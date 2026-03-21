Valspar Championship Scores

Saturday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,352; Par: 71
Third Round
|Sungjae Im
|64-69-69—202
|David Lipsky
|69-65-70—204
|Brandt Snedeker
|65-72-67—204
|Matt Fitzpatrick
|68-69-68—205
|Marco Penge
|69-68-68—205
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71-67—207
|Seonghyeon Kim
|72-68-67—207
|Chandler Blanchet
|69-66-73—208
|Corey Conners
|69-69-70—208
|Tom Kim
|69-70-69—208
|Tony Finau
|69-69-71—209
|Rico Hoey
|71-68-70—209
|Brooks Koepka
|71-67-71—209
|Jordan L. Smith
|69-68-72—209
|Gary Woodland
|70-68-71—209
|Kevin Yu
|73-68-68—209
|Jacob Bridgeman
|68-70-72—210
|Patrick Cantlay
|70-69-71—210
|Doug Ghim
|68-67-75—210
|Matthieu Pavon
|70-70-70—210
|Seamus Power
|72-68-70—210
|David Skinns
|69-70-71—210
|Jordan Spieth
|69-70-71—210
|Danny Walker
|74-64-72—210
|Davis Chatfield
|69-74-68—211
|A.J. Ewart
|71-72-68—211
|Patrick Fishburn
|68-71-72—211
|Ryo Hisatsune
|71-71-69—211
|Lee Hodges
|72-70-69—211
|Stephan Jaeger
|71-72-68—211
|Rasmus Neergaard-Petersen
|68-73-70—211
|Patrick Rodgers
|71-72-68—211
|Isaiah Salinda
|74-68-69—211
|Xander Schauffele
|68-72-71—211
|Alex Smalley
|68-69-74—211
|Matt Wallace
|73-68-70—211
|Dylan Wu
|72-71-68—211
|Emiliano Grillo
|71-70-71—212
|Takumi Kanaya
|73-68-71—212
|Hank Lebioda
|71-68-73—212
|Justin Lower
|71-71-70—212
|Denny McCarthy
|70-72-70—212
|John Parry
|72-71-69—212
|Chandler Phillips
|71-69-72—212
|Andrew Putnam
|67-73-72—212
|Webb Simpson
|68-74-70—212
|Jimmy Stanger
|71-71-70—212
|Christiaan Bezuidenhout
|70-73-70—213
|Blades Brown
|69-71-73—213
|Ricky Castillo
|68-73-72—213
|Joel Dahmen
|72-70-71—213
|Nicolai Hojgaard
|69-70-74—213
|Mackenzie Hughes
|72-71-70—213
|Michael Kim
|74-69-70—213
|Chad Ramey
|71-70-72—213
|Sam Ryder
|72-69-72—213
|Alejandro Tosti
|71-68-74—213
|John VanDerLaan
|69-74-70—213
|Karl Vilips
|69-72-72—213
|Keegan Bradley
|73-69-72—214
|Pierceson Coody
|67-73-74—214
|Kensei Hirata
|71-69-74—214
|Billy Horschel
|67-72-75—214
|Henrik Norlander
|73-68-73—214
|Andrew Novak
|73-70-71—214
|Kevin Roy
|72-69-73—214
|Justin Thomas
|72-69-73—214
|Matti Schmid
|73-70-72—215
|Kevin Streelman
|74-69-72—215
|Rasmus Hojgaard
|71-71-74—216
|Davis Thompson
|66-77-73—216
|Bud Cauley
|69-74-74—217
|David Ford
|69-70-78—217
|Vince Whaley
|69-74-75—218
