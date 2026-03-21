Valspar Championship Scores

The Associated Press

March 21, 2026, 6:06 PM

Saturday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Third Round

Sungjae Im 64-69-69—202
David Lipsky 69-65-70—204
Brandt Snedeker 65-72-67—204
Matt Fitzpatrick 68-69-68—205
Marco Penge 69-68-68—205
Adrien Dumont De Chassart 69-71-67—207
Seonghyeon Kim 72-68-67—207
Chandler Blanchet 69-66-73—208
Corey Conners 69-69-70—208
Tom Kim 69-70-69—208
Tony Finau 69-69-71—209
Rico Hoey 71-68-70—209
Brooks Koepka 71-67-71—209
Jordan L. Smith 69-68-72—209
Gary Woodland 70-68-71—209
Kevin Yu 73-68-68—209
Jacob Bridgeman 68-70-72—210
Patrick Cantlay 70-69-71—210
Doug Ghim 68-67-75—210
Matthieu Pavon 70-70-70—210
Seamus Power 72-68-70—210
David Skinns 69-70-71—210
Jordan Spieth 69-70-71—210
Danny Walker 74-64-72—210
Davis Chatfield 69-74-68—211
A.J. Ewart 71-72-68—211
Patrick Fishburn 68-71-72—211
Ryo Hisatsune 71-71-69—211
Lee Hodges 72-70-69—211
Stephan Jaeger 71-72-68—211
Rasmus Neergaard-Petersen 68-73-70—211
Patrick Rodgers 71-72-68—211
Isaiah Salinda 74-68-69—211
Xander Schauffele 68-72-71—211
Alex Smalley 68-69-74—211
Matt Wallace 73-68-70—211
Dylan Wu 72-71-68—211
Emiliano Grillo 71-70-71—212
Takumi Kanaya 73-68-71—212
Hank Lebioda 71-68-73—212
Justin Lower 71-71-70—212
Denny McCarthy 70-72-70—212
John Parry 72-71-69—212
Chandler Phillips 71-69-72—212
Andrew Putnam 67-73-72—212
Webb Simpson 68-74-70—212
Jimmy Stanger 71-71-70—212
Christiaan Bezuidenhout 70-73-70—213
Blades Brown 69-71-73—213
Ricky Castillo 68-73-72—213
Joel Dahmen 72-70-71—213
Nicolai Hojgaard 69-70-74—213
Mackenzie Hughes 72-71-70—213
Michael Kim 74-69-70—213
Chad Ramey 71-70-72—213
Sam Ryder 72-69-72—213
Alejandro Tosti 71-68-74—213
John VanDerLaan 69-74-70—213
Karl Vilips 69-72-72—213
Keegan Bradley 73-69-72—214
Pierceson Coody 67-73-74—214
Kensei Hirata 71-69-74—214
Billy Horschel 67-72-75—214
Henrik Norlander 73-68-73—214
Andrew Novak 73-70-71—214
Kevin Roy 72-69-73—214
Justin Thomas 72-69-73—214
Matti Schmid 73-70-72—215
Kevin Streelman 74-69-72—215
Rasmus Hojgaard 71-71-74—216
Davis Thompson 66-77-73—216
Bud Cauley 69-74-74—217
David Ford 69-70-78—217
Vince Whaley 69-74-75—218

Related News

Recommended

