jacksonville vs. Austin Peay, 5 p.m.
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Wednesday, March 4
Kansas St. 91, Cincinnati 66
BYU 76, Houston 66
Arizona St. 54, Arizona 51
Kansas 56, UCF 35
Second Round
Thursday, March 5
Kansas St. 58, Texas Tech 51
BYU 70, Utah 52
Arizona St. 77, Iowa St. 68
Colorado 55, Kansas 48
Quarterfinals
Friday, March 6
Kansas St. 74, Oklahoma St. 73
TCU 63, BYU 46
West Virginia 67, Arizona St. 54
Colorado 62, Baylor 53
Semifinals
Saturday, March 7
TCU 74, Kansas St. 62
West Virginia 48, Colorado 47
Championship
Sunday, March 8
West Virginia 62, TCU 53
Big East Conference
At Mohegan Sun Arena
Uncasville, Conn.
First Round
Friday, March 6
Georgetown 62, Butler 58
Providence 69, DePaul 55
St. John’s 53, Xavier 48
Quarterfinals
Saturday, March 7
UConn 84, Georgetown 39
Creighton 57, Marquette 44
Villanova 73, Providence 65
Seton Hall 63, St. John’s 61
Semifinals
Sunday, March 8
UConn 100, Creighton 51
Villanova 62, Seton Hall 48
Championship
Monday, March 9
UConn vs. Villanova, 7 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Weber St. 76, Portland St. 53
Montana 61, N. Arizona 60
Quarterfinals
Sunday, March 8
Idaho 66, Weber St. 52
Montana St. 78, Montana 57
Monday, March 9
Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.
N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
Idaho vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.
Montana St. vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
SC-Upstate 60, Presbyterian 48
Quarterfinals
Thursday, March 5
High Point 71, SC-Upstate 53
Winthrop 64, Gardner-Webb 52
Radford 86, Charleston Southern 67
Longwood 72, UNC-Asheville 58
Semifinals
Saturday, March 7
High Point 79, Winthrop 63
Radford 81, Longwood 58
Championship
Sunday, March 8
High Point 71, Radford 67
Big Ten Conference
At Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
Indiana 72, Nebraska 69
Illinois 82, Wisconsin 70
Oregon 82, Purdue 64
Second Round
Thursday, March 5
Washington 76, Southern Cal 64
Ohio St. 83, Indiana 59
Illinois 71, Michigan St. 69
Oregon 73, Maryland 68
Quarterfinals
Friday, March 6
UCLA 78, Washington 60
Ohio St. 60, Minnesota 55
Iowa 64, Illinois 58
Michigan 80, Oregon 58
Semifinals
Saturday, March 7
UCLA 72, Ohio St. 62
Iowa 59, Michigan 42
Championship
Sunday, March 8
UCLA 96, Iowa 45
Big West Conference
At Lee’s Family Forum
Henderson, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Cal St.-Fullerton vs. CS Northridge, 3 p.m.
UC Santa Barbara vs. UC Riverside, 5:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Hawaii vs. Cal St.-Fullerton-CS Northridge-winner, 3 p.m.
UC Davis vs. UC Santa Barbara-UC Riverside-winner, 5:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
UC Irvine vs. TBD, 3 p.m.
UC San Diego Tritons vs. TBD, 5:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6 p.m.
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Wednesday, March 11
Northeastern vs. UNC-Wilmington, 2 p.m.
Second Round
Thursday, March 12
William & Mary vs. NC A&T, Noon
Monmouth (NJ) vs. Northeastern-UNC-Wilmington-winner, 2:30 p.m.
Towson vs. Hofstra, 6 p.m.
Elon vs. Hampton, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Coll. of Charleston vs. William & Mary-NC A&T-winner, Noon
Stony Brook vs. TBD, 2:30 p.m.
Campbell vs. Towson-Hofstra-winner, 6 p.m.
Drexel vs. Elon-Hampton-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 2 p.m.
TBD vs. TBD, 4:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 2 p.m.
Conference USA Conference
At Von Braun Center
Huntsville, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
Delaware vs. Kennesaw St., 12:30 p.m.
Jacksonville St. vs. UTEP, 3 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Louisiana Tech vs. Delaware-Kennesaw St.-winner, 12:30 p.m.
FIU vs. Jacksonville St.-UTEP-winner, 3 p.m.
Thursday, March 12
Sam Houston St. vs. Liberty, 12:30 p.m.
Middle Tennessee vs. Missouri St., 3 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Sam Houston St.-Liberty-winner, 6:30 p.m.
