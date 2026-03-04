Women’s Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Thursday, March 5
Vermont vs. Albany (NY), 6 p.m.
Maine vs. New Hampshire, 6 p.m.
Binghamton vs. Bryant, 6:07 p.m.
UMBC vs. NJIT, 6:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Maine-New Hampshire-winner vs. UMBC-NJIT-winner, 1 p.m.
Vermont-Albany (NY)-winner vs. Binghamton-Bryant-winner, 1 p.m.
Championship
Friday, March 13
Semifinal winners, 5 p.m.
Atlantic 10 Conference
At Henrico Sports & Events Center
Glen Allen, Va.
First Round
Wednesday, March 4
Duquesne 60, VCU 52
Saint Louis 68, Fordham 60
Second Round
Thursday, March 5
Loyola Chicago vs. St. Bonaventure, 11 a.m.
Saint Joseph’s vs. Duquesne, 1:30 p.m.
Dayton vs. George Washington, 5 p.m.
La Salle vs. Saint Louis, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Rhode Island vs. Loyola Chicago-St. Bonaventure-winner, 11 a.m.
Davidson vs. Saint Joseph’s-Duquesne-winner, 1:30 p.m.
George Mason vs. Dayton-George Washington-winner, 5 p.m.
Richmond vs. La Salle-Saint Louis-winner, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 11 a.m.
TBD vs. TBD, 1:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 4 p.m.
Atlantic Coast Conference
At Gas South Arena
Duluth, Ga.
First Round
Wednesday, March 4
Miami 83, Stanford 76
California 75, Wake Forest 52
Georgia Tech 72, Florida St. 60
Second Round
Thursday, March 5
Virginia vs. Clemson, 11 a.m.
Notre Dame vs. Miami, 1:30 p.m.
Syracuse vs. California, 5 p.m.
Virginia Tech vs. Georgia Tech, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Duke vs. Virginia-Clemson-winner, 11 a.m.
NC State vs. Notre Dame-Miami-winner, 1:30 p.m.
Louisville vs. Syracuse-California-winner, 5 p.m.
North Carolina vs. Virginia Tech-Georgia Tech-winner, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, Noon
TBD vs. TBD, 2:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 1 p.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Austin Peay 63, Lipscomb 56
Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28
West Georgia Wolves 76, North Florida 71
North Alabama 57, Queens University Royals 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
E. Kentucky vs. Austin Peay, Noon
Stetson vs. Florida Gulf Coast, 2:30 p.m.
Jacksonville vs. West Georgia Wolves, 5 p.m.
Cent. Arkansas vs. North Alabama, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
E. Kentucky-Austin Peay-winner vs. Stetson-Florida Gulf Coast-winner, 11 a.m.
Jacksonville-West Georgia Wolves-winner vs. Cent. Arkansas-North Alabama-winner, 1:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 5 p.m.
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Wednesday, March 4
Kansas St. 91, Cincinnati 66
BYU 76, Houston 66
Arizona St. 54, Arizona 51
Kansas vs. UCF, 9 p.m.
Second Round
Thursday, March 5
Texas Tech vs. Kansas St., Noon
Utah vs. BYU, 2:30 p.m.
Iowa St. vs. Arizona St., 6:30 p.m.
Colorado vs. Kansas-UCF-winner, 9 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Oklahoma St. vs. Texas Tech-Kansas St.-winner, Noon
TCU vs. Utah-BYU-winner, 2:30 p.m.
West Virginia vs. Iowa St.-Arizona St.-winner, 6:30 p.m.
Baylor vs. TBD, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 4 p.m.
TBD vs. TBD, 6:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 5 p.m.
Big East Conference
At Mohegan Sun Arena
Uncasville, Conn.
First Round
Friday, March 6
Georgetown vs. Butler, 11 a.m.
Providence vs. DePaul, 1:30 p.m.
St. John’s vs. Xavier, 4 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
UConn vs. Georgetown-Butler-winner, Noon
Marquette vs. Creighton, 2:30 p.m.
Villanova vs. Providence-DePaul-winner, 7 p.m.
Seton Hall vs. St. John’s-Xavier-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Marquette-Creighton-winner, 2:30 p.m.
TBD vs. TBD, 5 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Weber St. vs. Portland St., 2 p.m.
N. Arizona vs. Montana, 4:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Idaho vs. Weber St.-Portland St.-winner, 2 p.m.
Montana St. vs. N. Arizona-Montana-winner, 4:30 p.m.
Monday, March 9
Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.
N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
TBD vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.
TBD vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
SC-Upstate 60, Presbyterian 48
Quarterfinals
Thursday, March 5
High Point vs. SC-Upstate, 11:30 a.m.
Gardner-Webb vs. Winthrop, 2 p.m.
Radford vs. Charleston Southern, 6 p.m.
Longwood vs. UNC-Asheville, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
High Point-SC-Upstate-winner vs. Gardner-Webb-Winthrop-winner, 6 p.m.
Radford-Charleston Southern-winner vs. Longwood-UNC-Asheville-winner, 8:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 6 p.m.
Big Ten Conference
At Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
Indiana 72, Nebraska 69
Illinois 82, Wisconsin 70
Oregon 82, Purdue 64
Second Round
Thursday, March 5
Washington vs. Southern Cal, Noon
Ohio St. vs. Indiana, 2:30 p.m.
Michigan St. vs. Illinois, 6:30 p.m.
