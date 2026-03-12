Women’s Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Thursday, March 5
Vermont 55, Albany (NY) 40
Maine 77, New Hampshire 58
Binghamton 45, Bryant 44
UMBC 66, NJIT 65
Semifinals
Monday, March 9
Maine 60, Binghamton 56
Vermont 68, UMBC 65
Championship
Friday, March 13
Vermont vs. Maine, 5 p.m.
American Conference
At Legacy Arena at BJCC
Birmingham, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
FAU 74, Charlotte 70
Temple 86, Tulane 77
Second Round
Wednesday, March 11
North Texas 80, FAU 57
UTSA 59, Temple 51
Quarterfinals
Thursday, March 12
North Texas 76, Tulsa 73
UTSA 62, South Florida 51
Semifinals
Friday, March 13
Rice vs. North Texas, 7 p.m.
East Carolina vs. UTSA, 9:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Rice-North Texas-winner vs. East Carolina-UTSA-winner, 9:30 p.m.
Atlantic 10 Conference
At Henrico Sports & Events Center
Glen Allen, Va.
First Round
Wednesday, March 4
Duquesne 60, VCU 52
Saint Louis 68, Fordham 60
Second Round
Thursday, March 5
Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59
Saint Joseph’s 66, Duquesne 45
Dayton 62, George Washington 54
La Salle 59, Saint Louis 51
Quarterfinals
Friday, March 6
Rhode Island 71, Loyola Chicago 64
Davidson 64, Saint Joseph’s 59
George Mason 87, Dayton 85
Richmond 70, La Salle 51
Semifinals
Saturday, March 7
Rhode Island 55, Davidson 46
George Mason 60, Richmond 45
Championship
Sunday, March 8
Rhode Island 53, George Mason 51
Atlantic Coast Conference
At Gas South Arena
Duluth, Ga.
First Round
Wednesday, March 4
Miami 83, Stanford 76
California 75, Wake Forest 52
Georgia Tech 72, Florida St. 60
Second Round
Thursday, March 5
Clemson 63, Virginia 50
Notre Dame 69, Miami 54
Syracuse 70, California 59
Virginia Tech 62, Georgia Tech 54
Quarterfinals
Friday, March 6
Duke 60, Clemson 46
Notre Dame 81, NC State 63
Louisville 87, Syracuse 61
North Carolina 85, Virginia Tech 68
Semifinals
Saturday, March 7
Duke 65, Notre Dame 63
Louisville 65, North Carolina 57
Championship
Sunday, March 8
Duke 70, Louisville 65
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Austin Peay 63, Lipscomb 56
Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28
West Georgia Wolves 76, North Florida 71
North Alabama 57, Queens University Royals 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Austin Peay 45, E. Kentucky 41
Stetson 70, Florida Gulf Coast 63
Jacksonville 86, West Georgia Wolves 77
Cent. Arkansas 67, North Alabama 56
Semifinals
Saturday, March 7
Austin Peay 68, Stetson 52
Jacksonville 67, Cent. Arkansas 58
Championship
Monday, March 9
Jacksonville 66, Austin Peay 63
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Wednesday, March 4
Kansas St. 91, Cincinnati 66
BYU 76, Houston 66
Arizona St. 54, Arizona 51
Kansas 56, UCF 35
Second Round
Thursday, March 5
Kansas St. 58, Texas Tech 51
BYU 70, Utah 52
Arizona St. 77, Iowa St. 68
Colorado 55, Kansas 48
Quarterfinals
Friday, March 6
Kansas St. 74, Oklahoma St. 73
TCU 63, BYU 46
West Virginia 67, Arizona St. 54
Colorado 62, Baylor 53
Semifinals
Saturday, March 7
TCU 74, Kansas St. 62
West Virginia 48, Colorado 47
Championship
Sunday, March 8
West Virginia 62, TCU 53
Big East Conference
At Mohegan Sun Arena
Uncasville, Conn.
