Valspar Championship Scores

Thursday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,352; Par: 71
First Round
|Sungjae Im
|34-30—64
|Brandt Snedeker
|35-30—65
|Davis Thompson
|35-31—66
|Pierceson Coody
|35-32—67
|Billy Horschel
|34-33—67
|Andrew Putnam
|37-30—67
|Jacob Bridgeman
|35-33—68
|Ricky Castillo
|34-34—68
|Patrick Fishburn
|34-34—68
|Matt Fitzpatrick
|35-33—68
|Doug Ghim
|33-35—68
|Rasmus Neergaard-Petersen
|34-34—68
|Aaron Rai
|37-31—68
|Xander Schauffele
|35-33—68
|Webb Simpson
|34-34—68
|Alex Smalley
|35-33—68
|Zachary Bauchou
|35-34—69
|Chandler Blanchet
|34-35—69
|Blades Brown
|36-33—69
|Bud Cauley
|35-34—69
|Davis Chatfield
|36-33—69
|Corey Conners
|37-32—69
|Adrien Dumont De Chassart
|35-34—69
|Tony Finau
|36-33—69
|David Ford
|36-33—69
|Nicolai Hojgaard
|36-33—69
|Tom Kim
|34-35—69
|David Lipsky
|37-32—69
|Marco Penge
|34-35—69
|David Skinns
|36-33—69
|Jordan L. Smith
|37-32—69
|Jordan Spieth
|31-38—69
|Jesper Svensson
|35-34—69
|John VanDerLaan
|37-32—69
|Karl Vilips
|35-34—69
|Vince Whaley
|35-34—69
|Christiaan Bezuidenhout
|38-32—70
|Patrick Cantlay
|36-34—70
|Wyndham Clark
|36-34—70
|Ben Griffin
|35-35—70
|Luke Guthrie
|37-33—70
|Viktor Hovland
|35-35—70
|Denny McCarthy
|37-33—70
|Matthieu Pavon
|37-33—70
|Paul Peterson
|34-36—70
|Gary Woodland
|36-34—70
|Zac Blair
|38-33—71
|A.J. Ewart
|37-34—71
|Emiliano Grillo
|37-34—71
|Kensei Hirata
|35-36—71
|Ryo Hisatsune
|35-36—71
|Rico Hoey
|37-34—71
|Rasmus Hojgaard
|34-37—71
|Stephan Jaeger
|37-34—71
|Brooks Koepka
|36-35—71
|Hank Lebioda
|34-37—71
|Justin Lower
|35-36—71
|Chandler Phillips
|38-33—71
|Chad Ramey
|36-35—71
|Patrick Rodgers
|36-35—71
|Adrien Saddier
|37-34—71
|Austin Smotherman
|35-36—71
|Jimmy Stanger
|36-35—71
|Alejandro Tosti
|36-35—71
|Kris Ventura
|36-35—71
|Eric Cole
|36-36—72
|Joel Dahmen
|37-35—72
|Lee Hodges
|35-37—72
|Beau Hossler
|37-35—72
|Mackenzie Hughes
|37-35—72
|Seonghyeon Kim
|34-38—72
|Max McGreevy
|39-33—72
|John Parry
|37-35—72
|Seamus Power
|38-34—72
|Kevin Roy
|40-32—72
|Sam Ryder
|37-35—72
|Neal Shipley
|37-35—72
|Nick Taylor
|36-36—72
|Justin Thomas
|37-35—72
|Dylan Wu
|37-35—72
|Keegan Bradley
|37-36—73
|Brian Campbell
|35-38—73
|Rafael Campos
|36-37—73
|Zecheng Dou
|36-37—73
|Lucas Glover
|37-36—73
|Mark Hubbard
|38-35—73
|Takumi Kanaya
|38-35—73
|Matt Kuchar
|37-36—73
|Taylor Moore
|36-37—73
|Henrik Norlander
|35-38—73
|Andrew Novak
|38-35—73
|Thorbjorn Olesen
|39-34—73
|Marcelo Rozo
|40-33—73
|Adam Schenk
|40-33—73
|Matti Schmid
|36-37—73
|Erik Van Rooyen
|37-36—73
|Matt Wallace
|37-36—73
|Danny Willett
|36-37—73
|Kevin Yu
|37-36—73
|Nick Dunlap
|36-38—74
|Steven Fisk
|38-36—74
|Michael Kim
|35-39—74
|Patton Kizzire
|37-37—74
|Peter Malnati
|38-36—74
|Matthew McCarty
|37-37—74
|Mac Meissner
|38-36—74
|Pontus Nyholm
|37-37—74
|Kristoffer Reitan
|39-35—74
|Isaiah Salinda
|39-35—74
|Kevin Streelman
|37-37—74
|Jackson Suber
|37-37—74
|Danny Walker
|37-37—74
|Tyler Wilkes
|38-36—74
|Michael Brennan
|35-40—75
|Daniel Brown
|38-37—75
|Brice Garnett
|39-36—75
|Gordon Sargent
|39-36—75
|Adam Svensson
|38-37—75
|Paul Waring
|39-36—75
|Cameron Davis
|40-36—76
|Adam Hadwin
|39-37—76
|Joe Highsmith
|38-38—76
|Jeffrey Kang
|38-38—76
|Greg Koch
|39-37—76
|Jeremy Paul
|39-37—76
|Taylor Pendrith
|38-38—76
|Davis Riley
|40-36—76
|Garrick Higgo
|40-37—77
|J.J. Spaun
|39-38—77
|Sahith Theegala
|41-36—77
|Luke Clanton
|40-38—78
|Austin Eckroat
|40-38—78
|Charley Hoffman
|38-40—78
|Max Homa
|39-39—78
|John Keefer
|39-40—79