TBD vs. Middle Tennessee-Missouri St.-winner, 9 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 5:30 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Detroit 69, Milwaukee 67
Second Round
Wednesday, March 4
Cleveland St. 81, Oakland 80
Youngstown St. 76, Wright St. 60
IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72
Fort Wayne 73, Robert Morris 43
Green Bay 81, Detroit 57
Quarterfinals
Sunday, March 8
Fort Wayne 85, IU Indy Jaguars 49
Semifinals
Monday, March 9
Green Bay vs. Fort Wayne, Noon
Youngstown St. vs. Cleveland St., 2:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Green Bay-Fort Wayne-winner vs. Youngstown St.-Cleveland St.-winner, Noon
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Friday, March 13
Princeton vs. Brown, 4:30 p.m.
Columbia vs. Harvard, 7:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Princeton-Brown-winner vs. Columbia-Harvard-winner, 5:30 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Manhattan 64, Marist 55
Sacred Heart 47, St. Peter’s 34
Quarterfinals
Friday, March 6
Quinnipiac 59, Manhattan 43
Fairfield 69, Sacred Heart 53
Saturday, March 7
Iona 59, Siena 50
Merrimack Warriors 62, Mount St. Mary’s 48
Semifinals
Sunday, March 8
Quinnipiac 63, Iona 62
Fairfield 65, Merrimack Warriors 48
Championship
Monday, March 9
Quinnipiac vs. Fairfield, 6 p.m.
Mid-American Conference
At Rocket Arena
Cleveland, Ohio
First Round
Wednesday, March 11
Miami (Ohio) vs. Kent St., 11 a.m.
Cent. Michigan vs. Ohio, 1:15 p.m.
Ball St. vs. Bowling Green, 3:30 p.m.
UMass vs. Toledo, 5:45 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Miami (Ohio)-Kent St.-winner vs. Cent. Michigan-Ohio-winner, 10 a.m.
Ball St.-Bowling Green-winner vs. UMass-Toledo-winner, 12:15 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 11 a.m.
Mid-Eastern Athletic Conference
At Norfolk Scope Arena
Norfolk, Va.
First Round
Wednesday, March 11
Howard vs. SC State, Noon
Md.-Eastern Shore vs. Delaware St., 2:30 p.m.
Thursday, March 12
Coppin St. vs. NC Central, Noon
Norfolk St. vs. Morgan St., 2:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Howard-SC State-winner vs. Coppin St.-NC Central-winner, Noon
Md.-Eastern Shore-Delaware St.-winner vs. Norfolk St.-Morgan St.-winner, 2:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 4 p.m.
Missouri Valley Conference
At Xtream Arena
Coralville, Iowa
First Round
Thursday, March 12
S. Illinois vs. Indiana St., 4:30 p.m.
UIC vs. Evanvilee, 7 p.m.
Drake vs. Valparaiso, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Murray St. vs. S. Illinois-Indiana St.-winner, 1 p.m.
N. Iowa vs. Bradley, 3:30 p.m.
Belmont vs. UIC-Evanvilee-winner, 7 p.m.
Illinois St. vs. Drake-Valparaiso-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. N. Iowa-Bradley-winner, 2:30 p.m.
TBD vs. TBD, 5 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 2 p.m.
Mountain West Conference
At Thomas & Mack Center
Las Vegas, Nev.
First Round
Saturday, March 7
Air Force 60, Wyoming 53
Boise St. 68, San Jose St. 51
Fresno St. 74, Nevada 57
Grand Canyon 75, Utah St. 58
Quarterfinals
Sunday, March 8
Air Force 83, San Diego St. 76
Boise St. 62, New Mexico 61
UNLV 79, Fresno St. 65
Colorado St. vs. Grand Canyon, 10:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Boise St. vs. Air Force, 8 p.m.
UNLV vs. Colorado St.-Grand Canyon-winner, 10:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Boise St.-Air Force-winner vs. TBD, 9:30 p.m.
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 9
Mercyhurst Lakers vs. Stonehill Skyhawks, 6 p.m.
LIU Sharks vs. Chicago St., 7 p.m.
Wagner vs. Le Moyne Dolphins, 7 p.m.
Fairleigh Dickinson vs. St. Francis (Pa.), 7 p.m.
Semifinals
Thursday, March 12
TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.
TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.
Championship
Sunday, March 15
TBD Team-TBD Team-winner vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
SE Missouri 68, UALR 65
SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49
Quarterfinals
Thursday, March 5
SE Missouri 60, Morehead St. 55
Southern Indiana Screaming Eagles 72, SIU-Edwardsville 44
Semifinals
Friday, March 6
W. Illinois 74, SE Missouri 66
Lindenwood Lions 82, Southern Indiana Screaming Eagles 79
Championship
Saturday, March 7
W. Illinois 71, Lindenwood Lions 65
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
Boston U. 69, American 58
Colgate 57, Bucknell 47
Quarterfinals
Monday, March 9
Army vs. Lafayette, 6 p.m.
Lehigh vs. Loyola (Md.), 6 p.m.
Holy Cross vs. Colgate, 6 p.m.