First Round
Friday, March 6
Georgetown 62, Butler 58
Providence 69, DePaul 55
St. John’s 53, Xavier 48
Quarterfinals
Saturday, March 7
UConn 84, Georgetown 39
Creighton 57, Marquette 44
Villanova 73, Providence 65
Seton Hall 63, St. John’s 61
Semifinals
Sunday, March 8
UConn 100, Creighton 51
Villanova 62, Seton Hall 48
Championship
Monday, March 9
UConn 90, Villanova 51
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Weber St. 76, Portland St. 53
Montana 61, N. Arizona 60
Quarterfinals
Sunday, March 8
Idaho 66, Weber St. 52
Montana St. 78, Montana 57
Monday, March 9
Sacramento St. 62, Idaho St. 53
E. Washington 55, N. Colorado 53
Semifinals
Tuesday, March 10
Idaho 59, Sacramento St. 51
Montana St. 79, E. Washington 77
Championship
Wednesday, March 11
Idaho 60, Montana St. 57
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
SC-Upstate 60, Presbyterian 48
Quarterfinals
Thursday, March 5
High Point 71, SC-Upstate 53
Winthrop 64, Gardner-Webb 52
Radford 86, Charleston Southern 67
Longwood 72, UNC-Asheville 58
Semifinals
Saturday, March 7
High Point 79, Winthrop 63
Radford 81, Longwood 58
Championship
Sunday, March 8
High Point 71, Radford 67
Big Ten Conference
At Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
Indiana 72, Nebraska 69
Illinois 82, Wisconsin 70
Oregon 82, Purdue 64
Second Round
Thursday, March 5
Washington 76, Southern Cal 64
Ohio St. 83, Indiana 59
Illinois 71, Michigan St. 69
Oregon 73, Maryland 68
Quarterfinals
Friday, March 6
UCLA 78, Washington 60
Ohio St. 60, Minnesota 55
Iowa 64, Illinois 58
Michigan 80, Oregon 58
Semifinals
Saturday, March 7
UCLA 72, Ohio St. 62
Iowa 59, Michigan 42
Championship
Sunday, March 8
UCLA 96, Iowa 45
Big West Conference
At Lee’s Family Forum
Henderson, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Cal St.-Fullerton 80, CS Northridge 65
UC Riverside 58, UC Santa Barbara 53
Quarterfinals
Thursday, March 12
Hawaii 72, Cal St.-Fullerton 61
UC Davis 70, UC Riverside 59
Semifinals
Friday, March 13
UC Irvine vs. Hawaii, 3 p.m.
UC San Diego Tritons vs. UC Davis, 5:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
UC Irvine-Hawaii-winner vs. UC San Diego Tritons-UC Davis-winner, 6 p.m.
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Wednesday, March 11
UNC-Wilmington 51, Northeastern 50
Second Round
Thursday, March 12
William & Mary 61, NC A&T 58
Monmouth (NJ) 72, UNC-Wilmington 61
Hofstra 72, Towson 71
Elon 67, Hampton 62
Quarterfinals
Friday, March 13
Coll. of Charleston vs. William & Mary, Noon
Stony Brook vs. Monmouth (NJ), 2:30 p.m.
Campbell vs. Hofstra, 6 p.m.
Drexel vs. Elon, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
Coll. of Charleston-William & Mary-winner vs. Stony Brook-Monmouth (NJ)-winner, 2 p.m.
Campbell-Hofstra-winner vs. Drexel-Elon-winner, 4:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 2 p.m.
Conference USA Conference
At Von Braun Center
Huntsville, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
Delaware 66, Kennesaw St. 47
Jacksonville St. 82, UTEP 77
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Louisiana Tech 72, Delaware 43
FIU 76, Jacksonville St. 66
Thursday, March 12
Liberty 89, Sam Houston St. 57
Missouri St. 69, Middle Tennessee 66
Semifinals
Friday, March 13
Louisiana Tech vs. Liberty, 6:30 p.m.
FIU vs. Missouri St., 9 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Louisiana Tech-Liberty-winner vs. FIU-Missouri St.-winner, 5:30 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Detroit 69, Milwaukee 67
Second Round
Wednesday, March 4
Cleveland St. 81, Oakland 80
Youngstown St. 76, Wright St. 60
IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72
Fort Wayne 73, Robert Morris 43
Green Bay 81, Detroit 57
Quarterfinals
Sunday, March 8
Fort Wayne 85, IU Indy Jaguars 49
Semifinals
Monday, March 9
Green Bay 73, Fort Wayne 48
Youngstown St. 60, Cleveland St. 55
Championship
Tuesday, March 10
Green Bay 57, Youngstown St. 49
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Friday, March 13
Princeton vs. Brown, 4:30 p.m.