Maryland vs. Oregon, 9 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
UCLA vs. Washington-Southern Cal-winner, Noon
Minnesota vs. Ohio St.-Indiana-winner, 2:30 p.m.
Iowa vs. Michigan St.-Illinois-winner, 6:30 p.m.
Michigan vs. Maryland-Oregon-winner, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 2 p.m.
TBD vs. TBD, 4:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 2:15 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Detroit 69, Milwaukee 67
Second Round
Wednesday, March 4
Cleveland St. 81, Oakland 80
Youngstown St. 76, Wright St. 60
IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72
Fort Wayne 73, Robert Morris 43
Green Bay 81, Detroit 57
Quarterfinals
Sunday, March 8
TBD Team vs. TBD Team, 1 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
TBD Team vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon
TBD Team vs. TBD Team, 2:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
TBD vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Manhattan vs. Marist, Noon
Sacred Heart vs. St. Peter’s, 2:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Quinnipiac vs. Manhattan-Marist-winner, Noon
Fairfield vs. Sacred Heart-St. Peter’s-winner, 2:30 p.m.
Saturday, March 7
Iona vs. Siena, Noon
Merrimack Warriors vs. Mount St. Mary’s, 2:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Iona-Siena-winner, Noon
TBD vs. Merrimack Warriors-Mount St. Mary’s-winner, 2:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 6 p.m.
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
SE Missouri 68, UALR 65
SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49
Quarterfinals
Thursday, March 5
Morehead St. vs. SE Missouri, 1:30 p.m.
Southern Indiana Screaming Eagles vs. SIU-Edwardsville, 4 p.m.
Semifinals
Friday, March 6
W. Illinois vs. Morehead St.-SE Missouri-winner, 2 p.m.
Lindenwood Lions vs. Southern Indiana Screaming Eagles-SIU-Edwardsville-winner, 4:30 p.m.
Championship
Saturday, March 7
Semifinal winners, 4 p.m.
Southeastern Conference
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
First Round
Wednesday, March 4
Kentucky 94, Arkansas 64
Florida 86, Mississippi St. 68
Auburn 50, Texas A&M 49
Alabama 65, Missouri 48
Second Round
Thursday, March 5
Georgia vs. Kentucky, 11 a.m.
Oklahoma vs. Florida, 1:30 p.m.
Mississippi vs. Auburn, 6 p.m.
Tennessee vs. Alabama, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
South Carolina vs. Georgia-Kentucky-winner, Noon
LSU vs. Oklahoma-Florida-winner, 2:30 p.m.
Vanderbilt vs. Mississippi-Auburn-winner, 6 p.m.
Texas vs. Tennessee-Alabama-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 4:30 p.m.
TBD vs. TBD, 7 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 3 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Thursday, March 5
Chattanooga vs. W. Carolina, 11 a.m.
ETSU vs. UNC-Greensboro, 1:15 p.m.
Wofford vs. Samford, 3:30 p.m.
Furman vs. Mercer, 5:45 p.m.
Semifinals
Friday, March 6
Chattanooga-W. Carolina-winner vs. Furman-Mercer-winner, 11 a.m.
ETSU-UNC-Greensboro-winner vs. Wofford-Samford-winner, 1:15 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, Noon
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Monday, March 9
Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon
Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.
Quarterfinals
Tuesday, March 10
Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon
Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.
Semifinals
Wednesday, March 11
McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.
Lamar vs. TBD, 2 p.m.
Championship
Thursday, March 12
Semifinal winners, 5 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Omaha 49, North Dakota 39
Quarterfinals
Thursday, March 5
S. Dakota St. vs. UMKC, 1 p.m.
N. Dakota St. vs. Omaha, 3:30 p.m.
Friday, March 6
Oral Roberts vs. St. Thomas Tommies, 1 p.m.
South Dakota vs. Denver, 3:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St.-Omaha-winner vs. Oral Roberts-St. Thomas Tommies-winner, 1 p.m.
S. Dakota St.-UMKC-winner vs. South Dakota-Denver-winner, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 4 p.m.
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
South Alabama 68, Appalachian St. 57
Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66
Second Round
Wednesday, March 4
South Alabama 80, Coastal Carolina 70
Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63
Third Round
Thursday, March 5
Texas St. vs. South Alabama, 12:30 p.m.
Southern Miss. vs. Louisiana-Monroe, 3 p.m.
Fourth Round
Friday, March 6
Marshall vs. Texas St.-South Alabama-winner, 12:30 p.m.
Old Dominion vs. Southern Miss.-Louisiana-Monroe-winner, 3 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
James Madison vs. TBD, 1 p.m.
Arkansas St. vs. TBD, 3:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Georgia Southern vs. TBD, 12:30 p.m.
Troy vs. TBD, 3 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 2 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Washington St. vs. Seattle, 3 p.m.
Saint Mary’s (Cal.) vs. San Diego, 5:30 p.m.
Second Round
Friday, March 6
Pacific vs. Washington St.-Seattle-winner, 3 p.m.
San Francisco vs. Saint Mary’s (Cal.)-San Diego-winner, 5:30 p.m.
Third Round
Saturday, March 7
Portland vs. TBD, 3 p.m.
Pepperdine vs. TBD, 5:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. vs. TBD, 2:30 p.m.
Santa Clara vs. TBD, 5 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Loyola Marymount vs. TBD, 3 p.m.
Gonzaga vs. TBD, 5:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 4 p.m.
