Valspar Championship Scores

The Associated Press

March 19, 2026, 7:37 PM

Thursday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

First Round

Sungjae Im 34-30—64
Brandt Snedeker 35-30—65
Davis Thompson 35-31—66
Pierceson Coody 35-32—67
Billy Horschel 34-33—67
Andrew Putnam 37-30—67
Jacob Bridgeman 35-33—68
Ricky Castillo 34-34—68
Patrick Fishburn 34-34—68
Matt Fitzpatrick 35-33—68
Doug Ghim 33-35—68
Rasmus Neergaard-Petersen 34-34—68
Aaron Rai 37-31—68
Xander Schauffele 35-33—68
Webb Simpson 34-34—68
Alex Smalley 35-33—68
Zachary Bauchou 35-34—69
Chandler Blanchet 34-35—69
Blades Brown 36-33—69
Bud Cauley 35-34—69
Davis Chatfield 36-33—69
Corey Conners 37-32—69
Adrien Dumont De Chassart 35-34—69
Tony Finau 36-33—69
David Ford 36-33—69
Nicolai Hojgaard 36-33—69
Tom Kim 34-35—69
David Lipsky 37-32—69
Marco Penge 34-35—69
David Skinns 36-33—69
Jordan L. Smith 37-32—69
Jordan Spieth 31-38—69
Jesper Svensson 35-34—69
John VanDerLaan 37-32—69
Karl Vilips 35-34—69
Vince Whaley 35-34—69
Christiaan Bezuidenhout 38-32—70
Patrick Cantlay 36-34—70
Wyndham Clark 36-34—70
Ben Griffin 35-35—70
Luke Guthrie 37-33—70
Viktor Hovland 35-35—70
Denny McCarthy 37-33—70
Matthieu Pavon 37-33—70
Paul Peterson 34-36—70
Gary Woodland 36-34—70
Zac Blair 38-33—71
A.J. Ewart 37-34—71
Emiliano Grillo 37-34—71
Kensei Hirata 35-36—71
Ryo Hisatsune 35-36—71
Rico Hoey 37-34—71
Rasmus Hojgaard 34-37—71
Stephan Jaeger 37-34—71
Brooks Koepka 36-35—71
Hank Lebioda 34-37—71
Justin Lower 35-36—71
Chandler Phillips 38-33—71
Chad Ramey 36-35—71
Patrick Rodgers 36-35—71
Adrien Saddier 37-34—71
Austin Smotherman 35-36—71
Jimmy Stanger 36-35—71
Alejandro Tosti 36-35—71
Kris Ventura 36-35—71
Eric Cole 36-36—72
Joel Dahmen 37-35—72
Lee Hodges 35-37—72
Beau Hossler 37-35—72
Mackenzie Hughes 37-35—72
Seonghyeon Kim 34-38—72
Max McGreevy 39-33—72
John Parry 37-35—72
Seamus Power 38-34—72
Kevin Roy 40-32—72
Sam Ryder 37-35—72
Neal Shipley 37-35—72
Nick Taylor 36-36—72
Justin Thomas 37-35—72
Dylan Wu 37-35—72
Keegan Bradley 37-36—73
Brian Campbell 35-38—73
Rafael Campos 36-37—73
Zecheng Dou 36-37—73
Lucas Glover 37-36—73
Mark Hubbard 38-35—73
Takumi Kanaya 38-35—73
Matt Kuchar 37-36—73
Taylor Moore 36-37—73
Henrik Norlander 35-38—73
Andrew Novak 38-35—73
Thorbjorn Olesen 39-34—73
Marcelo Rozo 40-33—73
Adam Schenk 40-33—73
Matti Schmid 36-37—73
Erik Van Rooyen 37-36—73
Matt Wallace 37-36—73
Danny Willett 36-37—73
Kevin Yu 37-36—73
Nick Dunlap 36-38—74
Steven Fisk 38-36—74
Michael Kim 35-39—74
Patton Kizzire 37-37—74
Peter Malnati 38-36—74
Matthew McCarty 37-37—74
Mac Meissner 38-36—74
Pontus Nyholm 37-37—74
Kristoffer Reitan 39-35—74
Isaiah Salinda 39-35—74
Kevin Streelman 37-37—74
Jackson Suber 37-37—74
Danny Walker 37-37—74
Tyler Wilkes 38-36—74
Michael Brennan 35-40—75
Daniel Brown 38-37—75
Brice Garnett 39-36—75
Gordon Sargent 39-36—75
Adam Svensson 38-37—75
Paul Waring 39-36—75
Cameron Davis 40-36—76
Adam Hadwin 39-37—76
Joe Highsmith 38-38—76
Jeffrey Kang 38-38—76
Greg Koch 39-37—76
Jeremy Paul 39-37—76
Taylor Pendrith 38-38—76
Davis Riley 40-36—76
Garrick Higgo 40-37—77
J.J. Spaun 39-38—77
Sahith Theegala 41-36—77
Luke Clanton 40-38—78
Austin Eckroat 40-38—78
Charley Hoffman 38-40—78
Max Homa 39-39—78
John Keefer 39-40—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

