Women’s College Basketball Scores

Friday, Mar. 13
TOURNAMENT
America East
Championship
Vermont 61, Maine 43
American Athletic
Semifinal
Rice 71, North Texas 67
UTSA 54, East Carolina 44
Big West
Semifinal
Hawai’i 67, UC Irvine 63, OT
UC San Diego 84, UC Davis 79
Coastal
Quarterfinals
Charleston 58, William & Mary 55
Stony Brook 51, Monmouth 45
Hofstra 55, Campbell 50
Drexel 68, Elon 53
Conference USA
Semifinal
Louisiana Tech 61, Liberty 48
Missouri State 74, Florida International 69
Ivy League
Semifinal
Princeton 65, Brown 51
Harvard 67, Columbia 65, OT
Mid American
Semifinal
Miami (OH) 80, Ohio 52
Toledo 69, Ball State 65
Mid-Eastern Athletic Conference
Semifinal
Howard 65, Coppin State 50
Norfolk State 60, Maryland-Eastern Shore 51
Missouri Valley
Quarterfinal
Murray State 105, Indiana State 88
Northern Iowa 74, Bradley 73
Evansville 76, Belmont 63
Illinois State 69, Drake 62
Southwestern Athletic
Semifinal
Southern University 51, Alabama A&M 49
Alabama State 72, Arkansas-Pine Bluff 59
Western Athletic
Semifinal
California Baptist 77, Tarleton State 60
Abilene Christian 70, UT Arlington 50
