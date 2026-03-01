Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

March 1, 2026, 9:30 PM

Sunday, Mar. 1

EAST

DePaul 59, Georgetown 54

Drexel 65, North Carolina A&T 63, OT

Hampton 77, Northeastern 71

Hofstra 45, Monmouth 44

Marquette 69, Providence 65

North Carolina State 93, Pittsburgh 43

Stony Brook 62, Elon 58

Syracuse 90, Boston College 65

UConn 85, St. John’s 49

West Virginia 118, Cincinnati 60

SOUTH

Campbell 59, Charleston 57

Florida State 77, Wake Forest 74, OT

Georgia 71, Florida 58

Georgia Tech 79, Miami (FL) 49

LSU 72, Mississippi State 63

North Carolina 74, Duke 69

Notre Dame 65, Louisville 62

South Carolina 60, Kentucky 56

Texas 72, Alabama 65

Texas A&M 66, Ole Miss 58

Vanderbilt 87, Tennessee 77

Virginia Tech 83, Virginia 82

William & Mary 60, UNC Wilmington 41

MIDWEST

Butler 62, Seton Hall 55

Creighton 73, Xavier 71

Iowa 81, Wisconsin 52

Iowa State 93, Kansas State 79

Minnesota 78, Illinois 73

Ohio State 87, Michigan State 68

Oklahoma 84, Missouri 78

Purdue 67, Northwestern 62

SOUTHWEST

Arkansas 70, Auburn 41

TCU 65, Baylor 53

Texas Tech 58, Arizona State 51

UCF 72, Houston 62

UTSA 67, Memphis 55

FAR WEST

California 78, SMU 34

Hawai’i 67, Cal State Fullerton 49

Stanford 85, Clemson 50

UCLA 73, USC 50

Washington 70, Oregon 69