Columbia vs. Harvard, 7:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Princeton-Brown-winner vs. Columbia-Harvard-winner, 5:30 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Manhattan 64, Marist 55
Sacred Heart 47, St. Peter’s 34
Quarterfinals
Friday, March 6
Quinnipiac 59, Manhattan 43
Fairfield 69, Sacred Heart 53
Saturday, March 7
Iona 59, Siena 50
Merrimack Warriors 62, Mount St. Mary’s 48
Semifinals
Sunday, March 8
Quinnipiac 63, Iona 62
Fairfield 65, Merrimack Warriors 48
Championship
Monday, March 9
Fairfield 51, Quinnipiac 44
Mid-American Conference
At Rocket Arena
Cleveland, Ohio
First Round
Wednesday, March 11
Miami (Ohio) 65, Kent St. 58
Ohio 89, Cent. Michigan 88
Ball St. 75, Bowling Green 63
Toledo 67, UMass 56
Semifinals
Friday, March 13
Miami (Ohio) vs. Ohio, 10 a.m.
Ball St. vs. Toledo, 12:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Miami (Ohio)-Ohio-winner vs. Ball St.-Toledo-winner, 11 a.m.
Mid-Eastern Athletic Conference
At Norfolk Scope Arena
Norfolk, Va.
First Round
Wednesday, March 11
Howard 75, SC State 43
Md.-Eastern Shore 55, Delaware St. 48
Thursday, March 12
Coppin St. 70, NC Central 52
Norfolk St. 69, Morgan St. 43
Semifinals
Friday, March 13
Howard vs. Coppin St., Noon
Md.-Eastern Shore vs. Norfolk St., 2:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Howard-Coppin St.-winner vs. Md.-Eastern Shore-Norfolk St.-winner, 4 p.m.
Missouri Valley Conference
At Xtream Arena
Coralville, Iowa
First Round
Thursday, March 12
Indiana St. 81, S. Illinois 69
Evanvilee 76, UIC 71
Drake 81, Valparaiso 55
Quarterfinals
Friday, March 13
Murray St. vs. Indiana St., 1 p.m.
N. Iowa vs. Bradley, 3:30 p.m.
Belmont vs. Evanvilee, 7 p.m.
Illinois St. vs. Drake, 9:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
Murray St.-Indiana St.-winner vs. N. Iowa-Bradley-winner, 2:30 p.m.
Belmont-Evanvilee-winner vs. Illinois St.-Drake-winner, 5 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 2 p.m.
Mountain West Conference
At Thomas & Mack Center
Las Vegas, Nev.
First Round
Saturday, March 7
Air Force 60, Wyoming 53
Boise St. 68, San Jose St. 51
Fresno St. 74, Nevada 57
Grand Canyon 75, Utah St. 58
Quarterfinals
Sunday, March 8
Air Force 83, San Diego St. 76
Boise St. 62, New Mexico 61
UNLV 79, Fresno St. 65
Colorado St. 61, Grand Canyon 59
Semifinals
Monday, March 9
Air Force 68, Boise St. 66
Colorado St. 66, UNLV 59
Championship
Tuesday, March 10
Colorado St. 56, Air Force 42
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 9
Mercyhurst Lakers 70, Stonehill Skyhawks 64
LIU Sharks 99, Chicago St. 77
Le Moyne Dolphins 54, Wagner 47
Fairleigh Dickinson 81, St. Francis (Pa.) 56
Semifinals
Thursday, March 12
LIU Sharks 82, Mercyhurst Lakers 64
Fairleigh Dickinson 71, Le Moyne Dolphins 51
Championship
Sunday, March 15
Fairleigh Dickinson vs. LIU Sharks, Noon
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
SE Missouri 68, UALR 65
SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49
Quarterfinals
Thursday, March 5
SE Missouri 60, Morehead St. 55
Southern Indiana Screaming Eagles 72, SIU-Edwardsville 44
Semifinals
Friday, March 6
W. Illinois 74, SE Missouri 66
Lindenwood Lions 82, Southern Indiana Screaming Eagles 79
Championship
Saturday, March 7
W. Illinois 71, Lindenwood Lions 65
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
Boston U. 69, American 58
Colgate 57, Bucknell 47
Quarterfinals
Monday, March 9
Army 65, Lafayette 57
Lehigh 68, Loyola (Md.) 54
Holy Cross 72, Colgate 36
Navy 76, Boston U. 66
Semifinals
Thursday, March 12
Holy Cross 61, Army 55
Lehigh 81, Navy 76
Championship
Sunday, March 15
Holy Cross vs. Lehigh, Noon
Southeastern Conference
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
First Round
Wednesday, March 4
Kentucky 94, Arkansas 64
Florida 86, Mississippi St. 68
Auburn 50, Texas A&M 49
Alabama 65, Missouri 48
Second Round
Thursday, March 5
Kentucky 76, Georgia 61
Oklahoma 82, Florida 64
Mississippi 73, Auburn 57
