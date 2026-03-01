Women’s College Basketball Scores

Sunday, Mar. 1
EAST
DePaul 59, Georgetown 54
Drexel 65, North Carolina A&T 63, OT
Hampton 77, Northeastern 71
Hofstra 45, Monmouth 44
Marquette 69, Providence 65
North Carolina State 93, Pittsburgh 43
Stony Brook 62, Elon 58
Syracuse 90, Boston College 65
UConn 85, St. John’s 49
West Virginia 118, Cincinnati 60
SOUTH
Campbell 59, Charleston 57
Florida State 77, Wake Forest 74, OT
Georgia 71, Florida 58
Georgia Tech 79, Miami (FL) 49
LSU 72, Mississippi State 63
North Carolina 74, Duke 69
Notre Dame 65, Louisville 62
South Carolina 60, Kentucky 56
Texas 72, Alabama 65
Texas A&M 66, Ole Miss 58
Vanderbilt 87, Tennessee 77
Virginia Tech 83, Virginia 82
William & Mary 60, UNC Wilmington 41
MIDWEST
Butler 62, Seton Hall 55
Creighton 73, Xavier 71
Iowa 81, Wisconsin 52
Iowa State 93, Kansas State 79
Minnesota 78, Illinois 73
Ohio State 87, Michigan State 68
Oklahoma 84, Missouri 78
Purdue 67, Northwestern 62
SOUTHWEST
Arkansas 70, Auburn 41
TCU 65, Baylor 53
Texas Tech 58, Arizona State 51
UCF 72, Houston 62
UTSA 67, Memphis 55
FAR WEST
California 78, SMU 34
Hawai’i 67, Cal State Fullerton 49
Stanford 85, Clemson 50
UCLA 73, USC 50
Washington 70, Oregon 69