Navy vs. Boston U., 7 p.m.
Semifinals
Thursday, March 12
Navy-Boston U.-winner vs. Lehigh-Loyola (Md.)-winner, 1 p.m.
Holy Cross-Colgate-winner vs. Army-Lafayette-winner, 1 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, Noon
Southeastern Conference
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
First Round
Wednesday, March 4
Kentucky 94, Arkansas 64
Florida 86, Mississippi St. 68
Auburn 50, Texas A&M 49
Alabama 65, Missouri 48
Second Round
Thursday, March 5
Kentucky 76, Georgia 61
Oklahoma 82, Florida 64
Mississippi 73, Auburn 57
Alabama 76, Tennessee 64
Quarterfinals
Friday, March 6
South Carolina 87, Kentucky 64
LSU 112, Oklahoma 78
Mississippi 89, Vanderbilt 78
Texas 83, Alabama 60
Semifinals
Saturday, March 7
South Carolina 83, LSU 77
Texas 85, Mississippi 68
Championship
Sunday, March 8
Texas 78, South Carolina 61
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Thursday, March 5
Chattanooga 66, W. Carolina 47
ETSU 62, UNC-Greensboro 50
Samford 59, Wofford 57
Furman 66, Mercer 45
Semifinals
Friday, March 6
Chattanooga 76, Furman 65
Samford 57, ETSU 48
Championship
Sunday, March 8
Samford 72, Chattanooga 67
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Monday, March 9
Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon
Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.
Quarterfinals
Tuesday, March 10
Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon
Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.
Semifinals
Wednesday, March 11
McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.
Lamar vs. TBD, 2 p.m.
Championship
Thursday, March 12
Semifinal winners, 5 p.m.
Southwestern Athletic Conference
At Gateway Center Arena
College Park, Ga.
First Round
Monday, March 9
Texas Southern vs. Bethune-Cookman, 11 a.m.
MVSU vs. Prairie View, 5:30 p.m.
Second Round
Tuesday, March 10
Florida A&M vs. Texas Southern-Bethune-Cookman-winner, 11 a.m.
Ark.-Pine Bluff vs. MVSU-Prairie View-winner, 5:30 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Alabama A&M vs. TBD, 11 a.m.
Alcorn St. vs. TBD, 5:30 p.m.
Thursday, March 12
Southern U. vs. Jackson St., 11 a.m.
Alabama St. vs. Grambling St., 5:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Southern U.-Jackson St.-winner, 11 a.m.
TBD vs. Alabama St.-Grambling St.-winner, 5:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 1 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Omaha 49, North Dakota 39
Quarterfinals
Thursday, March 5
S. Dakota St. 75, UMKC 61
N. Dakota St. 87, Omaha 37
Friday, March 6
St. Thomas Tommies 81, Oral Roberts 54
South Dakota 61, Denver 50
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. 63, St. Thomas Tommies 51
S. Dakota St. 74, South Dakota 59
Championship
Sunday, March 8
S. Dakota St. 64, N. Dakota St. 51
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
South Alabama 68, Appalachian St. 57
Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66
Second Round
Wednesday, March 4
South Alabama 80, Coastal Carolina 70
Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63
Third Round
Thursday, March 5
South Alabama 69, Texas St. 59
Louisiana-Monroe 89, Southern Miss. 72
Fourth Round
Friday, March 6
South Alabama 73, Marshall 58
Louisiana-Monroe 68, Old Dominion 67
Quarterfinals
Saturday, March 7
James Madison 79, South Alabama 54
Arkansas St. 76, Louisiana-Monroe 68
Semifinals
Sunday, March 8
James Madison 81, Georgia Southern 53
Troy 83, Arkansas St. 73
Championship
Monday, March 9
Troy vs. James Madison, 2 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Washington St. 80, Seattle 58
San Diego 66, Saint Mary’s (Cal.) 62
Second Round
Friday, March 6
Washington St. 82, Pacific 76
San Francisco 61, San Diego 52
Third Round
Saturday, March 7
Portland 72, Washington St. 62
San Francisco 86, Pepperdine 69
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. 60, Portland 50
Santa Clara 87, San Francisco 69
Semifinals
Monday, March 9
Loyola Marymount vs. Oregon St., 3 p.m.
Gonzaga vs. Santa Clara, 5:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Loyola Marymount-Oregon St.-winner vs. Gonzaga-Santa Clara-winner, 4 p.m.
Western Athletic Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Texas-Arlington vs. Utah Tech Trailblazers, 6 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Utah Valley St. vs. Tarleton State Texans, 3 p.m.
S. Utah vs. Texas-Arlington-Utah Tech Trailblazers-winner, 5:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Cal Baptist vs. Utah Valley St.-Tarleton State Texans-winner, 3 p.m.
Abilene Christian vs. TBD, 5:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 3:30 p.m.
