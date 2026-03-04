Live Radio
Women’s Conference Tournament Glances

The Associated Press

March 4, 2026, 10:25 PM

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Thursday, March 5

Vermont vs. Albany (NY), 6 p.m.

Maine vs. New Hampshire, 6 p.m.

Binghamton vs. Bryant, 6:07 p.m.

UMBC vs. NJIT, 6:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Maine-New Hampshire-winner vs. UMBC-NJIT-winner, 1 p.m.

Vermont-Albany (NY)-winner vs. Binghamton-Bryant-winner, 1 p.m.

Championship

Friday, March 13

Semifinal winners, 5 p.m.

Atlantic 10 Conference

At Henrico Sports & Events Center

Glen Allen, Va.

First Round

Wednesday, March 4

Duquesne 60, VCU 52

Saint Louis 68, Fordham 60

Second Round

Thursday, March 5

Loyola Chicago vs. St. Bonaventure, 11 a.m.

Saint Joseph’s vs. Duquesne, 1:30 p.m.

Dayton vs. George Washington, 5 p.m.

La Salle vs. Saint Louis, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Rhode Island vs. Loyola Chicago-St. Bonaventure-winner, 11 a.m.

Davidson vs. Saint Joseph’s-Duquesne-winner, 1:30 p.m.

George Mason vs. Dayton-George Washington-winner, 5 p.m.

Richmond vs. La Salle-Saint Louis-winner, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 11 a.m.

TBD vs. TBD, 1:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 4 p.m.

Atlantic Coast Conference

At Gas South Arena

Duluth, Ga.

First Round

Wednesday, March 4

Miami 83, Stanford 76

California 75, Wake Forest 52

Georgia Tech 72, Florida St. 60

Second Round

Thursday, March 5

Virginia vs. Clemson, 11 a.m.

Notre Dame vs. Miami, 1:30 p.m.

Syracuse vs. California, 5 p.m.

Virginia Tech vs. Georgia Tech, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Duke vs. Virginia-Clemson-winner, 11 a.m.

NC State vs. Notre Dame-Miami-winner, 1:30 p.m.

Louisville vs. Syracuse-California-winner, 5 p.m.

North Carolina vs. Virginia Tech-Georgia Tech-winner, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, Noon

TBD vs. TBD, 2:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 1 p.m.

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Austin Peay 63, Lipscomb 56

Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28

West Georgia Wolves 76, North Florida 71

North Alabama 57, Queens University Royals 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

E. Kentucky vs. Austin Peay, Noon

Stetson vs. Florida Gulf Coast, 2:30 p.m.

Jacksonville vs. West Georgia Wolves, 5 p.m.

Cent. Arkansas vs. North Alabama, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

E. Kentucky-Austin Peay-winner vs. Stetson-Florida Gulf Coast-winner, 11 a.m.

Jacksonville-West Georgia Wolves-winner vs. Cent. Arkansas-North Alabama-winner, 1:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 5 p.m.

Big 12 Conference

At T-Mobile Center

Kansas City, Mo.

First Round

Wednesday, March 4

Kansas St. 91, Cincinnati 66

BYU 76, Houston 66

Arizona St. 54, Arizona 51

Kansas vs. UCF, 9 p.m.

Second Round

Thursday, March 5

Texas Tech vs. Kansas St., Noon

Utah vs. BYU, 2:30 p.m.

Iowa St. vs. Arizona St., 6:30 p.m.

Colorado vs. Kansas-UCF-winner, 9 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Oklahoma St. vs. Texas Tech-Kansas St.-winner, Noon

TCU vs. Utah-BYU-winner, 2:30 p.m.

West Virginia vs. Iowa St.-Arizona St.-winner, 6:30 p.m.

Baylor vs. TBD, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 4 p.m.

TBD vs. TBD, 6:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 5 p.m.

Big East Conference

At Mohegan Sun Arena

Uncasville, Conn.

First Round

Friday, March 6

Georgetown vs. Butler, 11 a.m.

Providence vs. DePaul, 1:30 p.m.

St. John’s vs. Xavier, 4 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

UConn vs. Georgetown-Butler-winner, Noon

Marquette vs. Creighton, 2:30 p.m.

Villanova vs. Providence-DePaul-winner, 7 p.m.

Seton Hall vs. St. John’s-Xavier-winner, 9:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

TBD vs. Marquette-Creighton-winner, 2:30 p.m.

TBD vs. TBD, 5 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 7 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Weber St. vs. Portland St., 2 p.m.

N. Arizona vs. Montana, 4:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Idaho vs. Weber St.-Portland St.-winner, 2 p.m.

Montana St. vs. N. Arizona-Montana-winner, 4:30 p.m.

Monday, March 9

Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.

N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

TBD vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.

TBD vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 5 p.m.

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

SC-Upstate 60, Presbyterian 48

Quarterfinals

Thursday, March 5

High Point vs. SC-Upstate, 11:30 a.m.

Gardner-Webb vs. Winthrop, 2 p.m.

Radford vs. Charleston Southern, 6 p.m.

Longwood vs. UNC-Asheville, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

High Point-SC-Upstate-winner vs. Gardner-Webb-Winthrop-winner, 6 p.m.

Radford-Charleston Southern-winner vs. Longwood-UNC-Asheville-winner, 8:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 6 p.m.

Big Ten Conference

At Gainbridge Fieldhouse

Indianapolis, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

Indiana 72, Nebraska 69

Illinois 82, Wisconsin 70

Oregon 82, Purdue 64

Second Round

Thursday, March 5

Washington vs. Southern Cal, Noon

Ohio St. vs. Indiana, 2:30 p.m.

