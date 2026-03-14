Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

March 14, 2026, 12:30 AM

Friday, Mar. 13

TOURNAMENT

America East

Championship

Vermont 61, Maine 43

American Athletic

Semifinal

Rice 71, North Texas 67

UTSA 54, East Carolina 44

Big West

Semifinal

Hawai’i 67, UC Irvine 63, OT

UC San Diego 84, UC Davis 79

Coastal

Quarterfinals

Charleston 58, William & Mary 55

Stony Brook 51, Monmouth 45

Hofstra 55, Campbell 50

Drexel 68, Elon 53

Conference USA

Semifinal

Louisiana Tech 61, Liberty 48

Missouri State 74, Florida International 69

Ivy League

Semifinal

Princeton 65, Brown 51

Harvard 67, Columbia 65, OT

Mid American

Semifinal

Miami (OH) 80, Ohio 52

Toledo 69, Ball State 65

Mid-Eastern Athletic Conference

Semifinal

Howard 65, Coppin State 50

Norfolk State 60, Maryland-Eastern Shore 51

Missouri Valley

Quarterfinal

Murray State 105, Indiana State 88

Northern Iowa 74, Bradley 73

Evansville 76, Belmont 63

Illinois State 69, Drake 62

Southwestern Athletic

Semifinal

Southern University 51, Alabama A&M 49

Alabama State 72, Arkansas-Pine Bluff 59

Western Athletic

Semifinal

California Baptist 77, Tarleton State 60

Abilene Christian 70, UT Arlington 50

Related News

Recommended

