Women’s Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7) Times EDT (March 8) America East Conference At Higher-Seeded Schools First Round Thursday, March 5…

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Thursday, March 5

Vermont 55, Albany (NY) 40

Maine 77, New Hampshire 58

Binghamton 45, Bryant 44

UMBC 66, NJIT 65

Semifinals

Monday, March 9

Maine vs. Binghamton, 6 p.m.

Vermont vs. UMBC, 6 p.m.

Championship

Friday, March 13

Vermont-UMBC-winner vs. Maine-Binghamton-winner, 5 p.m.

American Conference

At Legacy Arena at BJCC

Birmingham, Ala.

First Round

Tuesday, March 10

Charlotte vs. FAU, 1 p.m.

Temple vs. Tulane, 3:30 p.m.

Second Round

Wednesday, March 11

North Texas vs. Charlotte-FAU-winner, 1 p.m.

UTSA vs. Temple-Tulane-winner, 3:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Tulsa vs. TBD, 1 p.m.

South Florida vs. TBD, 3:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Rice vs. TBD, 7 p.m.

East Carolina vs. TBD, 9:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 9:30 p.m.

Atlantic 10 Conference

At Henrico Sports & Events Center

Glen Allen, Va.

First Round

Wednesday, March 4

Duquesne 60, VCU 52

Saint Louis 68, Fordham 60

Second Round

Thursday, March 5

Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59

Saint Joseph’s 66, Duquesne 45

Dayton 62, George Washington 54

La Salle 59, Saint Louis 51

Quarterfinals

Friday, March 6

Rhode Island 71, Loyola Chicago 64

Davidson 64, Saint Joseph’s 59

George Mason 87, Dayton 85

Richmond 70, La Salle 51

Semifinals

Saturday, March 7

Rhode Island 55, Davidson 46

George Mason 60, Richmond 45

Championship

Sunday, March 8

Rhode Island 53, George Mason 51

Atlantic Coast Conference

At Gas South Arena

Duluth, Ga.

First Round

Wednesday, March 4

Miami 83, Stanford 76

California 75, Wake Forest 52

Georgia Tech 72, Florida St. 60

Second Round

Thursday, March 5

Clemson 63, Virginia 50

Notre Dame 69, Miami 54

Syracuse 70, California 59

Virginia Tech 62, Georgia Tech 54

Quarterfinals

Friday, March 6

Duke 60, Clemson 46

Notre Dame 81, NC State 63

Louisville 87, Syracuse 61

North Carolina 85, Virginia Tech 68

Semifinals

Saturday, March 7

Duke 65, Notre Dame 63

Louisville 65, North Carolina 57

Championship

Sunday, March 8

Duke 70, Louisville 65

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Austin Peay 63, Lipscomb 56

Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28

West Georgia Wolves 76, North Florida 71

North Alabama 57, Queens University Royals 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

Austin Peay 45, E. Kentucky 41

Stetson 70, Florida Gulf Coast 63

Jacksonville 86, West Georgia Wolves 77

Cent. Arkansas 67, North Alabama 56

Semifinals

Saturday, March 7

Austin Peay 68, Stetson 52

Jacksonville 67, Cent. Arkansas 58

Championship

Monday, March 9

Jacksonville vs. Austin Peay, 5 p.m.

Big 12 Conference

At T-Mobile Center

Kansas City, Mo.

First Round

Wednesday, March 4

Kansas St. 91, Cincinnati 66

BYU 76, Houston 66

Arizona St. 54, Arizona 51

Kansas 56, UCF 35

Second Round

Thursday, March 5

Kansas St. 58, Texas Tech 51

BYU 70, Utah 52

Arizona St. 77, Iowa St. 68

Colorado 55, Kansas 48

Quarterfinals

Friday, March 6

Kansas St. 74, Oklahoma St. 73

TCU 63, BYU 46

West Virginia 67, Arizona St. 54

Colorado 62, Baylor 53

Semifinals

Saturday, March 7

TCU 74, Kansas St. 62

West Virginia 48, Colorado 47

Championship

Sunday, March 8

West Virginia 62, TCU 53

Big East Conference

At Mohegan Sun Arena

Uncasville, Conn.

First Round

Friday, March 6

Georgetown 62, Butler 58

Providence 69, DePaul 55

St. John’s 53, Xavier 48

Quarterfinals

Saturday, March 7

UConn 84, Georgetown 39

Creighton 57, Marquette 44

Villanova 73, Providence 65

Seton Hall 63, St. John’s 61

Semifinals

Sunday, March 8

UConn 100, Creighton 51

Villanova 62, Seton Hall 48

Championship

Monday, March 9

UConn vs. Villanova, 7 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Weber St. 76, Portland St. 53

Montana 61, N. Arizona 60

Quarterfinals

Sunday, March 8

Idaho 66, Weber St. 52

Montana St. 78, Montana 57

Monday, March 9

Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.