Michigan St. vs. Illinois, 6:30 p.m.

Maryland vs. Oregon, 9 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

UCLA vs. Washington-Southern Cal-winner, Noon

Minnesota vs. Ohio St.-Indiana-winner, 2:30 p.m.

Iowa vs. Michigan St.-Illinois-winner, 6:30 p.m.

Michigan vs. Maryland-Oregon-winner, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 2 p.m.

TBD vs. TBD, 4:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 2:15 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Detroit 69, Milwaukee 67

Second Round

Wednesday, March 4

Cleveland St. 81, Oakland 80

Youngstown St. 76, Wright St. 60

IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72

Fort Wayne 73, Robert Morris 43

Green Bay 81, Detroit 57

Quarterfinals

Sunday, March 8

TBD Team vs. TBD Team, 1 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

TBD Team vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon

TBD Team vs. TBD Team, 2:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

TBD vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Manhattan vs. Marist, Noon

Sacred Heart vs. St. Peter’s, 2:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Quinnipiac vs. Manhattan-Marist-winner, Noon

Fairfield vs. Sacred Heart-St. Peter’s-winner, 2:30 p.m.

Saturday, March 7

Iona vs. Siena, Noon

Merrimack Warriors vs. Mount St. Mary’s, 2:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

TBD vs. Iona-Siena-winner, Noon

TBD vs. Merrimack Warriors-Mount St. Mary’s-winner, 2:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 6 p.m.

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

SE Missouri 68, UALR 65

SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49

Quarterfinals

Thursday, March 5

Morehead St. vs. SE Missouri, 1:30 p.m.

Southern Indiana Screaming Eagles vs. SIU-Edwardsville, 4 p.m.

Semifinals

Friday, March 6

W. Illinois vs. Morehead St.-SE Missouri-winner, 2 p.m.

Lindenwood Lions vs. Southern Indiana Screaming Eagles-SIU-Edwardsville-winner, 4:30 p.m.

Championship

Saturday, March 7

Semifinal winners, 4 p.m.

Southeastern Conference

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

First Round

Wednesday, March 4

Kentucky 94, Arkansas 64

Florida 86, Mississippi St. 68

Auburn 50, Texas A&M 49

Alabama 65, Missouri 48

Second Round

Thursday, March 5

Georgia vs. Kentucky, 11 a.m.

Oklahoma vs. Florida, 1:30 p.m.

Mississippi vs. Auburn, 6 p.m.

Tennessee vs. Alabama, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

South Carolina vs. Georgia-Kentucky-winner, Noon

LSU vs. Oklahoma-Florida-winner, 2:30 p.m.

Vanderbilt vs. Mississippi-Auburn-winner, 6 p.m.

Texas vs. Tennessee-Alabama-winner, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 4:30 p.m.

TBD vs. TBD, 7 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 3 p.m.

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Thursday, March 5

Chattanooga vs. W. Carolina, 11 a.m.

ETSU vs. UNC-Greensboro, 1:15 p.m.

Wofford vs. Samford, 3:30 p.m.

Furman vs. Mercer, 5:45 p.m.

Semifinals

Friday, March 6

Chattanooga-W. Carolina-winner vs. Furman-Mercer-winner, 11 a.m.

ETSU-UNC-Greensboro-winner vs. Wofford-Samford-winner, 1:15 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, Noon

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Monday, March 9

Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon

Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.

Quarterfinals

Tuesday, March 10

Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon

Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.

Semifinals

Wednesday, March 11

McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.

Lamar vs. TBD, 2 p.m.

Championship

Thursday, March 12

Semifinal winners, 5 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Omaha 49, North Dakota 39

Quarterfinals

Thursday, March 5

S. Dakota St. vs. UMKC, 1 p.m.

N. Dakota St. vs. Omaha, 3:30 p.m.

Friday, March 6

Oral Roberts vs. St. Thomas Tommies, 1 p.m.

South Dakota vs. Denver, 3:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

N. Dakota St.-Omaha-winner vs. Oral Roberts-St. Thomas Tommies-winner, 1 p.m.

S. Dakota St.-UMKC-winner vs. South Dakota-Denver-winner, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 4 p.m.

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

South Alabama 68, Appalachian St. 57

Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66

Second Round

Wednesday, March 4

South Alabama 80, Coastal Carolina 70

Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63

Third Round

Thursday, March 5

Texas St. vs. South Alabama, 12:30 p.m.

Southern Miss. vs. Louisiana-Monroe, 3 p.m.

Fourth Round

Friday, March 6

Marshall vs. Texas St.-South Alabama-winner, 12:30 p.m.

Old Dominion vs. Southern Miss.-Louisiana-Monroe-winner, 3 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

James Madison vs. TBD, 1 p.m.

Arkansas St. vs. TBD, 3:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

Georgia Southern vs. TBD, 12:30 p.m.

Troy vs. TBD, 3 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 2 p.m.

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Washington St. vs. Seattle, 3 p.m.

Saint Mary’s (Cal.) vs. San Diego, 5:30 p.m.

Second Round

Friday, March 6

Pacific vs. Washington St.-Seattle-winner, 3 p.m.

San Francisco vs. Saint Mary’s (Cal.)-San Diego-winner, 5:30 p.m.

Third Round

Saturday, March 7

Portland vs. TBD, 3 p.m.

Pepperdine vs. TBD, 5:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. vs. TBD, 2:30 p.m.

Santa Clara vs. TBD, 5 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Loyola Marymount vs. TBD, 3 p.m.

Gonzaga vs. TBD, 5:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 4 p.m.