Alabama 76, Tennessee 64
Quarterfinals
Friday, March 6
South Carolina 87, Kentucky 64
LSU 112, Oklahoma 78
Mississippi 89, Vanderbilt 78
Texas 83, Alabama 60
Semifinals
Saturday, March 7
South Carolina 83, LSU 77
Texas 85, Mississippi 68
Championship
Sunday, March 8
Texas 78, South Carolina 61
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Thursday, March 5
Chattanooga 66, W. Carolina 47
ETSU 62, UNC-Greensboro 50
Samford 59, Wofford 57
Furman 66, Mercer 45
Semifinals
Friday, March 6
Chattanooga 76, Furman 65
Samford 57, ETSU 48
Championship
Sunday, March 8
Samford 72, Chattanooga 67
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Monday, March 9
Northwestern St. 69, East Texas A&M Lions 56
Nicholls 81, Incarnate Word 55
Quarterfinals
Tuesday, March 10
Texas Rio Grande Valley 76, Northwestern St. 67
Stephen F. Austin 63, Nicholls 60
Semifinals
Wednesday, March 11
McNeese St. 67, Texas Rio Grande Valley 52
Stephen F. Austin 64, Lamar 59
Championship
Thursday, March 12
Stephen F. Austin 71, McNeese St. 59
Southwestern Athletic Conference
At Gateway Center Arena
College Park, Ga.
First Round
Monday, March 9
Bethune-Cookman 66, Texas Southern 62
MVSU 63, Prairie View 49
Second Round
Tuesday, March 10
Florida A&M 55, Bethune-Cookman 52
Ark.-Pine Bluff 81, MVSU 74
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Alabama A&M 72, Florida A&M 68
Ark.-Pine Bluff 64, Alcorn St. 60
Thursday, March 12
Southern U. 64, Jackson St. 51
Alabama St. 56, Grambling St. 50
Semifinals
Friday, March 13
Alabama A&M vs. Southern U., 11 a.m.
Alabama St. vs. Ark.-Pine Bluff, 5:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Alabama A&M-Southern U.-winner vs. Alabama St.-Ark.-Pine Bluff-winner, 1 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Omaha 49, North Dakota 39
Quarterfinals
Thursday, March 5
S. Dakota St. 75, UMKC 61
N. Dakota St. 87, Omaha 37
Friday, March 6
St. Thomas Tommies 81, Oral Roberts 54
South Dakota 61, Denver 50
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. 63, St. Thomas Tommies 51
S. Dakota St. 74, South Dakota 59
Championship
Sunday, March 8
S. Dakota St. 64, N. Dakota St. 51
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
South Alabama 68, Appalachian St. 57
Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66
Second Round
Wednesday, March 4
South Alabama 80, Coastal Carolina 70
Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63
Third Round
Thursday, March 5
South Alabama 69, Texas St. 59
Louisiana-Monroe 89, Southern Miss. 72
Fourth Round
Friday, March 6
South Alabama 73, Marshall 58
Louisiana-Monroe 68, Old Dominion 67
Quarterfinals
Saturday, March 7
James Madison 79, South Alabama 54
Arkansas St. 76, Louisiana-Monroe 68
Semifinals
Sunday, March 8
James Madison 81, Georgia Southern 53
Troy 83, Arkansas St. 73
Championship
Monday, March 9
James Madison 69, Troy 52
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Washington St. 80, Seattle 58
San Diego 66, Saint Mary’s (Cal.) 62
Second Round
Friday, March 6
Washington St. 82, Pacific 76
San Francisco 61, San Diego 52
Third Round
Saturday, March 7
Portland 72, Washington St. 62
San Francisco 86, Pepperdine 69
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. 60, Portland 50
Santa Clara 87, San Francisco 69
Semifinals
Monday, March 9
Oregon St. 73, Loyola Marymount 67
Gonzaga 88, Santa Clara 60
Championship
Tuesday, March 10
Gonzaga 76, Oregon St. 66
Western Athletic Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Texas-Arlington 77, Utah Tech Trailblazers 73
Quarterfinals
Thursday, March 12
Tarleton State Texans 60, Utah Valley St. 57
Texas-Arlington 70, S. Utah 65
Semifinals
Friday, March 13
Cal Baptist vs. Tarleton State Texans, 3 p.m.
Abilene Christian vs. Texas-Arlington, 5:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Cal Baptist-Tarleton State Texans-winner vs. Abilene Christian-Texas-Arlington-winner, 3:30 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.