N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

Idaho vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.

Montana St. vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 5 p.m.

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

SC-Upstate 60, Presbyterian 48

Quarterfinals

Thursday, March 5

High Point 71, SC-Upstate 53

Winthrop 64, Gardner-Webb 52

Radford 86, Charleston Southern 67

Longwood 72, UNC-Asheville 58

Semifinals

Saturday, March 7

High Point 79, Winthrop 63

Radford 81, Longwood 58

Championship

Sunday, March 8

High Point 71, Radford 67

Big Ten Conference

At Gainbridge Fieldhouse

Indianapolis, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

Indiana 72, Nebraska 69

Illinois 82, Wisconsin 70

Oregon 82, Purdue 64

Second Round

Thursday, March 5

Washington 76, Southern Cal 64

Ohio St. 83, Indiana 59

Illinois 71, Michigan St. 69

Oregon 73, Maryland 68

Quarterfinals

Friday, March 6

UCLA 78, Washington 60

Ohio St. 60, Minnesota 55

Iowa 64, Illinois 58

Michigan 80, Oregon 58

Semifinals

Saturday, March 7

UCLA 72, Ohio St. 62

Iowa 59, Michigan 42

Championship

Sunday, March 8

UCLA 96, Iowa 45

Big West Conference

At Lee’s Family Forum

Henderson, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

Cal St.-Fullerton vs. CS Northridge, 3 p.m.

UC Santa Barbara vs. UC Riverside, 5:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Hawaii vs. Cal St.-Fullerton-CS Northridge-winner, 3 p.m.

UC Davis vs. UC Santa Barbara-UC Riverside-winner, 5:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

UC Irvine vs. TBD, 3 p.m.

UC San Diego Tritons vs. TBD, 5:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6 p.m.

Coastal Athletic Conference

At CareFirst Arena

Washington, D.C.

First Round

Wednesday, March 11

Northeastern vs. UNC-Wilmington, 2 p.m.

Second Round

Thursday, March 12

William & Mary vs. NC A&T, Noon

Monmouth (NJ) vs. Northeastern-UNC-Wilmington-winner, 2:30 p.m.

Towson vs. Hofstra, 6 p.m.

Elon vs. Hampton, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Coll. of Charleston vs. William & Mary-NC A&T-winner, Noon

Stony Brook vs. TBD, 2:30 p.m.

Campbell vs. Towson-Hofstra-winner, 6 p.m.

Drexel vs. Elon-Hampton-winner, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 2 p.m.

TBD vs. TBD, 4:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 2 p.m.

Conference USA Conference

At Von Braun Center

Huntsville, Ala.

First Round

Tuesday, March 10

Delaware vs. Kennesaw St., 12:30 p.m.

Jacksonville St. vs. UTEP, 3 p.m.

Quarterfinals

Wednesday, March 11

Louisiana Tech vs. Delaware-Kennesaw St.-winner, 12:30 p.m.

FIU vs. Jacksonville St.-UTEP-winner, 3 p.m.

Thursday, March 12

Sam Houston St. vs. Liberty, 12:30 p.m.

Middle Tennessee vs. Missouri St., 3 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. Sam Houston St.-Liberty-winner, 6:30 p.m.

TBD vs. Middle Tennessee-Missouri St.-winner, 9 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 5:30 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Detroit 69, Milwaukee 67

Second Round

Wednesday, March 4

Cleveland St. 81, Oakland 80

Youngstown St. 76, Wright St. 60

IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72

Fort Wayne 73, Robert Morris 43

Green Bay 81, Detroit 57

Quarterfinals

Sunday, March 8

Fort Wayne 85, IU Indy Jaguars 49

Semifinals

Monday, March 9

Green Bay vs. Fort Wayne, Noon

Youngstown St. vs. Cleveland St., 2:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Green Bay-Fort Wayne-winner vs. Youngstown St.-Cleveland St.-winner, Noon

Ivy League Conference

At Newman Arena

Ithaca, N.Y.

Semifinals

Friday, March 13

Princeton vs. Brown, 4:30 p.m.

Columbia vs. Harvard, 7:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Princeton-Brown-winner vs. Columbia-Harvard-winner, 5:30 p.m.

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Manhattan 64, Marist 55

Sacred Heart 47, St. Peter’s 34

Quarterfinals

Friday, March 6

Quinnipiac 59, Manhattan 43

Fairfield 69, Sacred Heart 53

Saturday, March 7

Iona 59, Siena 50

Merrimack Warriors 62, Mount St. Mary’s 48

Semifinals

Sunday, March 8

Quinnipiac 63, Iona 62

Fairfield 65, Merrimack Warriors 48

Championship

Monday, March 9

Quinnipiac vs. Fairfield, 6 p.m.

Mid-American Conference

At Rocket Arena

Cleveland, Ohio

First Round

Wednesday, March 11

Miami (Ohio) vs. Kent St., 11 a.m.

Cent. Michigan vs. Ohio, 1:15 p.m.

Ball St. vs. Bowling Green, 3:30 p.m.

UMass vs. Toledo, 5:45 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Miami (Ohio)-Kent St.-winner vs. Cent. Michigan-Ohio-winner, 10 a.m.

Ball St.-Bowling Green-winner vs. UMass-Toledo-winner, 12:15 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 11 a.m.

Mid-Eastern Athletic Conference

At Norfolk Scope Arena

Norfolk, Va.

First Round

Wednesday, March 11

Howard vs. SC State, Noon

Md.-Eastern Shore vs. Delaware St., 2:30 p.m.

Thursday, March 12

Coppin St. vs. NC Central, Noon

Norfolk St. vs. Morgan St., 2:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Howard-SC State-winner vs. Coppin St.-NC Central-winner, Noon

Md.-Eastern Shore-Delaware St.-winner vs. Norfolk St.-Morgan St.-winner, 2:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 4 p.m.

Missouri Valley Conference

At Xtream Arena

Coralville, Iowa

First Round

Thursday, March 12

S. Illinois vs. Indiana St., 4:30 p.m.

UIC vs. Evanvilee, 7 p.m.

Drake vs. Valparaiso, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Murray St. vs. S. Illinois-Indiana St.-winner, 1 p.m.

N. Iowa vs. Bradley, 3:30 p.m.

Belmont vs. UIC-Evanvilee-winner, 7 p.m.

Illinois St. vs. Drake-Valparaiso-winner, 9:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. N. Iowa-Bradley-winner, 2:30 p.m.

TBD vs. TBD, 5 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 2 p.m.

Mountain West Conference

At Thomas & Mack Center

Las Vegas, Nev.

First Round

Saturday, March 7

Air Force 60, Wyoming 53

Boise St. 68, San Jose St. 51

Fresno St. 74, Nevada 57

Grand Canyon 75, Utah St. 58

Quarterfinals

Sunday, March 8

Air Force 83, San Diego St. 76

Boise St. 62, New Mexico 61

UNLV 79, Fresno St. 65

Colorado St. vs. Grand Canyon, 10:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Boise St. vs. Air Force, 8 p.m.

UNLV vs. Colorado St.-Grand Canyon-winner, 10:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Boise St.-Air Force-winner vs. TBD, 9:30 p.m.

Northeast Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 9

Mercyhurst Lakers vs. Stonehill Skyhawks, 6 p.m.

LIU Sharks vs. Chicago St., 7 p.m.

Wagner vs. Le Moyne Dolphins, 7 p.m.

Fairleigh Dickinson vs. St. Francis (Pa.), 7 p.m.

Semifinals

Thursday, March 12

TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.

TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.

Championship

Sunday, March 15

TBD Team-TBD Team-winner vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

SE Missouri 68, UALR 65

SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49

Quarterfinals

Thursday, March 5

SE Missouri 60, Morehead St. 55

Southern Indiana Screaming Eagles 72, SIU-Edwardsville 44

Semifinals

Friday, March 6

W. Illinois 74, SE Missouri 66

Lindenwood Lions 82, Southern Indiana Screaming Eagles 79

Championship

Saturday, March 7

W. Illinois 71, Lindenwood Lions 65

Patriot League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Saturday, March 7

Boston U. 69, American 58

Colgate 57, Bucknell 47

Quarterfinals

Monday, March 9

Army vs. Lafayette, 6 p.m.

Lehigh vs. Loyola (Md.), 6 p.m.

Holy Cross vs. Colgate, 6 p.m.

Navy vs. Boston U., 7 p.m.

Semifinals

Thursday, March 12

Navy-Boston U.-winner vs. Lehigh-Loyola (Md.)-winner, 1 p.m.

Holy Cross-Colgate-winner vs. Army-Lafayette-winner, 1 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, Noon

Southeastern Conference

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

First Round

Wednesday, March 4

Kentucky 94, Arkansas 64

Florida 86, Mississippi St. 68

Auburn 50, Texas A&M 49

Alabama 65, Missouri 48

Second Round

Thursday, March 5

Kentucky 76, Georgia 61

Oklahoma 82, Florida 64

Mississippi 73, Auburn 57

Alabama 76, Tennessee 64

Quarterfinals

Friday, March 6

South Carolina 87, Kentucky 64

LSU 112, Oklahoma 78

Mississippi 89, Vanderbilt 78

Texas 83, Alabama 60

Semifinals

Saturday, March 7

South Carolina 83, LSU 77

Texas 85, Mississippi 68

Championship

Sunday, March 8

Texas 78, South Carolina 61

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Thursday, March 5

Chattanooga 66, W. Carolina 47

ETSU 62, UNC-Greensboro 50

Samford 59, Wofford 57

Furman 66, Mercer 45

Semifinals

Friday, March 6

Chattanooga 76, Furman 65

Samford 57, ETSU 48

Championship

Sunday, March 8

Samford 72, Chattanooga 67

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Monday, March 9

Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon

Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.

Quarterfinals

Tuesday, March 10

Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon

Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.

Semifinals

Wednesday, March 11

McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.

Lamar vs. TBD, 2 p.m.

Championship

Thursday, March 12

Semifinal winners, 5 p.m.

Southwestern Athletic Conference

At Gateway Center Arena

College Park, Ga.

First Round

Monday, March 9

Texas Southern vs. Bethune-Cookman, 11 a.m.

MVSU vs. Prairie View, 5:30 p.m.

Second Round

Tuesday, March 10

Florida A&M vs. Texas Southern-Bethune-Cookman-winner, 11 a.m.

Ark.-Pine Bluff vs. MVSU-Prairie View-winner, 5:30 p.m.

Quarterfinals

Wednesday, March 11

Alabama A&M vs. TBD, 11 a.m.

Alcorn St. vs. TBD, 5:30 p.m.

Thursday, March 12

Southern U. vs. Jackson St., 11 a.m.

Alabama St. vs. Grambling St., 5:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. Southern U.-Jackson St.-winner, 11 a.m.

TBD vs. Alabama St.-Grambling St.-winner, 5:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 1 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Omaha 49, North Dakota 39

Quarterfinals

Thursday, March 5

S. Dakota St. 75, UMKC 61

N. Dakota St. 87, Omaha 37

Friday, March 6

St. Thomas Tommies 81, Oral Roberts 54

South Dakota 61, Denver 50

Semifinals

Saturday, March 7

N. Dakota St. 63, St. Thomas Tommies 51

S. Dakota St. 74, South Dakota 59

Championship

Sunday, March 8

S. Dakota St. 64, N. Dakota St. 51

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

South Alabama 68, Appalachian St. 57

Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66

Second Round

Wednesday, March 4

South Alabama 80, Coastal Carolina 70

Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63

Third Round

Thursday, March 5

South Alabama 69, Texas St. 59

Louisiana-Monroe 89, Southern Miss. 72

Fourth Round

Friday, March 6

South Alabama 73, Marshall 58

Louisiana-Monroe 68, Old Dominion 67

Quarterfinals

Saturday, March 7

James Madison 79, South Alabama 54

Arkansas St. 76, Louisiana-Monroe 68

Semifinals

Sunday, March 8

James Madison 81, Georgia Southern 53

Troy 83, Arkansas St. 73

Championship

Monday, March 9

Troy vs. James Madison, 2 p.m.

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Washington St. 80, Seattle 58

San Diego 66, Saint Mary’s (Cal.) 62

Second Round

Friday, March 6

Washington St. 82, Pacific 76

San Francisco 61, San Diego 52

Third Round

Saturday, March 7

Portland 72, Washington St. 62

San Francisco 86, Pepperdine 69

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. 60, Portland 50

Santa Clara 87, San Francisco 69

Semifinals

Monday, March 9

Loyola Marymount vs. Oregon St., 3 p.m.

Gonzaga vs. Santa Clara, 5:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Loyola Marymount-Oregon St.-winner vs. Gonzaga-Santa Clara-winner, 4 p.m.

Western Athletic Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

Texas-Arlington vs. Utah Tech Trailblazers, 6 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Utah Valley St. vs. Tarleton State Texans, 3 p.m.

S. Utah vs. Texas-Arlington-Utah Tech Trailblazers-winner, 5:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Cal Baptist vs. Utah Valley St.-Tarleton State Texans-winner, 3 p.m.

Abilene Christian vs. TBD, 5:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 3:30 p.m.

